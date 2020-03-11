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“全国大学生同上一堂疫情防控大课”观后感——

磨难压不垮，奋起正当时

马悠然

2020年03月11日12:35  来源：人民网-教育频道
 

一个伟大的民族，必有其生生不息的精神力量。民族精神是一代一代中华儿女创造和积淀出来的，也需要一代一代传承下去。战“疫”特殊时期，我们迎来了一堂特殊且意义深远的思政课。

作为一名大学生，与全国大学生共上的这节课将是我记忆中最难忘的一节课。在四位教授的精彩演讲中，我更好地理解了人与自然之间的关系、中国青年的责任与担当，深深感动于战“疫”一线工作者的故事，也深化了自己对于党中央疫情防控的决策部署、中国共产党和中国特色社会主义制度的显著优势的认识。

人与自然的和谐相处是一个永恒的话题。在与自然的相处中，人不是征服抑或被征服，而是相互影响相互依存的和谐共生关系。保护、顺应自然，大自然对人的回报是慷慨的。敬畏生命、敬畏自然，尊重自然、尊重规律。绿水青山就是金山银山，发展和保护应协同共生。

磨难压不垮，奋起正当时。

方舱医院里，《火红的萨日朗》跳出了青春的朝气；“考研哥”病中复习，写下的是他青春里极动人的诗行；学校停课不停学，每天通过直播、录课为学生的多彩青春助力，学生居家，亦努力丰富自己的生活。中国青年的青春，是一次又一次地全力奋斗，是心有国家、天下兴亡我担当的壮志满怀，是“心有大我、肩有大任、行有大德”的责任与担当。

冯秀军老师关于“青春”这个话题的解读让我感触很深。很长时间以来，“90后”“00后”身上有很多标签，一如任性，又如脆弱，有的甚至认为这是“垮掉的一代”。但疫情以来，当代青年心系国家，用自己的方式积极响应着国家的号召。在这场看不到硝烟和敌人但却要直面生死的战争里，恐惧不影响他们的勇敢。“90后”“00后”占医疗队伍近三分之一，我们责无旁贷，在这场战“疫”中一路飞快地成长。“曾经是你，现在是我”说的是三代人的担当与传承。

鲁迅先生曾说，“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃之流的话，能做事的做事，能发声的发声。有一分热，发一分光。” 青春是生命最华美的裙袂，不止奋斗与理想，不止奉献与信仰。战“疫”尚未结束，这是一场国家治理能力与治理体系现代化的大考，是党组织与人民群众的大考。

成长道路千万条，爱国大义第一条。而今，时代的接力棒已经传到了我们手中。对于青年一代而言，我们为越来越强大的祖国感到骄傲自豪，也应为她的繁荣昌盛担起历史使命。听完这堂鲜活生动、干货满满的思政大课，我更加深刻地知国、爱国，也更想要不断地提升自己，将青春奉献在祖国的广袤大地，做好我们这个时代的合格接棒人。

“待凛冬离去，春荣草青，相信一定会有新的相逢将温暖延续。”期待春暖花开，期待星河长明。

（作者系河北工业大学国际教育学院环境DE172班学生）

(责编：李依环、熊旭)
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