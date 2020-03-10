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“最美课本”视频课程为内容赋能

2020年03月10日19:43  来源：环球网
 

“停课不停学”是近期最火的教育关键词，为了响应党和国家的号召，中国联通携手北京再佳学教育科技有限公司(以下简称“再佳学”)向全国联通手机用户推荐有“不用老师直播的教学平台”之称的“最美课本”。据了解，最美课本在免费开放语文、数学、英语线上优质视频课程的同时，赋能智慧教育，让广大小学生可以科学、流畅的“在家上学”。

再佳学“最美课本”——视频课程为内容赋能

对于学生家长而言，“在家上学”通常面临两个难题，第一就是学生的学习效率问题。兴趣是孩子最好的老师，只要激发孩子的兴趣点就会大大提升学习效率。“最美课本”作为国内领先的K12美育教育双语智能学习的平台，基于统编版、人教版教材进行了二次开发，历时五年将传统艺术、现代艺术、非遗、儿童舞台剧等近两百种艺术表现形式融入小学教材，让传统课本知识活起来。

“在家上学”的第二个难题就是家长如何管理孩子学习，最美课本给了最标准的答案。家长只需要在微信中搜索“最美课本家长”，关注服务号并绑定手机即可使用“最美课本”家长端，就算不在孩子身边也可以随时随地了解孩子的学习情况，不仅可以全程关注孩子学习轨迹，更可以生成能力报告让家长了解孩子的特点，帮助孩子全面精进成长。

再佳学用实际行动践行企业社会责任，“最美课本”提供的学生端优质课程和课后练习全部免费(每位学生1999元/年)，外加语音测评一次和一个G云空间。据悉，“最美课本”视频课程已经在人民网客户端上线，并成为独立频道。同时，也入驻了中宣部“学习强国”平台和中央电视台央视频平台。

中国联通——领先网络为连接赋能

通信网络作为智慧教育的基础，中国联通正在加速落地实施5G网络建设的一揽子工作举措。同时，在疫情期间，中国联通还专门为使用“最美课本”平台学生端的用户提供了特惠流量套餐包。联通用户小学生家长可以通过联通手机营业厅、网上营业厅等渠道(手机、网厅搜索“最美课本定向免流包”进行订购;直接订购申请最美课本疫情期间特惠流量包，下载“最美课本”APP后，使用申请流量包的联通号码登录APP，即可在线学习视频课程。

联通在线总经理马彦表示，疫情就是命令，防控就是责任。面对疫情肆虐，中国联通积极履行央企社会责任，强化政治担当。联通在线作为中国联通面向消费互联网领域的平台公司，充分发挥自身整合运营优势，第一时间调动网络技术、业务、人力等优质资源积极为用户需求赋能，得到党和政府、社会、用户等各方面的认可。同时，积极联合再佳学等优秀合作伙伴，用最美课本美育教育为智慧教育赋能，共同诠释领先网络价值，推动网络强国建设。

再佳学创始人滕浩然表示，疫情对学生学习一定会产生影响，为了让孩子在家中安全有效的学习，人民日报出版社携手再佳学“最美课本”的公益捐赠，为各地的小学生免费送去优质美育视频课程，尽可能地降低延期开学的影响。未来我们也一定会坚持不忘初心，让教育回归本质，牢记使命，让每位孩子享有公平教育。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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