他们用心守好疫情防控“责任田”

摸排统计、心理辅导、宣传防控、学业指导……在首都高校疫情防控工作中，辅导员老师们主动担当，用实际行动守好疫情防控的“责任田”，演绎了一个个感人的“战疫”故事。在这场看不见硝烟的战争中，他们是防控岗位上的“螺丝钉”，是学生心目中的“定神针”，也是校园里一道亮丽的风景线。

夏翠翠

帮学生做更美好的自己

停课不停学期间，学生居家学习和生活难免会产生寂寞、伤感、懊丧以及焦虑情绪，他们的一举一动、一颦一笑总是时刻牵动辅导员们的心。“请答应我，从现在开始有任何问题，可以主动与我联系，保证随时在线。”这是北师大党委学生工作部学生心理咨询与服务中心教师夏翠翠的在线说明。

1月23日，北京师范大学全校辅导员第一时间进入“战时状态”，加入疫情防控阻击战，开始了学生信息的摸排和上报工作。从大年初一开始，夏翠翠也参与到学校面向全国的心理援助工作中来，承担起心理防疫热线和网络辅导督导工作，耐心接听同学们的电话，回复学生问题，帮他们疏导紧张情绪。

在心理防疫工作中，夏翠翠和同事们总能从学生朋友圈的动态、QQ心情的状态、微信留言的语气以及语音聊天的音调中，发现他们心理变化的蛛丝马迹。

为了帮学生发掘生活中蕴含的正面意义，他们依托“智惠芳华”心理工作室，发起了记录打卡活动，带领学生记录个人心情日志，引导学生做更美好的自己。

作为教育学部儿童发展和家庭教育研究院学术专家，夏翠翠还参与了京师家庭教育系列在线直播课程，用专业的态度、科学的知识，为家长开展科学的家庭教育提供帮助，为更多学生和家庭送去欢愉、温暖和感动。

王 越

千方百计连起“平安热线”

“各位同学，请大家帮忙统计一下班内目前在湖北、经停湖北或家中亲朋到过湖北的同学信息，确保不落下任何一位同学。有情况，随时跟我联系。”这是中国社会科学院大学人文学院辅导员王越在腊月二十九那天发给各班班干部的第一条信息。彼时，中国社会科学院大学已经启动了全校范围内的疫情防控工作。

疫情就是命令，防控就是责任。王越顾不上照顾卧病在床的家人，主动承担了全院所有学生的联系、摸排等工作。他利用微信、QQ和电话等线上渠道，短时间内迅速完成了人文学院全部335名本科生和18名硕士、博士研究生的情况排查，并加班加点地将这些信息实时汇总，为学校和人文学院开展下一步工作做好了数据基础。

为了争取家长的理解支持，安排好学生的学业，王越需要和每个学生的家长电话沟通。有的手机号码联系不上家长，那就联系学生要；学生也联系不上，那就发动班内同学去联系；人手不够，那就动员班主任的力量……为此，他付出了很多努力。

除了每天统计、汇报学生信息，王越还承担起了协助制定学院防疫工作方案，做好受疫情影响困难学生资助工作。任务再繁也要扛住，困难再多也要克服，“我要尽自己最大努力守好自己的一亩三分地，守护好我的每一位学生。”这是王越一直坚持的信念。

刘 星

用承诺口诀为学生立标准

“每日信息要报告，合理生活不要焦躁；隔离卫生要坚持，虚假信息不要传谣；课程学习要上线，体育锻炼不要缺少；底线意识要守住，初心使命不要忘掉。”

这是北京建筑大学机电学院辅导员刘星改编的这个学生党员“八要八不要”承诺。近日，这条朗朗上口的承诺口诀，不胫而走，迅速在学院内传播开来，成为党员与学生干部们践行的标准。

“学生工作是一件充满温度的工作，疫情防控期间，我们更是能量源，需要投入更多的热情和激情。”刘星说。作为两个年级374名学生的辅导员，同时还负责学院团委与党建工作，刘星深感自身责任重大。她认为做好学生情绪的疏解，要抓好关键少数，这是眼下防疫工作的重点。于是，刘星决定迅速发动学生党员与团学骨干，让大家在做好个人防护的前提下，积极发挥表率作用，督促同学打卡、主动学习文件、积极参加活动、关注同学动态……

“一定要朗朗上口，学生才好记。”为了更有效地推进这些工作，刘星翻看了很多韵律诗，最终决定改编成“八要八不要”。刘星说，她希望通过起草“八要八不要”给学生们传达一种积极乐观的心态和健康向上的生活方式。

汪 磊

做守卫“阿中哥哥”的坚强后盾

“如果说，军人守护的是国人，医生守护的是病人，那我们守护的就是你们。如果说，祖国牵挂的是炎黄子孙，慈母牵挂的是远行游子，那我们牵挂的就是农大学子……”这是中国农业大学草院辅导员汪磊在学校微信公众号“辅导员与你在一起”栏目里给学生的寄语。

疫情发生后，中国农业大学的辅导员们迅速行动起来，每天摸排一遍学生健康状况，有的辅导员直接对接300甚至400名学生，有的负责上千名学生信息台账的整理。草院共有232名本硕博学生，这其中包含了联培交换生、在职生、留学生等，这些信息全部需要汪磊来统计。“每天捋顺232名学生的数据信息，我内心的状态远没有表面淡定。”汪磊风趣地说。

对于每天打卡汇报个人情况，难免会有学生产生厌烦、抱怨情绪。面对这种情况，他总会耐心地为学生解释每天打卡的重要意义，呼吁学生在接到辅导员统计信息或者电话时，多一份理解，多一份细致，多一份耐心。

汪磊说，每当大家晚报、没报或者错报的时候，辅导员还会担心是不是出了什么状况。复杂的统计信息背后凝聚着每位辅导员的真挚愿望，那就是学生平安。

“让我们每一个人，都成为守卫‘阿中哥哥’的坚强后盾。”在和学生沟通交流时，汪磊常常用幽默的语言传递正能量，号召大家一起为战疫加油，为中国加油。

张培硕

面对防疫任务毫不犹豫

在北京信息科技大学抗疫一线上有这样一群人，他们兢兢业业、不辞劳苦，奋斗在校园疫情防控工作前沿，像一把火炬温暖了学生的内心。这群人就是可爱的辅导员老师们，机电工程学院辅导员张培硕就是其中一位。

“所有困难都可以克服，我能第一时间赶回学校。”在接到学院疫情防控工作电话时，张培硕没有任何犹豫，斩钉截铁地答复院领导。在他的心目中，疫情就是命令，防控就是责任。做好自身防护后，张培硕就迅速返校投入到疫情防控工作中。

除了摸排研究生情况之外，张培硕还负责统计就业信息。为了提高工作效率，他通过网上问卷等方式迅速完成了信息收集和校对工作。针对三个年级学生的不同特点，张培硕分级分类开展工作。针对面临毕业的研三学生，他们主动帮研沟通协调导师，疏解他们的科研毕业设计压力。对低年级同学出现的恐慌心理，他耐心地予以安抚，并劝阻有出行计划的同学，想尽办法统一学生的思想，及时高效地将重要信息传达给每个人。

张培硕还响应学校“就业服务不断线”的号召，主动了联系几十家用人单位联系，了解企业现状，并就下一步招聘方式达成共识。为了帮毕业生了解更多就业信息，他还主动承担起就业服务公众号的相关工作，及时做好网络就业服务工作，赢得了学生的点赞。（本报记者 赵艳国 综合整理）

来源：现代教育报

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