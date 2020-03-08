@湖北高校学生 大湾区科技战疫企业“职”等你来！

人民网北京3月8日电（孙竞）“云端见”找好工作！人民网大学生就业服务平台首场“聘直播”即将强势登场。6家大湾区科技战疫企业、30种岗位类别，面向湖北高校毕业生，蓄势待发，“职”等你来！

在大湾区各政府部门的共同支持下，人民网与大湾区科技创新服务中心主办云端招聘会系列活动“大湾区科技战疫企业@湖北高校“，首场活动将于2020年3月10日14：30开始在人民网人民智云APP以视频直播的方式进行。

据教育部数据，2020届全国高校应届毕业生将达到874万人，创历史新高。而一场蔓延全国的疫情，打乱了许多应届生的求职规划。尤其在疫情严重的湖北地区，尚未落实工作的毕业生更是焦虑重重，就业形势复杂严峻。

为此，人民网大学生就业服务平台将首场云招聘活动对准湖北地区，为企业与湖北高校提供“云端见”一站式就业对接服务，助力保障毕业生平稳顺利找到好工作。

粤港澳大湾区既有传统的制造业、服务业，也有强劲的高科技产业。参与本次“聘直播”的6家大湾区科技企业都是在抗击疫情中发挥重要作用、利用自身优势在研发及生产中做出贡献的企业。它们分别是钟南山院士领导的呼吸疾病国家重点实验室/国家呼吸系统疾病临床医学研究中心的产学研和成果转化平台企业——广州呼研所医药科技有限公司，以及大湾区科技创新服务中心、广州金域医学检验集团股份有限公司、广州华银健康科技有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司、广州安捷生物安全科技股份有限公司。6家大湾区科技企业发布的岗位需求，将全部面向湖北高校的应届毕业生。

人民网大学生就业服务平台开通以来，受到社会各方的广泛关注。平台全面立体呈现企业招聘需求、品牌文化，并“直达”企业简历填报和接收系统，为大学生就业求职提供一站式服务。平台还充分利用5G技术，实现跨地域高清直播，为企业、高校、行业、地区提供“空中宣讲会”专场服务。毕业生不出门即可参与宣讲会，并与企业招聘负责人实现“云互动”。

此外，平台还将充分发挥人民网媒体传播矩阵优势，广泛宣传和助推就业资源对接，联动企业、高校及地方政府，在特殊时期进一步助力大学毕业生顺利就业。

(责编：熊旭、岳弘彬)