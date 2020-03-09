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北京探路校长职级制 让懂教育的人来办学

2020年03月09日08:28  来源：中国青年报
 

　　刘可钦，北京市中关村三小校长，数学特级教师、正高级教师，1981年开始参加工作，已经在基础教育领域工作了38年。从职称上，刘可钦已经取得了教师职称系列的最高级——正高级教师，但是去年年底，刘可钦再次走进校长职级制评审的现场，参与了特级校长的评审。

　　这是北京市推行的首批中小学校长职级评审和认定工作，目前，北京市在职的3700多名中小学校长、书记都参与到这项工作中来，最终，首批评出了特级校长93名、高级校长900名。

　　为什么要实施校长职级制？

　　有专家指出，用校长职级制取代原来的校长行政级别，为的是实现校长由“行政官员”身份到“教育职业”身份的转换。

　　这种的改革也是国家大力推行的。

　　中青报·中青网记者注意到，在2018年中共中央、国务院颁布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中明确提出要“推行中小学校长职级制改革，拓展职业发展空间，促进校长队伍专业化建设”。在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中也明确提出，“推行校长职级制”“造就一批教育家，倡导教育家办学。”

　　“评选特级校长与评选特级教师不同，这不是一次职称评定，我们把这次遴选看作全市教育改革方向的一次校准，旨在推动首都教育治理体系现代化，选出站在一线奋力向前的排头兵。”北京市委教育工委副书记、新闻发言人李奕说。

　　做个“排头兵”是特级校长的一个重要任务。

　　首批特级校长刚刚评审结束，便赶上了新冠肺炎疫情，北京的防控任务非常艰巨，所有中小学校延迟开学，很多学生、教师对特殊时期如何生活、如何学、如何教产生了困惑，特级校长们利用北京市委教育工委、市教委的官方微信、官方微博推出专栏，围绕“延期开学怎么看”“停课不停学怎么看”“线上学习怎么办”“高考适应性测试怎么办”等专题做了70多期的指导，比如，很多教师普遍存在线上授课的困惑，北京市大峪中学曹彦彦校长提出了“与其独陷手忙脚乱，不如坐看繁花锦簇；与其被学生围观，不如让学生主演；与其听家长抱怨，不如任家长随性”等几条原则，为不少教师缓解了压力。

　　“校长职级制实际上是校长、书记专业水平的一个体现。”北京教育科学研究院教师研究中心主任鱼霞说。鱼霞从2013年起就承担了北京市教委委托的“北京市中小学校长职级研究”工作，在她看来，从校长专业化的角度出发，提出职级制就是倡导让教育家办学。

　　不过，特殊时期成为“排头兵”仅是校长职级制作用非常微观的一个体现，从长远来看，校长职级制还将推进基础教育优质均衡发展。

　　据了解，北京市对中小学特级校长设置了“软硬”两个“加分项”，都与推进教育优质均衡发展有关。“软”的一项是，中小学特级校长要“具有服务国家、人民的社会责任感和使命感，具有宽广的胸怀、高尚的情怀，在推动基础教育综合改革、发展素质教育、推进教育公平、提高教育质量等方面发挥辐射、引领、带动作用”。“硬”的一项是，申报中小学特级校长应具有两所及以上学校工作经历，或一般应承担学区化、集团化、名校办分校等辐射带动两所及以上学校任务。

　　北京市教委发布的“关于开展2019年中小学校长职级评审和认定工作的通知”称，北京市的校长职级设置分为特级、高级、中级、初级四级。北京市将其中不超过20%的特级校长指标作为校长流动专项指标，经过评审认定后，这些特级校长将直接到本区对口合作交流的郊区学校、农村学校（乡村和镇区学校）或新建学校支援工作，而且这些校长须全职流动到郊区、农村学校工作3年。

　　“职级制的评定，主要依据校长的业绩，跟校长的理论水平、办学实践、专业水平等都有关。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说，职级制的实施对于推动教育均衡、推动更多的优秀校长到乡村、基层，有积极意义。不过，虽然职级制是对于校长行政化倾向的一种改变，但是能否彻底改变，与整个体系的改革直接相关。

　　记者 樊未晨

(责编：何淼、熊旭)
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