全国大学生同时在线！现象级“思政大课”云端开讲

3月9日下午，#全国大学生同时在线##思政大课##和易烊千玺王俊凯刘昊然吴磊上课##冯秀军老师讲的太好了#等多个词条冲上热搜榜、话题榜，一堂让千万大学生同时在线的“现象级”网课在“云端”拉开大幕。

这堂思政大课由教育部社会科学司与人民网联合组织，广大高校师生通过人民网、人民智云客户端、领导留言板客户端、人民视频客户端、咪咕视频客户端、学习大国公众号等收看了在线直播。青年学生在线呼喊：人民智云你在吗？我也想上清华大学老师的课！

来自清华大学、中国人民大学、北京师范大学和中央财经大学的四位顶级名师在战“疫”特殊时期“云”授课，与广大学子们共同研讨疫情大考告诉了我们什么、战“疫”青年有怎样的责任和担当等话题。课程中充实的内容、丰富的案例、生动的讲述，凸显了中国战“疫”的“硬核”力量，这是人民的力量，这是中国的力量。学生们在线留言，“抱着随便听听的心理，谁想到就听入迷了”“一寸山河一寸血，疫情期间，新一代青年绝不做不知有汉何论魏晋的桃花源中人”。

清华大学马克思主义学院艾四林教授

如何在抗击疫情斗争中深化理论认识？

清华大学马克思主义学院艾四林教授结合《马克思主义基本原理概论》教学，围绕“确保人民群众生命安全和身体健康”“提倡文明健康绿色环保的生活方式”“构建战‘疫’命运共同体”三个方面同广大学生进行了交流。他表示，人民性是马克思主义最鲜明的品格，我们党作为马克思主义政党，自成立那天起就把为人民谋幸福写在自己的旗帜上。在疫情防控中，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，保障人民群众最大最紧迫的生命权、健康权，就是马克思主义人民立场的最好诠释。

“要推动形成敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然的绿色发展方式。”艾四林谈到，食用野生动物、破坏生态环境等问题，反映出的是人和自然、人和动物的关系问题。重建人和自然之间的和谐共生关系，就要通过立法、严格执法，让文明健康、绿色环保的生活方式成为全社会的共识。中国为世界提供了宝贵的防疫窗口期、提供了可资借鉴的战“疫”经验，充分彰显了中国开放的胸襟、人类的情怀，体现负责任大国担当，面对全球蔓延的重大疫情，世界各国应携手构建战“疫”命运共同体。

中国人民大学马克思主义学院秦宣教授

疫情大考告诉我们什么？

中国人民大学马克思主义学院秦宣教授结合《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教学，分析了疫情大考带给我们的四点启示，那就是，实现中华民族的伟大复兴，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争；中国共产党是最高领导力量，中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势；中国特色社会主义制度优势是完全可以转换为治理效能的；面向未来，必须通过推进国家治理体系和治理能力现代化，提高风险化解能力。

“于安思危，于治忧乱”。秦宣表示，多难兴邦，危机本身就包含着“危险”与“机遇”两层含义。中华民族就是在这样的磨难考验中艰难前行的，在应对一次又一次的灾难的伟大斗争中不断奋起的。应对这次疫情就是一次伟大的斗争，疫情防控需要财力物力，于是我们看到国家财政和地方财政迅速投放资金、全国各地的生活物资不断地集中；疫情防控需要人力，于是我们看到一个个科研工作者与疫情赛跑进行科研攻关，一批批志愿者驰援湖北；疫情防控需要医疗设施，于是我们飞速建造了雷神山、火神山两座医院，充分彰显了集中力量办大事的这种优势；疫情的防控需要专业的医疗队伍，于是我们举全国之力“一省包一市”对口支援。疫情防控充分证明：中国特色社会主义制度和国家治理体系，具有强大的动员能力、组织能力和整合能力，中国特色社会主义制度优势是完全可以转换为治理效能的。正是因为中国特色社会主义制度优势在疫情防控中得到了充分彰显，所以疫情防控形势才向着逐步向好的方向发展。

