在疫情“大考”中淬炼思政课教师的使命担当

在全国上下共同抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，艾四林、秦宣、王炳林和冯秀军四位教授在“云”课堂与“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”，为青年学生分析疫情背后的中国力量、中国担当与中国精神。这不仅是一场面向全国大学生的思想盛宴，更是一次面向全国思政课教师的精彩教学示范课。他们是新时代思政课教师的标准照，他们以实际行动回应了以习近平同志为核心的党中央对思政课教师的希望、对思政课时代使命的重托，诠释了思政课教师的职责，鼓舞着每一位思政课教师坚守初心、践行使命、在疫情“大考”中淬炼使命担当。

为此，我们应努力做到以下几个方面：

坚持立德树人，增亮思政底色。教师是立教之本、兴教之源，办好思想政治理论课关键在教师。一堂好的思政课，离不开思政教师对立德树人这一根本任务的落实。四位教授从不同的侧面切入，无论是总结疫情防控历史经验，讲述战“疫”一线感人故事，还是解读中国制度强大优势，肯定青年一代责任担当，无不是以立德树人作为出发点，为青年学生播种下理想信念的种子。讲好思政课，就是回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题。思政课要从坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质等方面下功夫，培养社会主义建设者和接班人。这就要求思政教师要坚守好育人初心，高度认识思政教学的地位和作用，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子，成为广大学生的引路者，真正做到“让有信仰地人讲信仰”，旗帜鲜明、毫不含糊地培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。

把握时代命题，讲好中国故事。疫情之下，思政课的意义更为凸显。四位教授从这场“疫情大考”出发，虽然讲授的重点不同，但却始终紧密围绕着四门思想政治理论课教学内容展开，这是中国故事与思政课堂的最好结合。在积极响应“停课不停教，停课不停学”的要求下，思政课教师更要做好疫情防控期间的教学工作，与时代同频共振，把教案书写在抗“疫”一线，在思政教学与社会现实之间实现高度耦合，深度挖掘中国人民在疫情防控中的动人故事。那些体现中国力量的时代叙事，都是最鲜活的教材，最生动的课堂。我们不仅要使学生学会以马克思主义的立场看待问题、进行实践，更要使他们深刻认识到中国特色社会主义的制度优势，增强对党和国家的认同，坚定对实现中华民族伟大复兴的信心。

回应青年关切，播撒精神养料。四位教授在完成授课后，分别回答了同学们在线提出的问题。从这一个个问题中，我们不难发现当代大学生敏锐的青年视角和新鲜的时代之声。青年时期，正是思维最为活跃，对社会问题最为敏感的时期，青年的疑问自然不少。正如冯秀军教授所说的，近年来，“佛系”“丧文化”“自我中心”等标签成为90后、00后的标签。但是，在疫情面前，他们作为新生力量，勇毅逆行，奔赴一线，成为战“疫”的主力军之一。青年学生既充满个性，保持好奇，也能担当重任，富有情怀。因此，如何回应青年人的问题，与青年学生“打成一片”，守护青年学生的思想净土，让思政课入脑入心，成为时代之下的思政课题。一方面，思政课教师要突破既有的理论框架和思维定式。在坚持思政课定位的基础上适时转换角色，站在学生角度思考，去粗取精，让思政课更符合青年人思维特点和新时代的需要。另一方面，在教学内容和教学方式上要有所突破和创新，善于用青年话语，讲述青年故事，回应青年关切，引领青年思想。在坚持政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正这六点要求中增强思想的穿透力、震撼力，播撒精神养料，打开思政课堂的大门，让思政课赢得青年一代。

（作者系首届全国思政课教学展示特等奖获得者、河北工业大学马克思主义基本原理课程主讲教师）

(责编：李依环、熊旭)