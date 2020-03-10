疫情防控思政大课“云”开讲 “挤崩平台”反响热烈

3月9日，一堂“现象级”思政课让居家多日的大学生们热血沸腾。#思政大课##人民智云崩了##和易烊千玺王俊凯刘昊然吴磊上课#等多个词条冲上热搜榜、话题榜。全国千万大学生同时在线，还没开课就让多个直播平台的服务器感到“压力山大”。据统计，5027.8万人次观看了在线直播，人民网等平台总访问量达1.25亿次。

这场疫情防控思政大课由教育部社会科学司、人民网联合举办，邀请清华大学艾四林、中国人民大学秦宣、北京师范大学王炳林、中央财经大学冯秀军四位教授在线“云”开讲，与高校学子分享疫情大考的启示、青年一代的责任和担当等。千万高校师生通过各种方式收看了网络直播。

清华大学物理系邓润涛收看“疫情防控思政大课”（图片由受访者提供）

一堂厚重隽永的爱国主义教育大课

“这是一堂思政大课，更是一堂厚重隽永的爱国主义教育大课。”四位教授全程娓娓道来，广大师生再次感受到了党和政府抗击疫情的精准施策与力度决心，感受到了全国一盘棋、命运共同体的众志成城与意志信心。

“疫情是对我们社会治理体系和治理能力现代化的考验，也是社会主义制度优越性的充分检验。”北京交通大学马克思主义学院党委书记蔡红建谈到，疫情之下，全国人民众志成城、万众一心，中国精神教育了每一位大学生，也鼓舞了每一个国人。

华中师范大学马克思主义学院2018级博士研究生吴芍炎在山西运城的家中全程收看了直播。作为一名在武汉就读的学生，他在家数着日子。“四位老师带领我们从不同的角度审思这一场新冠肺炎疫情，我的心头始终萦绕着‘此生无悔入华夏，来世愿在种花家’的幸福感和自豪感。”

日本国立筑波大学博士后艾孜提艾力表示，分辨网络信息真假，自觉做到不信谣、不传谣、不造谣，并且主动辟谣，向周边的朋友普及防控工作的重要性、自身防护的必要性，更向身边的各国同胞宣传中国能打好这场“人民战争，总体战”的决心。

新疆农业大学路欣雨在上课（图片由受访者提供）

今天的课程带给陕西师范大学哲学与政府管理学院2019级学生苏语彤更多思考。她说，一堂酣畅淋漓的思政课，让她更加深刻体会到中国人民的家国情怀和赤子之心。

在这个“最漫长的寒假里”，北京大学考古文博学18级本科生陈全星从新闻报道中看到火神山、雷神山医院拔地而起的“中国速度”，感动于各地医护人员“逆行”援鄂的“中国精神”。认真听完四位教授的讲授，他表示，相信中国终会取得这场没有硝烟的战争的最终胜利。

内蒙古大学学生在观看“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”（图片由受访者提供）

中国石油大学（华东）马克思主义学院教授张荣华听课后感慨良多。他在接受采访时表示，这堂思政大课让人进一步认识到中国共产党领导是中国特色社会主义制度的最大优势，进一步领悟到中国速度与中国奇迹、中国制度与中国力量、中国治理与中国效能、中国智慧与中国贡献，进一步坚定了中国特色社会主义“四个自信”。

“疫情大考，告诉我们什么？”观看完直播课，华东师范大学马克思主义学院概论教研部主任黄亚玲副教授的脑海里依旧回响着这个命题。“这场考验中，充分体现了中国共产党真正以人民为中心，矢志不渝地把全心全意为人民服务作为自己的初心和宗旨。同时，这场疫情大考取得阶段性胜利，离不开中国人民众志成城，共克时艰，这也充分体现了广大人民群众对中国共产党的信任和拥护。”

湖南铁路科技职院学生胡颖婷观看直播（校方供图）

山东大学文学院2017级学生李雅杰认为，作为“90后”的年轻一辈，应当把爱国当成最大的责任担当，从青春中破茧成蝶，坚定时代使命的信心，将中华文明薪火相传，努力成长为国家和社会需要的人才。

“这次疫情，让我深刻体会到了中国力量和中国速度。作为当代的新青年，要有责任与担当，而爱国是最大的责任与担当。我们要在战‘疫’大考中认识中国，志愿将青春奉献在祖国的广袤大地上。”太原理工大学机械与运载工程学院学生李虎虎说。

