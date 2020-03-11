担当使命 接过时代的接力棒

9日下午，全国的大学生都成了与我一个课堂的同学，感觉很奇妙，这让我感受到了中国青年凝聚一堂的乐趣。在这一次的思政课里，四位老师引经据典回应了当下有关疫情的很多议题，也诠释了我们的中国速度、中国模式、中国精神。在这些话语里，我对青春与责任有了新的认知。

10多年前非典期间，我还是懵懂少年；而今新冠肺炎疫情的发生，我有了更为深刻的体会。当我看见奔赴一线坚守一线的医护人员、社区工作者、青年志愿者等等这些无私地投入到战斗中来的生命的时候，我是感恩的、崇敬的；当看见医护人员的脸上被勒出深深的印痕却在微笑时，我也看到了在这个世界上现实的、纯粹的善良灵魂。我知道他们可能只是某个曾经与我们擦肩而过的普通人，然而就是这样平凡的伟大让人心生敬意。

我们这一代“90后”就像冯秀军老师所说的有太多的标签。我们“丧丧的”，我们敏感，我们爱情绪化，我们有“小确幸”，我们爱撒娇爱自称宝宝。或许我们有太多的面孔，但是作为一名实实在在的“90后”，我也知道我们这一代人的真实。在我们这些“非典型化青年”的身上有很多标签，但是能把人生顺清也是我们的标志。我们时刻准备着担当时代使命，去接住历史的接力棒，就像这一次投身于对抗疫情的战役中“90后”“00后”一样。

正如冯老师所说，我们的祖国是一个值得我们用力爱、深深爱的祖国。面对如此伟大的祖国，青年一代能做什么？生命不息，大我赋予小我以永恒的意义。人生的意义与价值正体现于我们对社会责任的担当之中，潜伏在无数个深谙生命须臾却始终热爱生命、迎难而上的力量之中。时代的接力棒已经传到了我们手中，青年一代同样会努力在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中贡献力量！

（作者系长安大学马克思主义学院19级研究生）

(责编：李依环、熊旭)