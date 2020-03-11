后疫情时期，网络教育资源何去何从？

新冠状肺炎疫情已经持续了三个多月了，严重影响了广大群众的生活与生产。2020年2月初，教育部出于对学生健康的考量，推迟2020年春季学期开学时间，提出了“停课不停学”的倡议，鼓励学生在家中有效利用一系列网络学习资源，进行线上学习。当疫情结束后，如何有效整合与利用疫情期间积累的“海量”网络教育资源将成为一个值得思考的问题。

根据教育部办公厅印发的《关于深入做好中小学“停课不停学”工作的通知》，为丰富网上优质教育学习资源，教育部协调北京、上海等教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学，将本地本校网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放。线上教育机构在疫情期间的表现也十分突出，它们提供大量免费课程与资金资助，不仅展示了其社会责任感，还获得了较高人气；与此同时，对于无网络或者网速较慢的地区，教育部安排中国教育电视台通过电视频道播出有关课程和资源。另一边，互联网公司也紧抓此次机会，整合免费线上教育资源，提供更便捷的入口等。除此之外，各地老师也积极参与到此次线上教育中，各地学校组织优秀骨干教师进行课程录制、资源提供和线上教学指导。在此次疫情中，涌现出了大量的网络学习资源，特别是优质学习资源，对于后疫情时期，如何高效利用这些在线学习资源，对我国教育改革有着深远影响。

“停课不停学”既是战疫情应急之举，也是“互联网+教育”的重要成果应用展示，如果能充分利用此次机会有效整合网络学习资源，推动信息技术与教育学习深度融合，将会是推动教育方式变革，提高教学效率的有益尝试。对此，建议可采取以下方式与途径针对疫情期间网络学习资源进行整合和利用：

第一，注重网络学习资源的知识产权保护。关注网络教学资源的知识产权问题，保障教师以及相关机构的利益，是整合当下网络优质资源的必经之路。随着信息技术的发展，加之现阶段我国部分群体知识产权意识较为薄弱，使得以学校为代表的相关机构的原创内容成为知识产权侵害的重灾区，也严重打击了教师参与网络资源建设的积极性。因此，落实知识产权保护将是有效整合优质网络教育资源的重要前提。首先，支持网络教育资源的所有者采用技术手段和法律手段为网络教育资源保驾护航，防止优质资源随意流失，保障自身利益；此外，政府相关部门应采取相关举措，加大网络盗版资源的排查力度，提高盗版行为的违法成本与处罚标准，极力保护原创作者的知识产权。

第二，对现有网络教育资源可通过分科目、分类别等方式进行整合。在保障了原创作者知识产权的基础上，对现有网络优质教学资料分类整理也将是关键一步。疫情期间，为保障学生顺利学习，学校、教育机构、互联网公司等都提供了大量的网络学习课程。然而，各种网络资源质量参差不齐，缺乏有效的筛选与整合机制。疫情结束后，相关部门应组织相关领域的专家评选一批优质的网络教学成果，并且资助部分还未完全成形的优质网络教学课程，使其逐步完善。其次，应该整合现有各个线上平台的优质网络教育资源，并按统一标准对网络教育资源进行分层分类管理。最后，构建一个线上教育检索网站或平台将筛选、整合后的优质网络教育资源集中管理与推广，充分提高学生对于网络教学资源的使用效率。

第三，将整合完毕的优质网络教学资源，向全国推广，特别是教育资源困乏的地区。在前两项目工作完成的基础上，进一步将以上资源向外推广，推进信息技术与教育的结合，推动学习方式改革，促进教育效率提高，增加教育普及广泛度。教育部门联合学校对优秀网络教学成果向学生推广，作为线下学习的线上补充，拓宽学生知识面。而对于线下教育资源困乏的地区，网络教育成果的推广将会使更多的孩子通过线上学习受到优质教育，甚至能在一定程度有助于培养正确的三观。另外，教育部门也可通过电视录像等方式将这些网络教育成果传播到互联网未普及到的地区，有助于推动我国的基础教育均等化。

（作者系西南财经大学财税学院副教授、经济学博士、九三学社西南财经大学支社委员，研究领域主要为产业经济学、公司金融和公共经济学。）

(责编：李依环、熊旭)