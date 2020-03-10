90后接棒！总有一种担当不负青春

这代年轻人相信“我命由我不由天”，面对困难的理想与乐观，就是他们驱除黑暗的明灯。他们对青春的响亮回答，写在摘下口罩的勒痕上，写在穿着防护服的陌生背影上，也写在战“疫”烈士的墓志铭上。这些逆行而上的天使，在最好的年华做出了最有意义的事情。

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“90后已经长大，该我们挺身而出了。”新冠肺炎疫情发生以来，众多90后、95后冲锋在前，他们是战“疫”一线的青年突击队，义无返顾地扛起责任和担当。

很多人不禁想起17年前的非典时期。彼时，90后还处在懵懂的童年、少年时代，弱小的他们是重点保护对象。“非典袭来时，全世界都在保护我们90后。现在，换我们90后保护你们！”如今这句广为流传的话，不仅是岁月流转的感怀，也是使命接续的誓言。在疫情防控的各条战线上，这群长大成人的“大孩子”与死神抗争，与病魔赛跑。

成长是每个人的必修课，是永不错过的列车，不管它是快是慢，每个人都会抵达自己的终点。突如其来的新冠肺炎疫情，也许会成为很多年轻人成长道路上的阵痛，但也注定是他们一生中难忘的精神洗礼。

俄国哲学家车尔尼雪夫斯基说过这样的一句话：“环境影响人的成长，但它并不排挤意志的自由表现。”尽管成长本身无法选择，但一个人成长的过程、为成长所作的努力，终究掌握在自己的手里。在某种意义上，突如其来的疫情，加速了年轻人的成长脚步。从前把名字写在校服上的90后，这一次把名字写在了防护服上，他们以令人钦佩的方式，选择了自己的成长路径。

“哪里有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服，学着前辈的样子，治病救人，和死神抢人罢了。”不仅是医务工作者，在这场疫情防控阻击战中，那些在基层奔波的工作人员，那些无处不在的志愿者，他们坚定的“逆行”同样令人动容。有年轻医生在疫情最凶险的时刻，放弃与亲人团聚的机会，折返回与病毒斗争的前线；有基层工作人员冒着风险在社区巡视，在岗位值守；许多青年志愿者在封城时刻，为居民送上必需的生活物资，解决他们的燃眉之急。在成长这条路的分岔口，他们不惧未知与艰险，走向了那条磨砺自我、守护他人的道路。

很多曾经加诸90后身上的标签，不乏奚落的评判，那可能是每一代人成长所必须经历的，他们没有辩解，却以自己的选择和行动证明“标签”的谬误和荒诞。也许追逐个性是这代年轻人身上鲜明烙印，也许他们身上没有太多时代风雨留下的沧桑印记，但当时代的召唤来临，他们同样会毫不犹豫地肩负起应有的使命与担当。

这一代90后、95后年轻人的成长，闪耀着理想主义和乐观精神的光芒。一位90后护士不幸感染新冠肺炎，她心中虽然感到“我的世界在那天全都黑暗了”，却不忘在朋友圈里发一句“加油吧，战士们”；在一线医务工作者的防护服上，动漫风格的涂鸦是他们丰富多彩的成长印记，那些“猪猪侠”“哆啦A梦”，令人忍俊不禁；哪怕在生死一线的重症病房，他们也期盼来自偶像的支持，让追星成为笑对病魔的力量。这代年轻人相信“我命由我不由天”，面对困难的理想与乐观，就是他们驱除黑暗的明灯。

这一代青年深知，个人价值的实现必须与国家的命运同频共振，灾难加深了这一认知。面对疫情，各行各业的年轻人不约而同地组成青年突击队，贡献战“疫”青春力量。他们挺身而生，迎难而上，发扬创新精神，不逃避不畏惧，以赤子之心回报国家和人民，以无私奉献诠释青春担当。更有一些热血青年，在艰巨的战“疫”斗争中经受了考验，坚定了信仰，“火线入党”，选择成为一个有崇高理想的先锋战士。

什么才是最好的青春？这个问题困扰着一代又一代年轻人。一代人有一代人的际遇，一代人也有一代人的奋斗，在成长中坚定前行的当代青年，一定会将奋斗和责任作为青春最美的注解。90后、95后对青春的响亮回答，写在摘下口罩的勒痕上，写在穿着防护服的陌生背影上，也写在战“疫”烈士的墓志铭上。总有一种奋不顾身的力量，点燃青春热血，给青春留下最值得珍藏的记忆。

17年前的孩子已经长大，他们是逆行而上的天使，在最好的年华做最有意义的事情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，90后、95后毅然出列，交出一张让祖国放心、让人民满意、让亲人自豪的优秀答卷。

为挺身而出的你们点赞，为最美的青春喝彩！

青小平

(责编：何淼、岳弘彬)