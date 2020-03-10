人民网>>教育>>滚动新闻

90后接棒！总有一种担当不负青春

2020年03月10日08:42  来源：中国青年报
 

这代年轻人相信“我命由我不由天”，面对困难的理想与乐观，就是他们驱除黑暗的明灯。他们对青春的响亮回答，写在摘下口罩的勒痕上，写在穿着防护服的陌生背影上，也写在战“疫”烈士的墓志铭上。这些逆行而上的天使，在最好的年华做出了最有意义的事情。

-----------------

“90后已经长大，该我们挺身而出了。”新冠肺炎疫情发生以来，众多90后、95后冲锋在前，他们是战“疫”一线的青年突击队，义无返顾地扛起责任和担当。

很多人不禁想起17年前的非典时期。彼时，90后还处在懵懂的童年、少年时代，弱小的他们是重点保护对象。“非典袭来时，全世界都在保护我们90后。现在，换我们90后保护你们！”如今这句广为流传的话，不仅是岁月流转的感怀，也是使命接续的誓言。在疫情防控的各条战线上，这群长大成人的“大孩子”与死神抗争，与病魔赛跑。

成长是每个人的必修课，是永不错过的列车，不管它是快是慢，每个人都会抵达自己的终点。突如其来的新冠肺炎疫情，也许会成为很多年轻人成长道路上的阵痛，但也注定是他们一生中难忘的精神洗礼。

俄国哲学家车尔尼雪夫斯基说过这样的一句话：“环境影响人的成长，但它并不排挤意志的自由表现。”尽管成长本身无法选择，但一个人成长的过程、为成长所作的努力，终究掌握在自己的手里。在某种意义上，突如其来的疫情，加速了年轻人的成长脚步。从前把名字写在校服上的90后，这一次把名字写在了防护服上，他们以令人钦佩的方式，选择了自己的成长路径。

“哪里有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服，学着前辈的样子，治病救人，和死神抢人罢了。”不仅是医务工作者，在这场疫情防控阻击战中，那些在基层奔波的工作人员，那些无处不在的志愿者，他们坚定的“逆行”同样令人动容。有年轻医生在疫情最凶险的时刻，放弃与亲人团聚的机会，折返回与病毒斗争的前线；有基层工作人员冒着风险在社区巡视，在岗位值守；许多青年志愿者在封城时刻，为居民送上必需的生活物资，解决他们的燃眉之急。在成长这条路的分岔口，他们不惧未知与艰险，走向了那条磨砺自我、守护他人的道路。

很多曾经加诸90后身上的标签，不乏奚落的评判，那可能是每一代人成长所必须经历的，他们没有辩解，却以自己的选择和行动证明“标签”的谬误和荒诞。也许追逐个性是这代年轻人身上鲜明烙印，也许他们身上没有太多时代风雨留下的沧桑印记，但当时代的召唤来临，他们同样会毫不犹豫地肩负起应有的使命与担当。

这一代90后、95后年轻人的成长，闪耀着理想主义和乐观精神的光芒。一位90后护士不幸感染新冠肺炎，她心中虽然感到“我的世界在那天全都黑暗了”，却不忘在朋友圈里发一句“加油吧，战士们”；在一线医务工作者的防护服上，动漫风格的涂鸦是他们丰富多彩的成长印记，那些“猪猪侠”“哆啦A梦”，令人忍俊不禁；哪怕在生死一线的重症病房，他们也期盼来自偶像的支持，让追星成为笑对病魔的力量。这代年轻人相信“我命由我不由天”，面对困难的理想与乐观，就是他们驱除黑暗的明灯。

这一代青年深知，个人价值的实现必须与国家的命运同频共振，灾难加深了这一认知。面对疫情，各行各业的年轻人不约而同地组成青年突击队，贡献战“疫”青春力量。他们挺身而生，迎难而上，发扬创新精神，不逃避不畏惧，以赤子之心回报国家和人民，以无私奉献诠释青春担当。更有一些热血青年，在艰巨的战“疫”斗争中经受了考验，坚定了信仰，“火线入党”，选择成为一个有崇高理想的先锋战士。

什么才是最好的青春？这个问题困扰着一代又一代年轻人。一代人有一代人的际遇，一代人也有一代人的奋斗，在成长中坚定前行的当代青年，一定会将奋斗和责任作为青春最美的注解。90后、95后对青春的响亮回答，写在摘下口罩的勒痕上，写在穿着防护服的陌生背影上，也写在战“疫”烈士的墓志铭上。总有一种奋不顾身的力量，点燃青春热血，给青春留下最值得珍藏的记忆。

17年前的孩子已经长大，他们是逆行而上的天使，在最好的年华做最有意义的事情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，90后、95后毅然出列，交出一张让祖国放心、让人民满意、让亲人自豪的优秀答卷。

为挺身而出的你们点赞，为最美的青春喝彩！

青小平

(责编：何淼、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved