湖北襄阳面向全国招聘1262名带编教师

人民网北京3月7日电 （记者 熊旭）今天，襄阳市教育局发布面向全国应届大学生的公开信，今年，襄阳市教育局将面向全国2020届大学毕业生招聘公办学校教师1262人（市直学校136人），招聘优质民办学校教师500人，并将提供1500个教学实习岗位。

公开信中写道， “教育是国之大计，党之大计。”襄阳市委、市政府历来把教育事业摆在优先发展位置，坚持科教兴市战略，倾力打造区域性教育中心和现代化教育强市。2011年至2019年，襄阳连续创造了“九年九个湖北省第一名”的高考成绩，每年1万多名学生考上国家重点大学，高考总升学率突破90%，重点大学升学率达到33.2%。

2020年，襄阳教育局将全面增加以襄阳四中、襄阳五中等“中国百强中学”为代表的全市中小学（幼儿园）的教师招聘计划，共计招聘公办学校教师1262人（市直学校136人），招聘优质民办学校教师500人，并提供1500个教学实习岗位。同时，积极争取有关部门支持，对报考襄阳中小学（幼儿园）教师的“抗疫”一线医务人员子女、参加“抗疫”并获县级人民政府以上表彰的公安干警、解放军（武警）官兵、新闻工作者、社区工作人员子女和符合条件的社区优秀工作人员以及建档立卡贫困家庭子女，在同等条件下优先录取或者安排教育实习。对所有来襄任教人员，均按相关政策落实好生活和工作待遇，并确保公办教师待遇不低于当地公务员平均水平。

为有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播，减少人员聚集和非必要接触，在疫情防控期间，暂不接受来襄阳实地登记报名，有意愿的同学可直接通过电话或电子邮箱向相关单位登记报名，各用人单位联系人及联系方式如下：

1．湖北省襄阳市教育局人事科，联系人：王俊，联系电话：15872211115，电子邮箱：28256062@qq.com；

2．襄阳市襄城区教育局人事股，联系人：袁志强，联系电话：13871757711，电子邮箱：371676927@qq.com；

3．襄阳市樊城区教育局人事股，联系人：润江涛，联系电话：13871752688，电子邮箱：191719717@qq.com；

4．襄阳市襄州区教育局人事股，联系人：张华兵，联系电话：13886207458，电子邮箱：1192412501@qq.com；

5．襄阳市高新区社会事务办，联系人：胡道州，联系电话：13797620158，电子邮箱：893595062@qq.com；

6．襄阳市东津新区教育办，联系人：刘凌，联系电话：13986374508，电子邮箱：1589189027@qq.com；

7．襄阳市枣阳市教育局人事股，联系人：陈登寿，联系电话13972235929，电子邮箱：407642516@qq.com；

8．襄阳市宜城市教育局人事股，联系人：龙爱华，联系电话：13871784411 ，电子邮箱：714077347@qq.com；

9．襄阳市老河口市教育局人事股，联系人：柴秀勇，联系电话：19971900687，电子邮箱：446367008@qq.com；

10．襄阳市谷城县教育局人事股，联系人：汪霞，联系电话：13476321089，电子邮箱：275996271@qq.com；

11．襄阳市南漳县教育局人事股，联系人：丁杰，联系电话：15308678809，电子邮箱：345637618@qq.com；

12．襄阳市保康县教育局人事股，联系人：马佳凯，联系电话:18908677945，电子邮箱：545750818@qq.com。

(责编：李依环、岳弘彬)