抗疫“逆行”中的青年收获“成人礼”

“胡雪珺是武汉市肺科医院呼吸与危重症医学科的一名90后护士，从疫情暴发到现在，已经连续奋战在一线快两个月了。”这段话记述的是3月9日新闻联播“新闻特写”里的主人公，也是此次抗疫援鄂医护队伍占三分之一的90后和00后中的一员。通过在抗疫一线的顽强拼搏，人们渐渐发现原来眼中的孩子们成了抗疫最美“逆行者”中的生力军，经过此次特殊的“成人礼”，他们长大了。

不戚年往，忧世不治。80后年轻的时候曾被称为“垮掉的一代”，北京奥运会后又被称为“鸟巢一代”。其实，这是年长一代对社会能否长治久安的忧虑，也是对年轻人的期许和鞭策。而曾经被视为“被毁掉的一代”90后乃至00后，今天又同样经历了一次形象的转变。

2019年的中国文化市场，有两个形象颇具象征意味，一个是《流浪地球》中以“刘启”为代表的青年人，另外一个是《哪吒之魔童降世》的主角“哪吒”。前者是幻想的2074年的未来中国青年，后者是重构的古代中国神话青年，但无论是哪吒还是“刘启们”的“成人礼”都与“灾难和拯救”联系在一起。在灾难式的“成人礼”中，青年不仅拯救了群体，而且拯救了自我。因为，经历和战胜灾难，需要青年自我激发内在的勇气、信心、能力、团结、仁义、友爱甚至自我的牺牲，放弃自私、狭隘、矫情、畏难。虽然这两部电影取材未来和古代，但是我们都知道无论未来与过去，交织点都是当下，其对新时代中国青年成长的隐喻不言自明。然而，灾难总是不期而至。新冠肺炎疫情爆发以来，大家看到奔向不惑之年的80后已成长为医护等防控战线的业务骨干，而90后和00后也奋战在一线，在国家和人民面临巨大灾难威胁的时候，他们没有退缩和畏惧，而是选择以自己的实际行动为当代青年立像。

文明世者，家有贤子，能昭书香。人们总是习惯把一个时代青年与社会进步联系起来，然而社会发展并非线性过程，现代社会更不存在普遍的“历史先验”。我们回望人类走过的近现代化路程，从“17世纪的普遍危机”到18、19世纪的“战争与革命”直至20世纪两次世界大战，现代社会的进步总是以迎难而上的体态翻越“历史的三峡”。何以翻越？唯有青年人类在灾难和困苦中抗争与摸索，自我解放与救赎。因此，现代社会复杂且充满风险，身处风险、直面风险、战胜风险将成为新时代中国青年必须适应的生存与发展环境。

灾难面前，国人经常会讲“天佑中华”，如果说“天命”真的不曾离开，一直护佑中华，也是因为有一代又一代的中华儿女不畏艰险、敢于斗争，以青春之躯撑起了一片天空。所以，经历此次抗疫之役，我们应该更有信心决胜全面建成小康社会，因为家中贤子，而今成年，能续治世。

壮哉，中国青年！美哉，未来之中国！

（作者：王宇航 系对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员、马克思主义学院副教授）

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