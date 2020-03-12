志愿者程世雄：愿做这座英雄城市的守护者

“武汉是我的家乡，现在她生病了，我要全力以赴帮助她。”程世雄，华中师范大学体育学院2017级运动训练专业本科生，是一位吃着热干面、逛着江汉路长大的武汉伢。此刻，他正坚守在武汉市汉阳区武汉船舶职业技术学院隔离点，为战胜疫情四处奔忙。

程世雄的父亲是一名共产党员，也是武汉市青山区某化工企业负责人。疫情发生后，他父亲所在公司迅速响应政府号召，临时扩大生产线、调整生产作业，加班加点制作消毒水、西药配方材料等抗疫急需用品，并在第一时间以无偿捐赠、低成本售卖等形式紧急送到抗疫前线。受到父亲这一行动的感染，因疫情被困在家的程世雄也坐不住了，通过“青春汉阳”微信公众号参加了志愿者招募，并成功入选。

作为武汉市汉阳区规模较大的隔离点之一，武汉船舶职业技术学院收治了近千名新冠肺炎疑似患者。发放医用物资、分配病患生活用品、协调床位等等，都是程世雄的职责所在。大到每张床的被褥铺盖、小到每个人的牙刷脸盆，数十种生活用品都要全面、及时地配备。疫情防控工作在最吃劲的关键阶段，隔离点也呈现出与病毒“胶着对垒”状态，一天之内有数百名疑似患者转移到这里，也就意味着每天有数百套病患物资需要清理、更换、销毁。程世雄的桌上有序叠放着这样三类清单：物资接收清单、仓库盘点清单、物资发放清单。

“等到战胜疫情，我们要进行物资的汇报。凡是经手的每一个字段、每一条记录都不能出错，必须有据可查，这是我的职责。”程世雄如是说。

坚守在隔离点的这段时间，程世雄形成了新的作息规律：每天早晨7点准时到岗，直到晚上10点才收工。程世雄选择搬进隔离点全勤值守已一周有余，他经手调配物资80余吨、转运病患到方舱医院40余位、累计督查楼栋病患60人左右......尽管是学体育出身，高强度、无间断的连续作战让程世雄也颇感吃力。数字的背后，是他的无言坚守，是新时代有志青年的无悔担当。

“我曾亲历过武汉的高光时刻，当她身处低谷时，我愿拼尽全力守护她。”此时此刻，有像程世雄这样发光发热的战“疫”青年默默坚守，就是对武汉这座英雄城市最好的陪伴。

来源：华中师范大学体育学院

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