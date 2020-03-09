@全国大学生 教育部社科司和人民网邀你同上一堂疫情防控思政大课

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人民网北京3月9日电（熊旭 李依环）为将高校思政课教学优势转化为防疫斗争的强大力量，教育部社会科学司、人民网将联合举办“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”。3月9日14:30至16:00，全国高校学生可通过人民网教育频道、人民网人民智云客户端、咪咕视频客户端等同步收看直播。

据悉，本次活动特别邀请清华大学艾四林、中国人民大学秦宣、北京师范大学王炳林、中央财经大学冯秀军四位教授，结合“马克思主义基本原理概论”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“中国近现代史纲要”“思想道德修养与法律基础”四门必修课教学内容，解读以习近平同志为核心的党中央关于疫情防控的决策部署，分析中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，讲述防疫战疫一线的感人故事，发挥高校思政课落实立德树人根本任务的关键课程作用。

疫情防控工作涌现的感人案例，为思政课提供了丰富、鲜活的素材。在这个特殊时刻，从医务工作者到人民子弟兵，从公安民警到基层干部，从志愿者到快递小哥……14亿中国人万众一心、众志成城，创造了一系列的战“疫”中国速度、中国奇迹。艾四林教授将立足中国抗击疫情的具体实践，引导学生深化对马克思主义基本理论的认识、深化对马克思主义中国化最新成果的认识。

连日来，新冠肺炎疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，国际社会对中国此次疫情防控的举措也给予高度评价。那么，中国共产党为什么能？中国的制度优势是如何体现？秦宣教授将聚焦“疫情大考告诉我们什么？”，分析中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。王炳林教授将从我国历史上的防疫斗争历程出发，分享从磨难中奋起、化危机为转机的历史经验和智慧。

“17年前你们保护我们，现在我们来保护你们。”疫情之下，一个年轻的群体始终活跃在抗疫一线，他们就是“90后”等新生代力量。“非典”疫情期间他们多是懵懂的见证者，如今却已然成为战“疫”的主力军之一。冯秀军教授将以战“疫”里的青年责任与担当为主题，深情讲述这场疫情中勇敢逆行的年轻风景，引导大学生群体担当历史使命，将青春梦想扎根祖国的广袤大地。

延伸资料：主讲人介绍

艾四林，哲学博士、教授、博士生导师。清华大学马克思主义学院院长。中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家，国务院学位委员会学科评议组成员，教育部高校思想政治理论课研究生思想政治理论课分教学指导委员会副主任委员。入选国家“万人计划”首批哲学社会科学领军人才、新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部长江学者特聘教授，担任国家级教学团队带头人、央视百家讲坛特别节目《平语近人——习近平总书记用典》的主讲嘉宾。

秦宣，法学博士、教授、博士生导师。中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长，《中国人民大学学报》主编。中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家，教育部高校思想政治理论课“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”分教学指导委员会副主任委员,中国科学社会主义学会副会长。享受国务院政府特殊津贴，入选国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、中宣部“四个一批”理论人才、教育部跨世纪优秀人才培养计划。

王炳林，法学博士、教授、博士生导师。教育部高等学校社会科学发展研究中心主任、《中国高校社会科学》总编，北京师范大学马克思主义学院教授。中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家，国务院学位委员会学科评议组成员，中华人民共和国国史学会副会长，教育部高等学校思想政治理论课教学指导委员会副主任委员、“中国近现代史纲要”分教学指导委员会主任委员。享受国务院政府特殊津贴，入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

冯秀军，法学博士、教授、博士生导师。中央财经大学马克思主义学院院长。中央马克思主义理论研究和建设工程专家，教育部马克思主义理论类专业教学指导委员会委员，教育部高校思想政治理论课“思想道德修养与法律基础”分教学指导委员会委员，全国高校思想政治教育研究会学术委员会委员。入选教育部青年“长江学者”、新世纪优秀人才支持计划、全国高校优秀中青年思政课教师“择优资助计划”、全国高校思政课教师年度“影响力人物”。

(责编：何淼、曹昆)