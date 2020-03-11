这堂思政大课真励志、很过瘾、挺解渴

3月9日下午，由教育部社会科学司和人民网共同举办的“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”，火了！

据数据统计，当日共有5027.8万人次观看了在线直播，相关网站、客户端、社交媒体访问量达1.25亿人次。3月9日直播结束至3月10日16：00，累计回放点播量高达3467.7万。备受社会各界关注的“现象级”网课，成了带给千万大学生的一堂不折不扣的“思政金课”！

连日来，至今未开学仍居家中的大学师生们津津乐道，相互畅聊着、交流着，“你看了吗？”“四位教授个个重量级啊！”“收获蛮大的……”

有人说，这堂课真励志。“这四十多天的疫情防控的每一节点，党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，保障人民群众最大最紧迫的生命权、健康权，这就是马克思主义人民立场的最好诠释。”清华大学艾四林教授《在抗疫中深化理论认识》中侃侃而谈。

湖北的一位大学生在留言里写到，当疫情袭来，任谁都没能置身度外，我们都是这场疫情的见证者亲历者，更深深地体会到“有国才有家”！ 面对突如其来的疫情，无数国人逆行而上，医者显仁心，党员有担当……艾教授用精准透彻的理论讲解来回应我们所关切的重大现实问题，直面我们的思想困惑。“磨难压不垮，奋起正当时”。在这场疫情带来的“危机”和“大考”面前，家国利益已不是一家一户、一城一地的事情，而是中华民族甚至是全世界共同的事情，唯有不畏艰险、勇毅逆行，才能汇聚众志成城、齐心战“疫”的磅礴力量。

有人说，这堂课很过瘾。中国人民大学秦宣教授的《疫情大考告诉我们什么》启示我们， 疫情防控的阶段性胜利和重大进展，充分彰显了党中央集中统一领导的强大力量，彰显了中国特色社会主义制度的显著优势，这种优势弥足珍贵，必须倍加珍惜，继续发扬。而北京师范大学王炳林教授讲述的《汲取历史智慧取得最后胜利》，谈古论今，有理有据，娓娓道来，让我们充分感受到了万众一心、同舟共济的强大的抗击疫情的合力。

无疑，这样的讲解把精深的思想讲得深入浅出，把宏大的理论讲得有滋有味，以理服人，不说教不灌输，干货满满，充满了缜密深邃的学理分析，使“有意义”的事变得“有意思”。他们倾力打造的特殊课堂，把应对疫情之机、决战疫情之策的理论与实践生动有机地结合，让思政课已经“燃起来”“活起来”。难怪有大学生兴奋地说，“足不出户就能领略名校大牌教授的讲课，过瘾啊！盼着今后还有……”

有人说，这堂课挺解渴。这堂大课上，中央财经大学冯秀军教授无疑最为抢眼。这位“95后”青年的家长声情并茂讲述了两个故事。其一，长征中一个团的红军战士拼死挡住敌人的进攻，为的是抢时间，等待一个婴儿的新生。其二，出生于1992年的护士李宗育，第一时间递交了抗疫请战书，“我未婚、父母未老，无牵挂，我去！”出征前，退伍军人的父亲送她一首诗：“风萧萧兮易水寒，不计安危赴国难，恨无子嗣承祖志，幸有爱女学木兰”。故事跨越85载，不同的是战场，不变的是家国情！讲台上的她泪光盈盈，电脑前的听众也为之动容。

山东财经大学的一位思政课教授听完课真诚地说，四位教授分别从不同角度切入，既有理论阐释、有案例解析，也有现实反思、思想引领，对我和同事们今后上好思政课具有特别重要的示范性，十分解渴。是啊，谁都无法否认，思政课只有把基本原理变成生动道理，才能接地气；教师只有讲得有滋有味，才能让青年人真学真信真懂，入耳入脑入心。

正值春水初生、春林初盛的季节。愿“这堂思政大课”如同缕缕春风，把“学校办好思政课、教师教好思政课、学生学好思政课”的宏大愿景吹得更为绿意盎然更加生机无限。

（作者系山东财经大学党委宣传部部长）

(责编：李依环、熊旭)