原标题：孩子在线上课 超六成受访家长最关心学习效率

上海市三门中学一初二学生跟随在线教育体育课老师学习居家健身操。新华社供图

这学期，很多学生都处于“停课不停学”的居家学习状态，主要通过看直播课、教学视频等方式在线学习。与面对面互动不同，在线学习师生主要依靠网络互动。新的学习模式对学生有了更高的要求，也给家长带来了新的挑战。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1923名中小学生家长进行的一项调查显示，47.7%的受访家长认为孩子在线学习效果好，40.3%的受访家长觉得一般。高三学生家长对孩子在线学习效果不满意的比例最高。对于当前的在线学习模式，家长普遍关心孩子的学习效率和上课状态。受访家长认为在线学习对孩子的学习自主性和自控力要求更高了。

受访中小学生家长中，34.5%已经恢复线下办公，40.2%居家办公，24.5%全职在家。孩子读小学的受访家长占68.9%，孩子读初中的占24.3%，孩子读高中的占6.8%。

受访家长普遍关心孩子在线学习的效率和上课状态

杨筱月（化名）是北京高一学生，她非常喜欢近期的网课形式，“如果哪里知识点没听懂、没跟上，可以回头看重播。网课上，老师也会将一些重要知识点突出显示，非常方便学生做笔记。我非常期待之后的网课”。

张华（化名）的儿子今年读高二，最近通过视频和课件学习，“孩子每天平均要看4个小时的课程视频。感觉他最近学习效果不理想，有点‘放飞自我’了，上完课就玩手机，经常打游戏、看电影”。

调查显示，47.7%的受访家长认为孩子最近线上学习的效果好，40.3%的受访家长觉得效果一般，13.3%的受访家长直言效果差。

交互分析发现，高三学生家长中，不满意孩子在线学习效果的比例最高（19.5%）。

对于这一数据，西南大学教育研究院院长唐智松教授分析，高三家长的满意度较低，可能是因为，孩子升学考试在即，家长期盼尽早开学，同时高三已经进入到小单元知识的精深细微检测阶段，难度较大。

王远（化名）的女儿上小学二年级，他和爱人最近都在家办公，能时刻监督孩子学习。“老师每天安排的学习任务，孩子都能按部就班地完成。这段时间不能上补习班，我和爱人就适当给她增加一些拓展内容，让她保持学习兴趣，跟上学习进度”。

“我儿子上直播课时都是紧锁房门，我完全看不到他上课的状态。”张华认为，直播课的课堂形式和氛围不同于在教室上课，更需要孩子自律，“我不知道他能不能适应这种上课模式，能不能跟上老师的讲授进度”。

调查显示，对于在线学习模式，受访家长普遍关心的两方面是孩子的学习效率（68.4%）和上课状态（64.7%），其他还有：课业进程（53.7%）、直播课质量（50.4%）和视力保护（40.1%）。

受访家长认为在线学习对孩子的自主性和自控力要求更高

“我儿子比较贪玩儿，在学校时，课程表是固定的，有老师管着。现在在家学习，除了几节视频课的时间固定，其他时间主要靠自学，学习效果和孩子的控制力和学习自主性有很大关系。”张华坦言，她和老公看到儿子玩手机也会提醒他去学习，但效果不明显。

杨筱月表示，直播课以外的时间，没有了老师的管教和约束，能否完成学科任务、跟着老师的节奏走，完全靠自律，想蒙混过去也很容易。“为了保证学习效果，我每天除了完成老师布置的课业任务，还会在前一天晚上规划好第二天的学习任务，针对自己的情况，加长短板、坚固长板”。

与平时相比，居家在线学习对孩子的哪些方面要求更高？调查显示，66.3%的受访家长认为是学习自主性，65.7%的受访家长认为是自控力，其他还有：科学用眼习惯（49.7%）、时间规划能力（48.1%）和协调安排各科学习任务的能力（44.9%）等。

唐智松表示，师生面对面的直接互动包含情绪感染，即时性更强，在线学习中，师生之间的互动是通过电脑进行的，这给教师、家长、学生都带来了新的挑战。“常态教学是教师向学生‘推送’教学信息，学生即使被动学习，也能如期完成课堂学习任务。而网络教学需要学生自己去‘提取’教学信息，如果学生主体性作用发挥不够，难以完成学习。所以，学生的主体性发挥是网络教育的关键”。

唐智松表示，网络教育需要学生发挥完成任务的主动性、围绕目的的自觉性、实现目标的自控性、展现卓越的创造性等。完成整个网络学习过程，还需要学生学会管理自己的时间，如有效协调学习与生活的时间、协调各学科学习时长等。

如何提高孩子的在线学习效率

“孩子注意力不集中，看会儿书就容易发呆、走神，学习上还得大人多费心。”王远表示，最近他和爱人在工作之余，轮流陪伴孩子学习，“这样她学习时就不会觉得孤单，会更认真。我还会和老师交流孩子的学习状态，了解学习进度”。

杨筱月说，因为父母工作需要，她家里有两台电脑，现在她用的是屏幕大些的。“爸妈觉得屏幕大些，我的学习体验更好，对眼睛也好。我爸还专门给我的房间换上了护眼灯，调整了书桌和椅子的高度。父母工作日在家时，也会尽量保持安静，说话轻声细语，怕打扰我学习。到了晚上，他们才打开电视看一会儿”。

张华最近让儿子到家里主卧睡觉和学习，“这段时间户外活动少，孩子每天还要打卡学习，学习环境需要尽量宽敞明亮，有利于他保持好的情绪。主卧光照充足、视野开阔，孩子学累了能望望窗外，对视力好”。

调查显示，为了提高孩子的在线学习效率，71.8%的受访家长会在孩子上直播课时保持安静氛围，69.2%的受访家长会给孩子提供光线充足的学习环境，53.8%的受访家长会尽量提供家中大屏幕电子设备给孩子学习用，48.1%的受访家长会尽量多陪伴孩子，41.0%的受访家长会就孩子线上学习情况及时与教师沟通反馈。

“网络教育作为教育的第四次革命，将会越来越广泛地使用。家长需要为孩子做好准备工作。”唐智松给家长提出了几点建议：第一，要学习网络教育理论，理解孩子的网络学习；第二，要提高网络操作技能，有效指导孩子学习；第三，建立平等的家庭人际关系，让孩子懂得自主、自律、信任、分享，成为自己的主人；第四，更新信息设备条件，提高网络工具配置，保证孩子在线学习的效率。“对于有困难的家庭，政府、公益团体要给予支持”。

对于当前的“停课不停学”，唐智松建议：第一，应针对不同学段、不同年级、不同课程的网络教学做出针对性的指导；第二，针对大中城市、中小城镇、乡村的学校做出有差异性的指导，要求网络媒体、电视媒体等在播放时段、推送方式上进行配合；第三，考虑学生家长的不同情况，在播放时间与次数上做精准的调节。（记者 杜园春）

(责编：孙竞、熊旭)