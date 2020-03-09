青春力量！逆向而行的首体院青年

这是一个特殊的寒假，突如其来的疫情让全国上下都迅速投入到这场特殊的战役中，各行各业，人人有责，青年一代不会缺席，他们充分展现了党的助手和后备军的担当。有这样一群首体院青年，面对疫情逆向而行，承担起社会重任，冲在了家乡疫情防控的第一线，发挥专业优势，为赢得疫情防控最后的胜利贡献着青春力量。

王江涛：战“疫”有我，做家门口的守护者

王江涛是休闲与社会体育学院2018级休闲体育专业的一名学生干部。家住河南省焦作市中站区的他，主动找到村支部书记，申请加入到第一线。他每天主要负责进村人员的登记和测量体温，虽然村子全天24小时都有人看守，但王江涛还是每天下午1点到4点坚守在自己的志愿服务岗位上。

王国雯：防控疫情 点滴行动

王国雯是休闲与社会体育学院2018级休闲体育专业学生。这个春节她与家人一起在老家甘肃省金昌市金川区宁远堡镇白家咀村度过。她积极参与家乡防疫工作，主要任务是细化人员管理，为进出村的人员进行登记和体温测量。天气一变暖她就要去村里巡逻，悉心劝导那些走出自家院子的村民，让他们各自回家，做好居家防护。

李璨：消毒、宣传都到位，做好家乡的“保卫”

李璨是运动科学与健康学院2017级运动人体科学专业学生。家住北京市房山区。因受到奋战在一线的医护人员的影响，决定尽自己最大的努力，为抗击疫情作一点贡献。李璨积极主动加入到小区的消毒工作队伍，跟随物业工作人员一起为社区进行全面消毒；同时，李璨也积极加入到小区的防疫宣传工作队，呼吁大家：非不得已情况，减少出门，勤洗手，勤消毒！并在公众号里为物业工作人员暖心留言，希望守护小区安全的每一位工作人员都平平安安。

张爽：点滴力量，从我做起

张爽是运动科学与健康学院2017级运动人体科学专业学生。家住北京市顺义区。在疫情发生后，张爽积极配合所在社区开展的各项疫情防控措施。作为社区的一份子，她主动协助社区工作人员排查小区各租户来京情况，帮助居委会人员调查目前不在小区居住的租户，确认每个住户的健康信息。帮助小区居委会宣传部门拍摄照片，向社区居民宣传疫情防控注意事项，深入社区、住户开展疫情防控宣传。

陈奕璇：我是防疫后备军，哪儿有需要，哪儿就有我

陈奕璇是运动科学与健康学院2018级运动康复专业学生。家住重庆市北碚区。这个春节陈奕璇和她的家人都过得十分忙碌、十分充实。她的父母大年初一就回到了工作岗位上，为抗击新冠肺炎而奋战。在父母的影响下，陈奕璇也毫不犹豫地加入到社区防疫志愿者的行列中，积极配合社区工作人员走访排查，为隔离人员送体温计，认真细致登记出入社区人员名单。只要哪里需要她，哪里缺少人她都会赶到，她会一家一户地询问居家隔离人员的情况，并耐心教他们如何使用温度计。社区工作人员问她为何不待在家里休息，她说:“当代青年人，特别是大学生，应该多为社会做一些力所能及的事情，不但可以锻炼自己，更能深切体会基层工作者的辛苦。”

范子旭：学有所用，抗疫在行动

范子旭是运动科学与健康学院2018级运动康复专业学生。家住北京市朝阳区。疫情期间他一家三口齐上阵，积极参与防疫工作。他的父母在村口进行出入信息登记，范子旭则主要参与村内监控室信息记录、广播站通知播报、分配物资这三项工作，充分发挥自己在学校广播台所学，为村民服务。他说：“这次疫情是一场灾难，广大青年要在服务国家中锻炼自己，共同努力，一起战胜它！”

刘珊：防疫是责任，抗疫是使命

刘珊是运动科学与健康学院2018级运动康复专业学生。家住北京市延庆区。疫情发生后，刘珊与邻居一起迅速行动，加入到社区志愿者的行列，将社区工作人员加急制作好的出入证分发到每家每户，并值守在小区门口排查业主的出入证，做好表格登记和体温检查记录，严格做到控制非许可人员流动。与此同时，刘珊还积极参与小区内电梯消毒工作，在电梯按键旁放置纸巾和垃圾桶，避免电梯按键交叉感染。刘珊说：“此时，责任感和使命感萦绕于心，这是作为当代青年人应有的担当。在这样特殊的时刻，我们一定要尽自己的全部力量，与全国人民一起共渡难关。”

李文竹：做好“防疫监督员”

李文竹是研究生部2018级学生。她主动找到家乡村支部书记加入到防疫队伍，为她的家乡山东省滨州市邹平市西董街道办事处贡献青春力量。她每天对进出村人员进行信息登记、测量体温，并协助村干部开展全村巡逻，劝止群众聚集聊天，并分发疫情防控的传单，提醒村民时刻做好个人防护。她还积极为家乡进行了捐款。

赵玉全：村委会的五星好评“防疫卫士”

赵玉全是研究生部2018级学生。家住安徽省阜阳市颍上县江口镇。因在防疫工作之中表现突出，他得到了村委会五星好评：“兹有我村积极参与疫情防控村民赵玉全，在安徽省阜阳市颖上县江口镇郭庄村做防疫工作志愿者，负责值守江口镇与古城镇交接点，因邻镇有确诊病例，故此卡工作任务相对重要，赵玉全同志主动投身志愿服务工作，减轻村防疫工作压力，态度端正，值得肯定和表扬。”

张竞一：主动参与 保卫家乡

张竞一是研究生部2018级学生。家住河北省唐山市迁安市迁安镇。她主动找到社区居委会和物业，申请加入抗击新冠肺炎疫情前线。每天都抽时间到社区疫情防控点服务，负责对社区进出人员进行信息登记。

张思宽：隔离病毒 不隔离爱

张思宽是研究生部2018级学生。家住在山东省聊城市东昌府区北城办事处。根据组织安排，每天在村口疫情防控点进行值班值守，协助村里的党员干部劝阻外来人员，时刻提醒进出村民带好口罩，协助村委会做好村民思想工作，对进出的村民、车辆做好体温检测、登记、消毒等工作。

周世权：把爱带回家乡，为家乡筑起防疫堡垒

周世权是研究生部2018级学生。家住安徽省六安市叶集区孙岗乡。在家乡防控工作人员紧张的情况下，主动申请加入到防控队伍里，协助村干部负责关卡进出人员、车辆登记。他说：“家乡需要我的时候，我希望用自己微薄之力为国家、家乡作出一点贡献。”

陈青：家人冲在前线，我来做最坚强的后盾

陈青是研究生部2018级学生。家住湖北省武汉市黄陂区六指街西流湾。她说：姐姐是武汉市医院康复科一名护士，留守医院当值。姐夫在盘龙城管委会上班，因疫情每天需要加班值守。父亲是黄陂区艾格眼科医院的一名保安，从年前到现在一直在医院坚守。叔叔在汉口做蔬菜批发工作，担心村里没食物，联系了村主任，把货拉到村里进行物资配送。我为家人感到无比骄傲自豪，我向奋战在一线的所有人致以崇高的敬意！加油亲人，我爱你们！加油武汉！

来源：首都体育学院

(责编：郝孟佳、熊旭)