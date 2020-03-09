筑牢抗疫防线 党旗高高飘扬

疫情就是命令，防控就是责任。新冠肺炎疫情发生以来，北京信息科技大学党委坚决贯彻落实党中央、北京市委决策部署，切实加强党对疫情防控工作的全面领导，第一时间向全校党员、干部发出倡议，号召全体党员干部勇于担当、敢打头阵，坚决落实各项决策部署；加强领导，强化统筹，充分发挥战斗堡垒作用；以身作则，率先垂范，切实发挥模范带头作用。在校党委书记王传亮，校党委副书记、校长王永生为组长的学校疫情防控领导小组坚强有力的领导下，学校领导干部勇当先锋、主动担当，各基层党组织、广大党员迅速行动、积极作为, 涌现出一批先进典型，为确保打赢疫情防控阻击战、平安校园保卫战做出了重要贡献，让党旗在学校疫情防控一线高高飘扬。

关键时刻勇担当，党员干部在行动

不畏艰难，冲锋一线。校门管控是学校疫情防控的重要关口，面对突如其来的疫情，安稳处处长崔凯按照学校党委部署，把抗击疫情作为当前最重要的政治任务和重大工作，发挥党员先锋模范作用，靠前指挥，带领安稳处全体职工和保安队员发挥“招必回，战必胜”的精神，努力克服校区多、人员情况复杂、防护物资不足、风险大等困难，布置校门口值守，实行最严格的校园管控措施，对查找到的安全漏洞及时进行封堵，同时根据工作需要不断优化人力配置和管控措施。从去年腊月二十八至今，每天在校园里都可以看到崔凯的身影，在疫情防控关键时期，他基本没有休息时间，有时连吃饭都是开水泡面草草了事。为做好校园疫情防控安保工作，崔凯带领安稳处干部始终战斗在学校抗疫工作一线，守好了学校的大门。他说：“我做到的都是应该做的平凡的事，安稳处的各位职工才是不平凡的幕后英雄”。

后勤不“后”，防疫在“前”。后勤是学校疫情防控的第一线，后勤系统的安全防控关系全校的防控安全。疫情发生后，后勤处立即将疫情防控工作作为第一要务，后勤处处长郑召义同志根据学校疫情防控领导小组部署，统筹协调、督促落实，迅速成立后勤防控机构、制定防控方案，全力保证后勤防控系统高效运转。后勤处克服春节期间人力、运力、物资紧张的困难，不等不靠，多方筹措，逐步充实物资储备，协调各方需求，并按要求做好防疫物资的台账记录工作。后勤各级管理干部敢打敢拼、务实能干，步调一致、紧密配合；员工们朴实无华、默默奉献，保证了各项防控举措迅速落地见效。

自去年腊月二十九至今，郑召义同志几乎每天到校，学校食堂、学生公寓、家属区、锅炉房、员工宿舍，各个地方都留下了他的足迹。非常时期，面对繁重的疫情防控工作，他甚至没有更多的时间与从上海归来的孩子相聚。郑召义同志2003年非典期间就在后勤处工作，经历过大疫的考验，积累了丰富的经验。面对此次疫情，他说：“要从战略上藐视它，战术上重视它，我只是努力做好自己的工作，全体后勤人在平凡的岗位上用质朴的劳动和众志成城的决心为战‘疫’增添了力量。”

牢记使命防疫情，基层支部在行动

凝聚正能量，弘扬真善美。疫情就是命令，防控就是责任，宣传就是使命。面对疫情防控的严峻形势,宣传部党支部注重发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不忘初心、牢记使命，坚守在疫情防控宣传第一线，积极为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

