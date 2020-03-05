云备考： 这届高三学子很特别

3月3日，北京市一名高三考生居家参加“新高考”的适应性测试。

北京市教育融媒体中心供图

山东省滨州市博兴县第三中学英语老师马清燕通过网络直播设备给高三学生上课。

陈 彬摄（人民视觉）

四川省成都市中和中学高三学生通过视频直播“云加油”，为彼此鼓劲。

余玲芳摄（人民视觉）

清华大学招生办在直播平台举行云课堂直播。

视频截图

距离高考还有不到100天的时间。受新冠肺炎疫情影响，全国各地的高三学子仍居家备考，等待着回校的一天。

一届学子的“人生大考”遇上一个国家的“疫情大考”，对于今年的高考学子来说，这是一次特殊的人生经历，也将成为一笔宝贵的人生财富。他们正奋力拼搏，全力以赴迎接挑战，迈向新的人生起点。

■ 线上模考，一场特殊的协作

3月3日，一场特别的“高考”在北京市拉开帷幕。参加考试的5万余名高三学生，每个人都有专属考场——自己家。上午9时，考试铃响，身处客厅、书房的考生拿起试卷和笔，专注地答起语文试题。

这是今年北京“新高考”的适应性测试。根据安排，北京、山东、天津、海南作为中国第二批高考综合改革试点省份，从2020年起高考科目调整为“3+3”模式，即3门统考科目+3门自选科目。统考科目为语文、数学、英语三科，选考科目可从物理、化学、生物、历史、地理、思想品德6科中任选3科。

作为北京新高考的模拟演练，原定于2月25日开考的适应性测试，受新冠肺炎疫情影响延迟到3月3日进行，考试地点也从教室搬到了云端。备战高考碰上新冠疫情，这对考生、家长和学校来说，都是一项考验。

为了让学生更安全地拿到试卷，各所中学煞费苦心。在北京市第十八中学，参加考试的学生既可以到学校领取纸质试卷或是将试卷“闪送”到家，也可以选择电子试卷直接作答。一些学校还通过在线直播的方式进行“云监考”，每名考生的情况在屏幕前一目了然。

为了模拟考试环境，很多学子各显其能。有的考生在桌前摆放了一块小黑板，把考试科目和时间写在上面。高三学生李航说，这次语文考试的作文题目是关于春节的，不少同学都写到了这个与疫情共处的假期。“我想这些难忘的记忆，也会伴随我的一生吧。”

为了陪伴孩子顺利考试，家长也在忙前忙后。作为“监考官”，学生家长要模拟老师宣读考场规则、提醒考试时间、上传试卷照片。“拿起试卷那一刻，自己反倒心跳加速起来了。”有学生家长感叹，陪同孩子考试，高考临近的紧张感更强烈了。

“这样一次特殊的考试，是个人和家庭的特殊记忆，是教育创新的尝试，更是共克时艰的协作。”北京市教委新闻发言人李奕说。在4天的适应性测试之后，北京还将在4月上旬进行模拟志愿填报，帮助考生掌握志愿填报方法。

在疫情影响下，很多考生和家长都在关注今年高考的时间是否会有变化。此前，教育部副部长翁铁慧在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，教育部将密切关注疫情发展变化的情况，综合研判各方面因素对考试组织工作的影响，审慎研究制定今年高考的具体实施方案，并及时向社会公布。

此前，全国统一延迟了高校“特殊类型招生”考试，包括“强基计划”招生、保送生、艺术特长生、体育特长生、高水平运动员招生等。目前除了北京之外，部分地方也对高考和高三学生的学习作出相关安排：福建厦门宣布，将于3月13日—14日举行高三线上质检；青海和贵州两省在近日率先公布了高中或高三学生的开学时间；四川省教育厅则表示，待完全具备开学复课条件后，将优先让高三年级学生统一返校复课。

