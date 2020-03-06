战“疫”中的教师汤学兵：不忘初心助脱贫，坚守本心暖育人

抗疫阻击战持续进行，脱贫攻坚战也不容拖延，突如其来的疫情成为今年影响我国农村地区和经济发展脱贫质量的最大因素。华中师范大学经济管理学院党员教师汤学兵在回乡期间，积极承担着作为党员先锋的抗疫扶贫与育人责任。

疫情的突然袭击打破了所有人的计划，汤学兵被迫隔离在湖北公安老家，他在准备线上教学工作的同时也不忘考虑农村的脱贫工作和经济发展工作，积极向村里的党支部了解实际情况。汤学兵认为，党员干部是群众的主心骨，不仅要时刻关注疫情的动态，还要在贫困地区积极带头进行脱贫工作，在抗疫阻击战与脱贫攻坚战中当先锋做表率。

湖北省公安县位于江汉平原，曾经属于荆江分洪区，地势低容易积水，水产养殖比较多，公安县及其周围地区龙虾养殖规模大，龙虾的养殖与农民的收入紧密相关。“因为疫情突发，湖北的农业特色产品在市场上的销售很有可能会受到很大的影响。”汤学兵说，“如果不未雨绸缪，制定切实可行的解决方案，那么个体农户和特色养殖将产生很大的损失，农户生产的积极性和农村副业也会受到巨大打击。”

“作为一名研究区域经济发展的老师，在这种严峻形势之下，探讨以怎样的方式促进地区经济健康有序发展，是我的职责所在。”十四天自我隔离期结束后，汤学兵便戴上口罩深入田间实地考察。在与村支书的交流过程中，他详细了解了当地龙虾养殖的生产规模、亩产收入、贷款情况与市场销售状况，也在防护措施完备的情况下倾听了农户对未来市场的担忧，了解他们自身的发展意愿。汤学兵一边积极动员村民配合防疫工作，一边向他们普及专业知识，鼓励他们参与正在规划的龙虾产业创新工作。

作为党员，汤学兵为抗疫与脱贫工作身先士卒；作为高校老师，他也不忘将育人工作进行到底。在他看来，如何高效进行线上教学工作才是最关键的问题。

网上教学与直接面授有很大的差别，汤学兵在上完一个章节的内容之后，会推荐学生研读一些经典文献，他也会组织学生通过云课堂等平台讲解或分享自己的理解，这样不仅可以保证线上教学的效果，也能让他了解学生的掌握程度，及时发现问题并答疑解惑。此外，他在教学中也非常注重课程思政，鼓励学生了解疫情影响下的经济时事，并在线上的互动环节中谈谈自己的体会，尽可能为学生搭建好一个线上交流的平台。

除了专业教师的身份，汤学兵还是本科2018级法学经济学专业的班主任。疫情使师生在空间上分离，但学生的成长与发展不能耽搁。2月27日晚上，结束了线上教学任务的汤学兵与辅导员杨颖佳一起参加法经班“居家谈疫情”线上主题团日活动。汤学兵关心学生们所处的地区和疫情情况，并将提前整理好的湖北省新型冠状病毒肺炎病例的每日新增数据进行分享，引导同学们进行分析，建议同学们发挥专业特长尝试撰写疫情相关论文。

“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。汤学兵认为，学生们应该充分利用这个特殊的时期，静下心沉住气，扩充自己的知识面，拓展自己的视野，也希望大家珍惜当前的资源和条件，抱着回馈社会与祖国的感恩之心努力提高自己，肩负起自己的责任。（柳芳 陈依依 杨颖佳）

来源：华中师范大学经济管理学院

(责编：郝孟佳、熊旭)