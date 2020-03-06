中国石油大学（华东）：坚守防控职责 体现枢纽担当

人民网北京3月6日电 疫情就是命令，防控就是责任。自新冠肺炎疫情发生以来，中国石油大学（华东）疫情防控指挥部办公室（下称防控办）在学校新冠肺炎疫情防控工作领导小组和指挥部的领导下，始终坚守在疫情防控第一线，全力做好统筹协调，切实将各项防控举措落在实处。

疫情防控指挥部办公室每日例会

“学校有需要，我们就全力以赴。” 防控办主任、后勤管理处处长姜永增从猪年农历腊月底接到防控疫情的“命令”——要成立学校疫情防控指挥部办公室，到鼠年农历二月初十的39天里，早出晚归连轴转，与“战友”们一起奋战，抗击疫情。

防控办成员还有来自各相关部门的12名同志，需每天对接9家上级防控部门报送疫情防控信息数据，推送上级通知精神、学校防控工作安排和要求以及防控知识，汇总整理、动态监测全校师生员工的动向信息和身体状况等，所有人全周无休。在学校的疫情防控工作中发挥着枢纽作用。为了增强同志们的凝聚力，防控办成立临时党支部，13名党员同志一起担起这份光荣而又艰巨的使命。

疫情防控指挥部办公室成立临时党支部

防控办抱定“一定要把上级的声音及时传递下去，坚定师生战‘疫’信心！”的目标，进一步密切与部、省、市防控工作指挥部办公室的沟通，充分利用各种信息化手段第一时间传达上级文件精神和指挥部各项要求，及时收集报送学校疫情防控相关信息，保证上情下达通畅无阻。同时防控办还加强了应急值守，严格落实24小时值班制度和“日报告、零报告”制度，每天通过电话、微信、QQ群等形式收集全校师生的假期去向和健康情况，并做好核查、登记、备注、汇总、上报等工作，第一时间做到基础信息全摸清、动态信息全掌握。

扎实、精细的工作取得阶段性的进展，也得到上级部门的肯定。教育部官方网站以《中国石油大学(华东)多措并举做好疫情防控工作》为题报道了学校的疫情防控工作。

“正是家人的支持和理解，坚定了我们坚守岗位、战胜疫情的信心。” 防控办成员、校党委学生工作部副部长陈文军这样说。

防控办成员王延波有时候遇到汇总报送材料时间紧、任务重的情况，他就放弃休息时间在办公室加班。他小学教师的妻子表示，“‘爱上一个不回家的人’，虽然不舍，但也知道王延波工作的重要性，让他安心工作， 我会照顾好家里的老人和两个孩子。”

疫情防控指挥部办公室同志的孩子做蛋画送祝福

“现在组织需要我们，学校的防控工作需要我们，作为党员干部就要勇敢站出来，做到入党誓言中的承诺！”面对依然严峻的战“疫”形势，防控办同志们依然微笑着面对，“武汉加油！中国加油！尽管这个寒冬有‘强敌’来袭，但是我们大家团结奉献，相信春暖花开不会遥远。”

(责编：何淼、熊旭)