将疫情防控战打造成思政大课堂

在这个特殊时期，疫情防控工作涌现的案例，也为高校思政课教学提供了丰富、鲜活的素材。积极收听、收看之余，许多高校教师也纷纷表示，这堂课是一堂思政课教师的集体备课会，也是一堂教学示范课。

华中师范大学马克思主义学院教师徐秉国在武汉的家中准时收看了直播。他谈到，教师要深入挖掘战“疫”中的思想政治教育因素，充实到课程教学中，以案例分析、故事分享和理论阐释等方式，把战“疫”过程变成思政大课堂。

对此，中国农业大学马克思主义学院教师王琳有同样的体会。她表示，作为一名思政课教师，除了要在思政“小课堂”上讲授好马克思主义科学理论，更要将理论与实践相结合，充分发挥社会思政“大课堂”的优势，把爱国情、强国志、报国行融入其中。

福州大学阮娟老师一边观看视频一边与学生互动讨论（校方供图）

西安电子科技大学马克思主义学院党委书记夏永林指出，这一堂思政大课提供了缜密的教学思路、丰富的教学案例和具有吸引力的教学示范，也为宅家抗疫的大学生们讲授了不一样的爱国主义教育、中国特色社会主义教育的思政课。

大连理工大学马克思主义学院副院长方玉梅表示，这堂疫情防控思政大课，既有理论深度，又有现实热度；既有历史厚度，又有时代高度。这是一堂鲜活生动的理论大课、历史大课、思想大课、政治大课。

王永祥是兰州大学马克思主义学院的一位青年教师。他指出，要自觉把此次抗击疫情的理论内涵、精神价值等融入到今后的教学、科研中，用抗击疫情的生动案例和切身体会，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

湖南大学马克思主义学院教授龙兵指出，自己将充分发挥思政课主渠道作用，将教学优势转化为支持防疫斗争的强大力量，教育引导当代大学生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

厦门大学马克思主义学院党委副书记原宗丽认为，作为一名思政课教师，更有责任通过专业视角指导学生更好地认识、了解和解读疫情；同时透过疫情去讲好“中国故事”，激发当代大学生的家国情怀和使命担当。天津大学化工学院辅导员赵书航指出，疫中有情、疫中见义，作为高校思想政治工作者，要引导新时代的青年学子始终扎根中国大地、担当时代使命，用行动镌刻下属于这一代“新人”的时代印记。

南开大学马克思主义学院院长刘凤义教授说，这样一堂课让每个人更加深刻认识到——疫情中没有“局外人”。每一个人不仅要有感动，更要有行动，自觉从我做起，汇聚起战胜疫情的强大力量。

“这堂思政课引导我们树立战胜新冠肺炎的必胜信念，帮助我们深刻感悟中国精神的磅礴力量。”西南石油大学学工部教师张勇表示，特殊时期，高校教师应做到防疫有责、负责、尽责，为坚決打赢疫情防控的人民战、总体战、阻击战做出应有贡献。

在责任担当中激扬青春力量

近年来，“90后”“00后”在网络上有着“佛系”“道系”“萌系”“自我中心”等各种标签。而今天，他们作为新生代力量，勇毅逆行，活跃在一线，成为战“疫”的主力军之一。这堂思政课，也给了学子们强大的力量与鼓舞。

北京电影学院2016级本科生关晓彤观看在线直播后表示，疫情之下，看到了全国人民抵抗疫情的信心和决心，看到了国家集中力量办大事的显著优势，也看到了青年群体的责任与担当。作为同龄人，自己被触动也被激励着。她坚信，“90后”“00后”是能担当的一代、是值得信赖的一代。

“如果我在武汉也会去做志愿者。我也会像其他同龄人一样选择往前冲，尽自己的一份力。”湖北大学新闻学院袁聆彬的家乡在贵州凯里，疫情发生以来一直居家隔离，他在观后感里写道，“也许我们会恐惧，但不影响我们勇敢，冯秀军教授讲的这句话深深打动了我。”

中南财经政法大学博士生唐淼宁的父亲是湖北武汉支援防控工作的党员干部。“在父亲晚上回家脱下口罩的刹那，我更能感受到这座城市在顽强地活着。我感动的是，这座城市，被守护着；我们，被守护着。”

