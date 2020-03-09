我为什么支持不停教不停学

2020年的这个春节假期，对于每一个人来说，一定终身难忘；对于一些人来说，不仅难忘，而且是终身挥之不去的痛。

我们刚刚还沉浸在对春节团圆的期盼中，期待着亲情和闲暇来慰藉和放松我们为生活而奔波的身心，享受我们一年的劳动果实。一场突如其来的灾难却打乱了我们全部的节奏。在这之前，学习工作、外出旅行、休闲娱乐……我的世界我作主，对这个世界，我们曾经拥有理直气壮和理所当然的确定性。但顷刻之间，武汉城市封了，社区封了，商场影院酒店关门了，甚至有家难回，亲人朋友难以见面，我们从来没有像这样强烈地感受到世界的不确定性。我们第一次深切地感受到世界上一只蝴蝶翅膀的扇动，都可能与我们息息相关。这世界上的一事一物都是我们的命运共同体。

对确定性的追求是人类的本能，也是一种自我保护的天性。为了拯救确定性，我们看到：科学家们正在夜以继日地寻找病毒的源头、研究病毒的机理、研制消灭病毒的药物，政府公职人员及各级组织正在夜以继日地研究、部署、实施重大社会管理应急举措；许许多多的民间力量正在想方设法出资出物无私奉献，更有一批又一批伟大的医务逆行者，为了拯救我们的同胞，甘愿辞别自己的亲人，置个人安危于不顾，废寝忘食，争分夺秒，演绎着一曲曲用生命护航生命的动人之歌，甚至为了这一份勇敢的护航，付出了生命的代价。

在这样的重大灾难面前，作为教育人，我们应该做点什么？

当前，疫情肆疟，我们有校不能回，有学不能教，有学不能上，但我们不能置之度外，更不能袖手旁观，因为我们与每一个人都休戚相关，时代的命运就是我们的命运，社会的悲喜就是我们的悲喜，每一片树叶，每一丝风都是我们命运的共同体。作为教育人，停课不停教，停课不停学，就是我们与许许多多伟大逆行者一样，在重大灾难面前应有的坚守。我们展示的是一种态度，坚守的是一种精神，不放弃的是一种希望。在时代的不确定性面前，这是我们教育人拯救确定性的最佳方式。当疫情远去，百业复苏，需要我们以更好的精神去投身我们的研究与学习，以更好的知识和技术去挽回我们曾短暂失去的美好。

停课不停教，不停的是我们作为师者的责任和使命。我们不但要以尽可能丰富有效的方式、渠道为学生们传授知识和技术技能，更要在惯性之外，教会同学们共同思考面前的危机，以及在危机中我们个体的应有责任担当，思考人类如何与自然和谐相处，更应教会同学们如何在重大危机面前学会积极应对和自我防范，教会同学们如何在重大不确性面前来拯救和坚守确定性，更教会同学们思考小我与大我的辩证关系。

停课不停学，不停的是学习者的自我责任和作为青年肩负的时代使命。我们既要依原有的惯性在老师的指导下如何借助互联网新技术，学习课程知识与技术技能，我们也要学会在我们的生命健康受到威胁时如何自我防护与正确面对，我们更要学会思考个体与自然、个体与社会、个体与人类命运的休戚相关与如何承担共同的责任和使命。同时，我们要学会去拓展更广阔的学习渠道，体验更丰富的学习方式，激发并培养我们的自主学习能力。

停课不停教，停课不停学，建立在教师与学生对这份责任、这份担当、这份坚守、这份使命的认识与理解上，建立在师生主动接受转变、适应转变、积极转变的思想和行动上，建立在师生对确定性和不确定性的正确把握上。

事发突然，仓促上阵，也许我们会不习惯，手忙脚乱，甚至心生抱怨。然后，历史告诉我们，所有“混乱”的背后往往是生态和秩序的重构。作为师长，当我们手忙脚乱、夜以继日地在备课、在试着录播、在硬着头皮直播、在为同学们在线答疑、在为同学们寻找整理学习资源、在与同学们进行思想沟通时，我们不仅是在与同学们一起坚守一种精神，担当一份使命，更重要的，我们是在深切地拥抱我们这个时代的互联网技术，在感受、探索、思考新技术形态下教育生态的重构，不知不觉间，或许我们在完成自己职业内涵和外延的重构。

作为学生，当我们不得不放弃睡懒觉，不得不停下手中正激烈厮杀的游戏，不得不暂停正看得兴起的美剧，跟着老师学这学那时，我们完成的不仅是以我们的方式与时代共命运、同呼吸，我们也正全方位地在感受互联网时代的学习方式，或许我们会渐渐地认识到，原来学习还可以这样，我们会思考在自由的状态下，怎样去成就更好的自己。

停课不停教，停课不停学，既是呼应当下，也是响应未来，既是坚守，更是创造。

（作者系绍兴职业技术学院执行院长）

黄柏江 来源：中国青年报

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