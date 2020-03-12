西安交通大学新增储能科学与工程专业

近日，教育部印发《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》。西安交通大学申请增设的全国首个且唯一一个储能科学与工程专业，获教育部批准。该专业将致力于培养该领域急需的领军人才，攻克关键技术难题。

储能科学与工程专业，究竟是什么？

专业定位：瞄准国际先进水平，根据我国能源和产业发展对复合型储能人才的需求，依托西安交大六个理工类优势学科（含两个A+学科），培养面向国际科技前沿，适应能源科学发展，促进能源产业升级进步的高素质储能科学与工程专业人才，建设成为国际一流的理工学科交叉融合的研究型专业。

培养目标： 致力于培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握储能专业基础理论知识和专业技能方面的多学科综合知识，具有整合思维、工程推理和解决复杂工程问题能力，具备从事储能材料、器件与系统的研究、开发、设计、制造和管理的技术能力和工程实践能力，能够适应未来各种新能源产业领域对人才的需求。

师资队伍：中国科学院院士、国家级教学名师何雅玲担任专业负责人，吸引包括能源与动力工程学院、电气工程学院、理学院、电子科学与工程学院、材料学院等优秀教师构成的科研教学团队。

储能科学与工程专业，未来怎么建设？

中国科学院院士、储能专业建设小组负责人何雅玲重点解读了《储能技术专业学科发展行动计划》，报告了储能专业培养方案及课程体系设置阶段性进展，并就课程群设置、实验平台搭建、主要依托学科等问题与参会人员进行研讨。她表示：要加快推进学科专业建设，完善储能技术学科专业宏观布局；深化多学科人才交叉培养，推动建设储能技术研究院；推动人才培养与产业发展有机结合，加强产教融合创新平台建设；加强储能技术专业条件建设，完善产教融合支撑体系。

西安交大副校长郑庆华从培养方案、培养模式、实践教学平台建设、师资队伍建设等方面对储能专业建设工作进行部署。他表示，储能技术是落实“能源革命”的核心技术，具有广阔的应用和产业前景。

要高度认识创办储能专业的重要性和艰巨性。作为全国首个创办储能专业的高校，务必以强烈的使命责任、开拓意识和担当精神，充分认识创办储能专业是一项跨学院多学科汇聚融合的复杂系统工程，需要汇聚校内外多方资源，建立一套从招生、培养、师资、实验、实践的系统化建设方案。

(责编：郝孟佳、熊旭)