“我是生活在疫情重灾区的湖北人，在最困难时刻，是党积极组织群众为我们配送生活物资、做好防疫。”上海外国语大学法学院研究生杨宇龙也是一名退伍军人。他说，自己将铭记这份恩情，以行动践行初心使命坚决扛起自己的责任，做好力所能及的点滴小事，以充沛顽强的战斗精神，向身边的同学传递战“疫”正能量。

作为未来文艺工作者，目前正在积极响应学校艺术战“疫”号召的上海戏剧学院表演系李英超和陈涛两位同学上完思政课后，心情久久不能平复，都表示：“我们要学习扎实的专业知识，创作出讲述好中国故事的优秀作品丰富人们的精神生活，为全民抗疫作出自己的贡献。”

连日来，北京科技大学外国语学院许多同学主动加入了疫情相关的翻译志愿工作。“青年一代要利用这次线上学习的机会，努力提高人文素养，期待再次重聚在校园时，我们每个人都会是当代青年该有的朝气模样。”谈到收看直播的感受，该校2017级本科生杨晓妹说。

南京信息职业技术学院火箭电子信息技术专业冯可观看直播（校方供图）

郑州大学2018级新闻薛唯佳谈到，作为大学生，虽没能在抗疫一线，但可以从小事做起，养成绿色低碳生活方式，爱护环境，拒绝野味。西安交通大学钱学森书院唐智亿表示，“‘萌丧佛系’不是我们的代名词”，“灾难面前我们会是挺身而出的人，我们会用自己的行动证明：中国青年有力量！”

在穿上白大褂的那一刻，老师曾动情地对我们说：“护理是这世上最充满仁爱的工作之一。”武汉科技大学医学院护理专业陈鑫苗说，我和同学们庄严地宣读神圣的南丁格尔誓言“终身纯洁，忠贞职守”。在未来，自己希望能做一名一往无前、救死扶伤的“白衣战士”。

中南大学湘雅医学院学生段佳玥是一名党员，直播结束后，她脑海中一直回想着学校老师支援武汉出发的场景。“希望在不远的未来，我也可以自信地说出‘曾经是你，今天是我’的庄重誓言，在时代赋予的使命与责任中实现青春‘蝶变’！”段佳玥说。

“身居海外的我面对突发危机时依然能够感受到满满的安全感。”在韩的中国留学生李同学说，祖国高效的组织动员能力不仅控制住了疫情，保障了社会安全，更向世界展示了中国政府应对突发事件的效率和较强的抗灾害能力，为我的祖国骄傲！

“00后”北京大学考古文博学2018级本科生陈全星表示，年轻一代应该用知识武装头脑，树立正确价值观，以新时代中国青年的蓬勃之姿，担负起国家和人民寄予的重托，谱写“大写的青春”！

东北大学学生在收看“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”（图片由受访者提供）

“没有谁是天生的盖世英雄，是责任与担当让青年一代战胜恐慌，淬炼成钢。”上海交通大学农业与生物学院研究生于力表示，青年要用奋斗的精神和过硬的本领武装自我，勇敢担当，将自己的青春理想与祖国同频共振，方能不负这伟大的时代！

浙江大学2019级博士研究生陈楠主要研究领域是病毒学。对他而言，这次疫情让他更加深刻地思考了人与自然的关系，也更加清晰地感受到了肩头上那份责任的力量。他表示，自己将坚守“甘坐冷板凳”的精神，努力为祖国的科研事业贡献青春力量。

“我们这一代青年，毫无保留地对国家依恋，也将毫无保留地为国家奉献。”中央财经大学文化与传媒学院2018级学生关天玥说，时代的接力棒，如今递到自己这一代青年手中，必将勇敢应考，做到“胸怀大志、心有大我、肩有大任、行有大德”。

东南大学土木工程学院2019级研究生于路港谈到，作为当代大学生，要胸怀爱国之心，将个人前途与国家民族命运同频共振，努力把祖国建设得更强大。“待凛冬离去，雪融草青，相信一定有新的相逢将温暖延续。”

（孙璐、吴颖、厉坚、夏雪、高星、崔新耀、周立军、李梦文、李睿、那其灼、谢龙、方圆、韩庆、吴纪攀、汪瑞华、陈博、秦海峰、聂俊穹、张毅力、周雯、匡滢、陈育柱、毛雷、黄军、王波、张伟、高翔、杨阳、韩婷、郝洁、郑窈对本文采写亦有贡献）

【全程回看】全国大学生同上一堂疫情防控思政大课课程视频

(责编：何淼、岳弘彬)