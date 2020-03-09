中国石油大学（北京）安保人 用平凡的力量守护师生

疫情防控工作开展以来，有这样一群人，他们放弃了与家人的团聚，始终坚守在校园疫情防控第一线，用平凡的力量，守护着师生的平安、校园的安宁，他们就是中石大的安保人。

“这个时候，我们不能离开”

春节，是万家团圆的日子，工作了一年的保安队员们盼着假期调休能回家看看父母孩子。然而，疫情防控形势却逐渐严峻起来。

校门管控力度不断加大，而部分保安队员已经调休回家无法返京，于是，在校的队员们主动放弃了回家与家人团圆的机会，留守学校，挑起了三个校园一线防控的重担。

二月份，几场雨雪天气来袭，给校园防疫工作增加了挑战。但是寒冷的天气挡不住保卫人的斗志，保卫干部与队员们一起坚守在校门口，冒着雨雪，迎着冷风，清扫积雪，对进出人员车辆进行检查，在风雪中守护着校园进出的每一道关卡。

“我是队长，有我在队员更安心”

作为保安队长，李红玉深知校园防控责任重大，他主动退掉了回家的车票，选择与队员们一同坚守，统计队员信息、巡查校园、宿舍消毒是他的日常工作，队员解决不了的问题，他冲在前面，对于队员来说，他是主心骨。

负责校园交通管理一线工作的海安队伍队长张锁宏驻守学校已经有五年的时间，也有五年没有回家过年了，“我在学校，队员们更安心。”他这样说。

“这是我的申请书，我要加入党组织”

对于在学校已经工作了二十多年的中控室值机人员刘春明和崔文良来说，学校早就是家一样的存在。17年前，他们曾积极投身于“非典”疫情的防控中，今年，他们再次义无反顾地坚守在保卫工作一线。

工作期间，刘春明曾亲手抓获来校作案嫌疑人近10人，为师生挽回损失万余元，疫情期间他主动放弃回老家看望年迈父母的机会，坚守在监控室中，在正常处理中控室各系统报警信息的同时，随时监控校园各处异常情况。已经返乡的崔文良深知当前防控形势严峻，学校防控一线人员短缺，他当机立断，还未与尚小的儿女团聚多久便迅速回校，在主动隔离期满后，立即投入到一线防控工作中。

在这个特殊的时刻，他们向党组织递交了入党申请书，以实际行动表达了冲锋在一线的决心。

“安全是第一，责任比天大”

确保疫情防控期间校园安全稳定，把工作做实做细是每个安保人的要求。

为此，他们24小时不间断地值守在校门、楼门、监控室等安保岗位上，强化校园巡逻，坚持工作原则，坚决把疫情挡在校门外。

在学校已经工作了三年多的保安队员李刚厚和贺小军每天6点半到达北校园东门，开启六个小时的执勤工作。“您好，请出示身份证，这边测量体温”，一人查验证件、一人检测体温，他们已经配合默契。寒假结束后，教职工开始在线授课、轮值上班，每日入校人员达700余人次，东门人流量占一半以上，这意味着他们安保的挑战更大。遇到个别入校人员觉得查验证件耽误时间有些抱怨时，队员们坚持原则，耐心解释，严格按照学校规定，坚决不遗漏一人。“严格一点好，我们做的是对的，有些抱怨咱就慢慢解释。”贺小军这样说。

作为防控一线队员，每天接触人员较多，一副口罩和一副手套是全部的防护装备。保安队员边洪明说：“说不担心是假的，但是咱们做这份工作，就得尽好自己的职责。”边洪明是一名退伍军人，虽然离开了军营，但他的身上却处处体现着军人本色，参与处置险情、抓捕偷车贼时，他都是冲在前面。疫情发生之后，他在严格校门执勤的同时，加强校园巡逻，提醒校园内未戴口罩人员做好防护，面对值勤中遇到的一些难事，他经常挺身而出，协助队员解决。

他们是父亲、儿子、丈夫，但在抗击疫情的战场上，他们更是勇敢的战士，舍小家为大爱，肩负起保卫校园平安的责任，用行动筑起中石大的“保护墙”。

来源：中国石油大学（北京）

(责编：郝孟佳、熊旭)