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疫情当前高校试水毕业生“云答辩”

2020年03月09日08:29  来源：中国青年报
 

本报讯（记者 叶雨婷）“很幸运成为疫情期间全校第一个进行在线答辩的博士生，这个特殊的经历将让我终身难忘！”2月27日，在答辩委员会主席宣布全票通过学位论文答辩、建议授予其工学博士学位后，清华大学航天航空学院博士生解汶汶说。

疫情当前，如何保证应届生顺利毕业成为众多高校的重要任务。3月4日，教育部应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室发布《关于做好2020年上半年毕业研究生学位授予相关工作的通知》指出，对于春季毕业研究生，可组织开展远程视频答辩；对于夏季毕业研究生，因疫情影响无法按时完成学位论文的，培养单位可适当顺延培养和学位授予时间。

此前，清华大学、北京理工大学、西北工业大学等高校都开始试水毕业生“云答辩”。

在2月27日清华大学的答辩会现场，参与答辩的答辩委员会3位成员在清华校内的主会场，另外两位成员通过网络视频方式参会，解汶汶则在山西家里通过网络进行在线答辩。

在线答辩程序与线下答辩相同，答辩委员会主席首先宣布委员名单、答辩委员会秘书介绍解汶汶的基本情况，解汶汶进行论文陈述，并逐一回答委员提出的问题，委员对答辩过程和结果给予讨论并进行无记名投票。最后，答辩委员会主席宣布结果。历时两个半小时的学位论文答辩会完成。

据了解，2月24日，为了应对新冠疫情，西北工业大学今年首场毕业论文答辩在线上开展。据悉，目前学校已有近3000名硕博毕业生提请了线上毕业视频答辩流程，答辩预计在3月13日前全部结束。

2月23日，北京理工大学研究生院经过多次论证后，制定并发布《关于疫情防控期间研究生学位论文视频答辩实施方案》，详尽地规范了在线答辩和在线投票等各个环节，严格答辩工作流程，设计了应急措施，保障学位论文授予质量。

北京理工大学研究生院还制定了《线上视频答辩操作指南》，并在3月2日对近期计划视频答辩的14名答辩秘书开展远程培训，在线详细讲解了视频答辩的流程，演示了视频答辩全程过程，并进行了在线答疑。同时建立了微信群、QQ群，随时为导师和研究生提供技术支持和政策解读。

2月29日，清华大学公布《因应疫情防控工作的学生毕业工作方案》（以下简称《方案》），就毕业生论文送审、答辩等时间重新“划线”。值得注意的是，清华大学还新增了8月毕业批次。

《方案》指出，根据疫情防控需要，经学位分委员会审批，符合答辩条件的学生可以进行网络答辩。网络答辩的学术水平要求和程序等应与线下答辩一致，确保合法、合规、规范、公正、公开。校学位委员会及各学位分委员会在必要的情况下，经审批可召开网络会议审议学位。学位审议工作要求与线下会议要求一致。

 

(责编：何淼、熊旭)
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