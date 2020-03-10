高校辅导员 初心谱“战歌”

疫情当前，校园安宁祥和的背后，是一项项周密安排、一个个紧急预案、一次次彻夜统计……每一位教职工都在辛勤地付出着。在首都高校疫情防控工作中，辅导员老师们牢记使命和责任，用初心谱写着一曲曲感人的“战疫”之歌。

黄岩：疫情是战场更是课堂

1月24日，除夕夜，在千家万户聚在一起观看春晚的时候，中国人民大学外国语学院党委副书记黄岩突然接到学校的电话，一位留校学生出现发烧症状，需要马上送医院。知悉情况后，黄岩一边安慰学生，一边联系在京老师、宿管老师和校医院的医生，从当天晚上10点到次日凌晨2点电话几乎就没停过，直到学生检查完毕确定并无大碍后，黄岩悬着的心才放下来。

刚过完春节，黄岩就决定马上赶回北京，因为她知道辅导员是学校疫情防控工作关键的一环。年幼的孩子哭闹着不让离开，年迈的父母一脸失落还是选择了支持，黄岩说：“在家人面前，纵有无言的愧疚，我也不能忘记自己的初心——我是一名辅导员，那里有我放心不下的学生！”

在中国人民大学的校园里，有很多像黄岩一样忠于值守的辅导员，他们帮助留校学生采购物资，24小时在线为学生提供心理指导、学业帮助，一遍又一遍地询问学生的健康状况，统计学生的位置信息，发送各类提示、贴士，尽所能地充实学生的居家防疫生活。他们用自己的方式，认真守好校园的安全防线。

“疫情是战场更是课堂，它让我们的学生学会了责任担当、付出奉献，懂得了中华民族的自强不息和团结一心。”黄岩说，这场疫情对学生成长有着重要的意义，会让青年学子们更加刚毅坚卓。

王萌辉：守好疫情防控“责任田”

从1月22日收到紧急通知至今，北京林业大学经济管理学院辅导员王萌辉已经参与学校疫情防控工作近一个月了。“虽不像一线的工作人员和医护工作者那样面临生死考验高强度的工作，但我依然努力守好疫情防控期间自己的‘责任田’。”王萌辉一脸坚毅地说。

经管学院研究生数量大、专业多、构成复杂，按照要求需要建立“一对一”联系的学生有近700人，要做好学生安全稳定、思想引领、课程辅导、科研教导、就业指导和心理疏导等工作并非易事。为了做好这些工作，王萌辉付出了很多努力。他说每当看到微信群里学生的积极回应，内心都会得到一种满足，使命感也会更加强烈。

近日，北京林业大学在微信公众号上推出了“假期宅家，导师、辅导员有话说”专题栏目，包括王萌辉在内的很多辅导员上线与学生们交流，告诉他们能做什么、应做什么，并把温暖的叮咛与祝福送给学生。“疫情当前，保护好自己和家人的健康是最重要的事情。无论你是面临着选课、科研的困扰，还是应对毕业论文、找工作犯了难，都别担心，有我们站在你的身后。”王萌辉告诉学生们。

“疫情防控是检验初心使命的试金石”。王萌辉说。在他看来，面对疫情坚持“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”，这就是一名辅导员的初心。

梁晓：做学生的“定神针”

疫情前期的信息汇总工作最紧张，需要和每位学生确认假期出行情况和身体状况，每天统计上报各种表格和信息，大量的信息反馈要耐着性子逐一汇总。中国矿业大学（北京）地球科学与测绘工程学院辅导员梁晓的一天，从喊“娃们”报平安开始。

“我们必须保证每位同学知晓学校的最新疫情防控要求，必须联系到每位学生了解近况做好登记，叮嘱大家做好防护工作，更重要的是做好学生的思想工作。”这是梁晓记录下的抗疫工作心得。最令他犯愁的是，有的学生一直睡到中午12点才醒，有的因为信号差等问题，电话无法接通。

“每当联系不到学生时，我就急得满脸通红直冒虚汗，我妈在旁边担心地喊我赶紧量量体温。”梁晓风趣地说。全年级有多少名学生，梁晓的心里也就有了多少份牵挂。

对于毕业班的辅导员来说，在做好学生居家学习和防护工作指导之外，还要关心学生的毕业和就业安排。在了解学生们对于返校、学业、考公务员、求职、论文、考研考博等实际问题后，梁晓把春节期间在校的毕业生拉在一起，单独建立了“在校生‘救助’小队”微信群，为居家不能返校的毕业生提供有力支持。

在中国矿业大学（北京），像梁晓一样，每一位辅导员都是学生的“定神针”，在带领学生“战疫”过程中，他们每一天都不曾懈怠过。

郝丽莹：以实际行动写好“战疫日记”

“在万家灯火喜迎春节之际，我站在窗边分秒必争地不停拨打着电话，用爱关心和守护着196颗心。”这是北京财贸职业学院旅游与艺术学院辅导员郝丽莹1月23日那天日记上的内容。疫情发生以来，每天在做好学生联络工作之余，郝丽莹还把工作的点滴以日记的形式记录下来，已经积累形成了几千字的“战疫日记”。

“先不要恐慌，如果家里有人出现发烧和呼吸道疾病症状，请先自我隔离。”当学生打电话担忧武汉回来的亲戚来串门时，郝丽莹在第一时间联系上学生和家长，核实情况、安抚学生，建议家长尽快向所在街道居委会报告接触史。

放下电话，郝丽莹把这条信息记录下来，继续填写《每日每生点对点台账》。

这是疫情防控开始以来，北京财贸职业学院辅导员和班主任老师们日常工作的缩影。

郝丽莹说，到今天自己已经不记得拨打了多少电话、发起了多少次视频通话、整理了多少条信息、报送了多少条数据、回复了多少学生的提问了，虽然身体疲惫不堪，但心里没有一丝抱怨和退缩。“人在哪里，岗位就在哪里，这是辅导员的初心与使命”。

按时参加网络授课，确保学生就业服务不断线……在这场没有硝烟的战争里，郝丽莹和同事们用带有温度的行动努力践行着自己的初心。（本报记者 赵艳国 综合整理）

来源：现代教育报

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