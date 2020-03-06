北林大“云集结”全国青年 共倡禁食野生动物

人民网北京3月6日电（孙竞）在全国人民万众一心、共克时艰，奋勇抗击新冠肺炎之时，“弘扬法治精神 禁食野生动物”青年“云集结”主题活动启动会今天在北京林业大学举行。

“当前抗击新冠肺炎疫情伟大实践，教育和警示我们每一个人，都有责任依法革除滥食野生动物陋习，把禁食野生动物作为社会公德大力提倡。”北京林业大学党委书记王洪元指出，希望青年学生积极开展学法普法活动，用法治精神保护野生动物、禁食野生动物。

他同时提到，青年学生要做革除陋习的积极倡导者、率先垂范者，带头禁食野生动物，积极营造爱护野生动物的社会道德风尚和强大舆论氛围。

北京林业大学党委副书记、校长安黎哲安黎哲启动了“禁食野生动物，从我做起！”全国青少年云接力承诺活动。全体参会的人员纷纷响应，迅速行动起来进行“我承诺”云接力；在一棒棒“我承诺”的云接力中传递出了新时代青年对尊重自然、敬畏自然、保护自然的强烈意识和追求文明健康、绿色环保生活方式的庄严承诺。

北京林业大学学生刘昊、山东大学研究生王凯璇、兰州大学本科生于洋、成都理工大学研究生何雨峰通过线上方式向全国青少年发出《弘扬法治精神 禁食野生动物》倡议，号召青少年朋友们立即行动起来，从现在做起，从自身做起，“弘扬法治精神，禁食野生动物”，为人与自然和谐共生的现代化贡献力量。

据了解，“弘扬法治精神 禁食野生动物”青年“云集结”主题活动将充分发挥全国青少年积极主动性，号召大家从“我”做起，争当爱国卫生青年先锋。一是“我学习”，围绕野生动物保护有关法律、杜绝食用野生动物科普、绿色消费心理与行为等主题开展线上学习；二是“我承诺”，通过微博、微信、抖音等线上方式 ，持续开展“我承诺禁食野生动物”云接力活动；三是“我践行”，围绕活动主题制作创作动漫、歌曲、游戏、动画等多媒体音视频，积极开展摒弃陋习、文明自律的宣传活动；四是“我倡议”，发挥青少年生态环保组织特色和优势，开展以文明健康、绿色环保的生活方式为主要内容的爱国卫生青年行活动。

目前，在“禁食野生动物”云接力活动中，已有1.5万名全国青年做出承诺，共同弘扬法治精神，坚决禁食野生动物。

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