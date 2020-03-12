云南省教育厅发布通知：初三高三预定3月23日开学 

人民网北京3月12日电（孙竞）云南省教育厅11日发布关于做好2020年春季学期开学准备工作的通知。通知明确，在疫情防控形势稳定持续向好的前提下，高三和初三年级预定3月23日开学，中小学其他年级预定3月30日开学。高等学校、中职学校按有关要求“一校一策”有序开学。

通知提到，3月16日，符合返校条件的教职员工返校返岗，做好开学准备、教学准备、疫情防控、控掇保学等工作。高等学校开学后一周左右，幼儿园、特教学校开学。具体开学时间将分批单独通知，各地各校(含校外培训机构)未接到正式开学通知前，不得自行开学。

通知要求，建立学校、年级(院系)、班级三级网络防控工作体系，对师生员工开学前14天健康状况和旅居情况进行全面排查，逐一进行风险判定，做好人员分类管理，建立风险评估档案，并将其作为返校的评判依据。加强校园管理，加强对进入校园的外来人员管理和登记，确保外来人员可追溯、可管控。

师生员工及家长配合学校做好相关防控工作；对仍在疫情严重、实施交通管制等应急措施的区域师生员工暂不返校；招收境外学生的边境县学校，要对全校师生员工特别是境外学生开学前14天的健康状况和旅居轨迹进行全面排查，逐一进行风险判定，建立风险评估档案；外籍教师学生(留学生)按照国家和省外事方面规定执行，开学前不返校，返校后与中国师生一视同仁，无差别实行防控措施。

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