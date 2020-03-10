中国传媒大学将疫情微电影拍摄融入思政课堂

近日，中国传媒大学《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课教学团队，把“全面建设小康和疫情引发的思考”作为本学期学生微电影主题。学生们在老师的引导和启发下，关注眼下正在发生的建设小康社会的实践和疫情下的社会百态，既增强了学生们理解分析问题的能力，也提升了社会责任意识。这种将思政课与专业课学习相结合的做法获得了学生们的好评。

不仅如此，在新冠肺炎疫情发生以来，中国传媒大学在做好校园和师生疫情防控的同时，按照延迟开学期间不停教、不停学的要求，认真组织开展思政课教学，突出四个“强化”，及时把中央关于疫情防控的精神与部署等融入教学之中，保证教学质量，取得良好效果。

制定完善的思政课教学实施方案

学校党委高度重视，强化规划指导，党委书记陈文申、校长廖祥忠要求把思政课作为疫情防控期间对学生进行形势教育和思想引导、坚定四个自信的重要课程，细化工作方案，强化资源支撑，保证教学效果。

马克思主义学院、教务处第一时间制定了教学组织方案，征求全体思政课教师意见，并把各项工作要求分解落实到教研室等基层单位；授课教师提前与学生联系，建立学习指导微信圈，并针对特殊情况制定了回放慕课、补课等方案，保证了疫情防控期间教学的顺利开展。

把疫情防控故事融入思政教学

2月初开始，马克思主义学院领导班子组织各教研室开展集体备课，在研究解决线上教学特点与问题的基础上，重点在集体备课中解读党中央关于疫情防控的决策部署，分析中国抗疫彰显的制度优势，讲述战疫一线的感人故事，丰富和拓展思政课教学内容。

把疫情对教学的挑战转化为教学创新的契机

疫情防控工作为思政课提供了丰富、鲜活的素材，强化教学研究将其转换为思政课教学鲜活的教学实践，培植立德树人“精神疫苗”，思考这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战最后为什么会取得胜利，是思政课教学的重点。

思政课教师积极创新教育理念，采取多元化教学，有的教师将抗疫故事、人物作为典型案例，推送文字视频材料，增强时效、进行思考；有的教师把学校师生战“疫”中创作的音乐、动画和诗歌朗诵及校友捐赠物资、深入一线报道的事迹融入教学之中。

统筹资源增强思政课线上教学的效果

多年来，学校思政课教师立足传媒类高校的特点，注意运用各类教学平台和直播工具开展教学，在疫情防控期间线上教学中，都结合实际选择了本校的网络教学综合平台、中国大学慕课网、清华大学学堂在线和雨课堂、智慧树、畅课等线上教学平台和教学工具。

在学校推出的“云上伴读”读书周中，马克思主义学院讲授了《认识马克思、读懂马克思》等读书辅导课。同时，还组织思政课教师和学生积极参加北京市教工委举办的“在经历中学习——疫情防控公开课”、教育部社科司举办的《全国大学生同上一堂疫情防控思政大课》等教学活动，充分利用各类教学资源，提高教学效果。

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)