北京师范大学马克思主义学院王炳林教授

战“疫”之中，如何总结历史经验增强必胜信心？

北京师范大学马克思主义学院王炳林教授结合《中国近现代史纲要》教学，分享了从磨难中奋起、化危机为转机的历史经验和智慧。中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是越挫越勇，不断在磨难中成长。疫情是一种磨难，如何正确看待它？王炳林总结历史经验，梳理中国古人与疾病的斗争史，回顾了新中国成立以来的疾病防控成就，古代传统的有效方法和现代科学技术有机结合促进了我国疾病预防控制体系的建设。

没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的，中华民族从磨难中奋起带给了我们什么样的启示？王炳林引经据典，得出四点经验。首先，坚持党的领导是取得胜利的根本保障，充分依靠群众才能走得更远，实践证明，党中央对疫情防控各项工作的部署是及时的，采取的举措是有力有效的。其次，正确判断形势，深刻认识国情是制定正确政策的前提，基于对形势的正确判断和对国情的深刻认识，疫情防控工作目前已取得了积极成效。第三，增强忧患意识，强化底线思维，才能够保持战略定力，道路曲折是有必然性的，任何时候都要居安思危，未雨绸缪。第四，尊重自然，尊重规律是处理人与自然关系的关键，建设美丽中国一定要贯彻绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生。

中央财经大学马克思主义学院冯秀军教授

青年学子如何在战“疫”里谱写“大写的青春”？

“撒娇”“卖萌”“宝宝”“小确幸”……类似这些词语是部分90后、00后身上的标签，很多人也在担心这些年轻人能否扛起未来的重担。就在今天这场看不到敌人、看不到硝烟，但却要直面生死的战场之上，这些青年人展现了他们的责任与担当。本次课堂，中央财经大学马克思主义学院冯秀军教授就将关注点放在了90后、00后青年群体的“非典型”青春。围绕“在战‘疫’里‘破茧成蝶’的青春”“爱国是最大的责任担当”“青年是爱国担当的生力军”“让青春奋斗与民族复兴同频共振”等话题，冯秀军结合《思想道德修养与法律基础》教学为观众们讲述了战“疫”里的最美青春。

课堂上，一幅幅战“疫”图片和一段段生动的故事，展现出当下青年人的青春“蝶变”，也让我们看到了中国一代代青年的爱国奋斗历程。冯秀军强调，“在一个国家和民族的历史传承之中，青年，就是每一个时代的接棒人。父辈终会老去，青年必须接过前人肩头的担子和责任。每一代青年都有自己的人生际遇，也有自己的责任担当。每一代青年担当责任的样子，成就了这个国家和民族的当下和未来。”课程的最后，冯秀军为广大正在经历战“疫”考验的青年学子总结了“应考经验”，鼓励他们扎根中国大地，谱写胸有大志、心有大我、肩有大任、行有大德的大写青春。

在问答环节，四位教授还根据同学们在线提出的问题，就“武汉封城行为是否损害了武汉民众的人权”“疫情防控的关键时期，怎样理解树立历史思维的重要性”“如何看待疫情防控期间敢于逆行牺牲奉献的责任担当”“在新时代我们该如何进一步完善和发展中国特色社会主义制度，如何将制度优势转化为治理效能”等问题现场为同学们答疑解惑。

“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”旨在将高校思想政治理论课教学优势转化为支持防疫斗争的强大力量，坚定在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下打赢这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的信心和决心，深刻认识中国战“疫”彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

在举国上下万众一心、众志成城做好新冠肺炎疫情防控工作的特殊时刻，我们不能亲临主战场，但我们能坚持在大战中坚定信心、不负韶华，在今后更长的人生大考中交出合格的答卷。正如一位学生在“学习大国”公众号写下的留言——“冬已尽，春将至，愿山河无恙，人间皆安”。

【全程回看】全国大学生同上一堂疫情防控思政大课课程视频

(责编：李依环、岳弘彬)