宣传部党支部自接到学校疫情防控命令后，第一时间召开部门视频会议，全体同志闻令而动，立即进入工作状态：在京的同志相继到岗值班，肩负起新闻报道、舆论引导的任务；京外的同志也积极行动起来，全身投入疫情防控工作。学校官网（新闻网）、疫情防控专题网站和官方微信每天更新，截至2月29日累计编辑发布学校疫情防控工作新闻111篇，通知公告17篇，疫情防护知识31篇，转发中央和北京市要闻31篇，官微累计推送学校疫情防控典型人物事迹34期89篇文章，全面呈现学校抗疫工作和战“疫”群像，凝聚正能量，弘扬真善美。积极开展对外宣传，人民日报网、中国网、学习强国、北京日报客户端、现代教育报等媒体多次关注报道我校疫情防控工作。宣传工作责任重大，使命光荣，党委宣传部将继续努力，不断振奋师生精神、凝聚全校力量，为学校打赢疫情防控阻击战提供坚强有力的思想保证和舆论支持。

隔离不隔爱，工作不打烊。疫情防控期间，招就处党支部全体党员认真贯彻落实学校疫情防控领导小组的部署要求，每天在岗值班，在线工作，在各学院副书记、辅导员的共同努力下，毕业生就业工作稳步推进。按照疫情防控要求，招就处第一时间响应，暂停校园现场招聘会。与此同时，招就处牵头召开了就业和招生工作应对研判视频会议，为下一步开展应对工作奠定了基础。疫情防控期间为方便毕业生办理各种手续，支部党员主动优化、简化程序，按时到校为毕业生服务。为解决疫情防控期间毕业生隔离在家的就业之忧，支部党员积极联系就业用人单位。即使在家隔离的党员也24小时在线工作，通过微信有声有色地推送招生信息。疫情防控期间，招就处党支部设置就业专业邮箱24个，每周2次发布就业信息，每周开展校园网络招聘会，组织1600余家单位参与网络招聘，提供就业岗位、就业需求6万余个，学校空中宣讲网络平台虚位以待，网络就业课程丰富多彩，招生微信推送不断线，招生宣传打通网络渠道，各项工作有序推进……

灾难和机遇同在，对待灾难的态度，亦是战胜灾难的重要部分。每一次电话连线，老师的声音是温柔的，态度是和蔼的；党支部每一次视频会议，稚子的呀呀学语声、老人的咳嗽声、厨房的流水声……都清晰可闻。招就处党支部的党员们用无私的奉献保障了招生就业工作稳步推进，用忘我的工作践行了初心和使命。

一名党员一面旗，共产党员在行动

心系学生送温暖。党委学工部程立军老师，是一名多年从事学生工作的老“学工人”。面对新冠肺炎疫情不断蔓延，正在老家陪父母过春节的程立军同志主动请缨，第一时间返回学校，参与疫情防控工作，正月初三以来，他以办公室为家，到目前为止已经连续工作了32天。

由于疫情爆发正值假期，全校12773余名学生分散在全国各地，面对压力和挑战，程立军切实扛起责任，精准摸排各项学生数据，关心学生实际需求，解决学生实际问题，确保了学校疫情防控学生工作的高效平稳运行。疫情面前，冲锋在前、勇于奉献，程立军同志用自己的实际行动生动诠释了学生工作者的责任与担当，向学生们传递了学校的关爱和温暖。

传承家风展形象。高立浩同志是党校办一名普通党员，疫情发生后，他主动申请返回北京，全力投入到学校疫情防控工作中。返校后，他每天坚持到校值班，全力做好各项保障工作，从会议室的卫生消毒检查到会场会务的安排布置，从办公楼到报告厅，在校园里随时都能看到他忙碌的身影。他说：“我父亲大年初一就坚守在抗疫一线了，他是我们村新农合定点医疗机构负责人，和村党支部成员一道担负着2000多名村民的防疫工作，从大年初一起就挨家挨户的测量体温、登记信息、宣传防疫。从小到大，父亲一直是我的榜样。我是一名共产党员，应该做得更好。”一名党员就是一名旗帜，面对疫情防控工作，作为一名党员，高立浩没有丝毫退缩，始终坚守自己的岗位和责任，展现出一名普通共产党员的良好形象，以踏踏实实的工作为党旗添彩。

疫情当前，全校广大党员干部和各基层党组织攻坚克难、勇于担当，用坚定的信念践行了“不忘初心、牢记使命”的政治担当，用无私的奉献彰显了“疫情就是命令，防控就是责任”的政治自觉，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

来源：北京信息科技大学

(责编：郝孟佳、熊旭)