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在线教育热退潮后如何更好发展

2020年03月10日08:41  来源：中国青年报
 

　　新冠疫情尚未解除，从春节后至今，“停课不停教、不停学”正成为学生们的“新常态”。由此，线上教育市场也迎来了发展的小高峰，从以前的“配菜”变为疫情期间的“主菜”。

　　教师和学生数量猛增，在线教育市场骤然扩大；不仅发达城市推行，连三四线城市也在跟进，线上教育的方式为更多人所熟知，受众基础得以夯实。这些都为在线教育行业的发展提供了难得机遇。但一个硬币总有两面，其中也暴露出一些问题，更多的疑问是，一场突发事件带来的在线教育热度的上升能持续多久？

　　前不久，线上教育平台领头者之一“猿辅导”因为百万人同时在线大模考而导致服务器崩盘，还一度登上微博热搜榜。广告随处可见，而服务器和网络技术跟不上爆发的流量，有网友甚至调侃“广告的目的就是让我们看看服务器崩得有多快”。此外，线上教育市场还出现恶性竞争等乱相。很多线上教育公司、平台以“赠课”的形式做宣传推广，想借此机会蹭热度、吸流量，增加客户数量。新东方创始人俞敏洪表示，若网课都免费，新东方可能不出3个月就玩完了。更何况企图用“赠课”为噱头的公司多半是中小企业，抗风险能力更弱。这显然是一种不可持续的运营模式，也是一种不健康的市场竞争。

　　在线教育因为疫情带来的快速发展势头可能会持续一段时间，但疫情终将过去，退潮之后谁在裸泳是关键。能否抓住疫情窗口期巩固流量红利带来的客户数量、培育和打造自己稳定的盈利模式是每个企业面对的现实问题。为长期发展，在线教育应该回归教育本质，重视产品质量，发挥各自比较优势，推出具有核心竞争力的产品是正道。一味追求数量和短期流量固然会吸引眼球、引发关注，但不求质量没有核心竞争力的平台不仅没法留住新客户，还可能导致已有用户“脱粉”，不利于培养客户粘性，久之会严重影响企业长期发展。而作为线上教育的另一大基石——服务器的问题也必须得到重视。一方面支付高昂的广告费，一方面却不肯为服务器升级花钱，这种发展很难是可持续的发展。

　　线上线下结合是发展的趋势。疫情结束后，线上教育仍将回归原有的位置。要进一步发展，线下平台必须尽快提升线上能力，线上线下更好地融合， 这样也会增强用户黏性。而专攻线上教育的平台，也要及时调整定位，疫情结束后要从主打“学生上课时间”转向“学生课余和作业时间”，这要求其推出精品化课程，有针对性的服务，才能留住人。

　　走一步，看两步，长存危机感才能敏锐感受需求变化，并提前制订应对策略。

　　张钦晨 

(责编：何淼、岳弘彬)
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