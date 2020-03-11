2020年QS全球大学学科院校排行榜发布

人民网伦敦3月3日电（杨波）QS全球教育集团3日在伦敦发布了第10年度世界大学学科排名，本次排名横跨5大学科群和48个学科，评估了全球83个国家和地区的1368所高校。中国大学持续进步——118所大学的1066个学科入选全球600强（中国大陆84所，中国香港9所，中国台湾23所，中国澳门2所），188个学科进入全球50强。其中，中国大陆100个，中国香港76个，中国台湾11个，中国澳门1个。中国大学世界50强大学的数量连续五年提高，这种情况在排名史上还是首次出现。中国在学科排名前十和前二十中的数量也在增加。

该排名结果来自94000位全球权威学者对学科的全面评估、44000家顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的综合评价，以及对最大文摘数据库Scopus中2250万篇研究论文以及1.62亿条引文数据的分析。

中国大陆5个学科世界10强——比去年增加一个。清华大学3个（材料学第9、环境科学第9、土木与结构工程第10）、北京大学1个（现代语言学第9）、中国农业大学1个（农业与林业第10）。

中国港澳台地区，香港大学的牙医学科全球第4名，台湾大学现代语言学全球第33名，澳门大学语言学全球第201-250名。

世界前20名的学科，清华有13个，北大有10个，同济有2个（艺术设计第13名、建筑第18名）。

世界前50名的学科，18所中国大陆大学的100个学科进入世界50强，和双一流启动年2016年相比（65个学科），数量增加了54%。其中，北京大学32个，清华大学22个，上海交通大学12个，复旦大学11个，浙江大学4个，武汉大学和同济大学各3个，南京大学、中国科学技术大学各2个，北京师范大学、中国农业大学、华南农业大学、南京农业大学、人民大学、中国矿业大学、中央美术学院、中央戏剧学院、西安交通大学各1个。

“QS世界学科排名”五年纵向分析结果主要表明：中国的教育体系在进步，而美国教育体系在退步；2016年，中国有157个学科进入世界50强：现在有188个。同年，美国的这一数字为753个；目前为769个。美国大学世界50强的学科数量在过去两年一直在减少——从2018年的806个减少到2020年的769个。世界第一的学科：美国有30个，英国13个，荷兰和瑞士各2个，加拿大1个。

QS全球教育集团中国总监张巘博士（Dr. Christina Yan Zhang）表示：“中国大学‘双一流’建设4年成绩显著，世界50强学科增长54%，中国正在从教育大国稳步迈进教育强国。中国教育在十四五规划中，可以考虑如何继续推进简政放权，给高校和院系更多自主权，实施人才分类管理。在建立有公信力的国内外学术同行和雇主评价体系的同时，充分利用以人工智能为引领的第四次工业革命技术，不断完善世界一流大学的管理体系和人才队伍的建设，全面优化学科布局和交叉，发展注重个性特色、开放灵活的教学体系，同时，鼓励更多原创性、前瞻性的全球产学研合作，加强跨国科技成果转化，促进产业结构升级和经济增长，引领世界科技发展潮流，早日建成世界教育强国、科技强国和经济强国“。

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