3月9日，宅在家里的第三个14天。下午，我坐在电脑前认真听完了这堂“全国大学生疫情防控思政大课”。

而当时，我的父母——两位共产党员，正在社区防疫值守卡点上，向防疫阻击战的最后胜利发起“冲锋”。从2月4日接到任务前往卡点后，我与父母几乎成了“最熟悉的陌生人”。他们走上社区一线的时候，正是疫情蔓延的迅猛阶段。我也曾有“不解、不舍、不愿”的情绪，但爸爸的话点醒了我：“爸爸妈妈都是党员，党员就要有党员的觉悟，我们上战场，才能保障你和更多人的安全。”

于是，当看到秦宣老师在思政课堂上对基层党组织的肯定时，我不由得挺直了腰板，为父母的觉悟与付出与有荣焉。我的父母放弃了陪伴我的时间，却以身作则，教会我什么是共产党员的责任和担当。

身为青年的我们，又如何在疫情面前负起青年人的责任？这个问题，我在课堂中找到了答案。

“做一个坚定的唯物主义者，遵循历史、尊重自然，为人类共同命运做贡献。”艾四林、秦宣、王炳林三位老师的精彩讲演，引领我对问题有了宏观的思考与体会。

那么，落实到具体层面，作为一个宅在家里的“00后”，又该怎样行动？

“父辈终会老去，青年必须接过前人肩头的担子和责任”，冯秀军老师的话，让我想起身边那些年轻的“财经黄埔人”。他们中，有发起援助倡议，将物资48小时内送到医护人员手上的20岁的钟梓滨和柯谊；有不顾家人反对，帮忙为医院派发口罩的18岁的王思琪。他们，正如冯秀军老师所说，是“带着稚气却又最勇敢的‘中国保护人’”。抗疫一线的无数感人事迹，身边熟悉又坚定的身影，都使我感悟：逆行而上的勇士是能够坚挺起民族的脊梁，生命之花应该盛开在祖国最需要我们的地方！“曾经是你，今天是我！”祖国的辉煌未来将由我们这一代人来创造。

什么是未来？我想到了中央财大校园歌曲《未来》中的一句歌词：“未来是责任，未来是担当。”我们这一代青年，应当胸有大志、心有大我、肩有大任、行有大德，将“国家兴亡、匹夫有责”的责任传承，将“苟利国家、生死以之”的担当延续，走好我们这一代人的“长征路”。

（作者系中央财经大学文化与传媒学院18级本科生）

(责编：李依环、熊旭)