■ 空中课堂，一个人都别落下

8点20参加升旗仪式，8点半开始上午的网课学习，下午根据选科情况继续学习相关课程。网课时间通常控制在3个半小时以内，除此之外，每周一三五还有半小时的体育与健身课——这是上海市高三学生每天的网课时间表。而在网课时间之外，学生还可以通过专用网络直播间和其他社交平台与老师保持互动。

自1月下旬宣布“停课不停学”以来，各地学校均结合自身实际、整合线上学习资源，推出了丰富的学习内容，为考生提供适合的居家学习方式。

身处疫情防控重点地区，湖北省考生的学习面临更多困难。据统计，仅武汉市就有1.8万名学生的父母在医疗机构参与疫情防控工作。为了确保复习质量和效率，当地教育部门除了通过空中课堂保障学习资源外，还专门组织各科名师，为高三学生定制复习和冲刺指南。

在吉林省，为了让疫情防控一线医务人员的子女安心学习备考，来自当地多所高校的大学生和大中小学教师踊跃报名，组成了6000多人的志愿者队伍，与全省235名医务人员子女对接。通过视频形式，进行学业辅导、读书交流和疫情防护教育。

为了帮助高三学子更好地备考和选择学校，许多高校推出了直播课堂。3月1日，清华大学招生办公室联合快手推出“iTsinghua云学堂”。从各个学科的学术泰斗，到刚刚经历高考的大学新生，“云学堂”通过专业认知讲座、高招政策宣讲、备考经验分享、拔尖创新人才贯通培养试点等内容，向社会开放清华大学的优质教育资源，推动基础教育与高等教育的衔接贯通。

从2月29日开始，武汉大学利用腾讯课堂，为各地高三学生和家长量身打造了“珞珈直播”网络课程。课程涵盖了高校和学科解读、考前心理疏导、学习经验分享、招生政策指南、职业生涯规划等丰富内容，由武汉大学名师、各大学院院长、专家学者等进行全方位的讲解，为高三学子备考保驾护航。

备战高考，学校倾尽全力，年轻学子也很拼。

近日网络上热传的一则视频中，河南省南阳市一名高三学生因家里没装宽带，每天早上8点搬着小凳子守在屋顶，“蹭”邻居家的网络信号，收看学校网课。这名梦想考上浙江大学的“屋顶男孩”，其艰苦求学故事令很多人动容。

在武昌方舱医院，今年参加美术艺考的彭昕烨每天都在坚持学习。方舱医院给每位病人都发了一个小箱子，彭昕烨把箱子当凳子，坐着听网课；学校安排的体育课上，他在床上做卷腹运动。方舱医院每晚11点熄灯，周围的灯光昏暗，医护人员便建议他去值班室复习。看着方舱里忙碌的场景，彭昕烨用素描记录下了一个个温暖的场景。

■ 心理辅导，克服高考+疫情双重焦虑

虽然没有了悬挂在教室里的高考倒计时牌，但大考临近的紧张感，也已弥漫在钉钉、微信等班级群里。很多考生说，没有坐在教室里的备考气氛、没有老师的催促和耳提面命，焦虑和彷徨的感觉反而更明显。

有老师表示，很多高三学生虽然对疫情并不恐慌，但对于学习被延滞具有明显的焦虑心情，学校和家长需要从心理学的角度帮助学生调整状态。

为化解考生的焦虑情绪，各地教育部门和学校都在努力。今年，厦门多所中学取消了高考倒计时100天“云誓师”活动。有学校校长表示，因为高考临近仍无法回到校园，这段时间家长和学生都有焦虑情绪。如果举行百日誓师，会令他们的焦虑情绪更加严重。

针对学生的心理问题，江苏省南京市教育局制定了《守护希望之心——南京市“心理抗疫”教育指导手册》，还开通“陶老师”工作站心理热线，24小时答疑解惑。心理专家认为，疫情背景下，负面或焦虑情绪的产生很正常，考生要用目标引领自己，激发学习斗志。同时，家长和孩子更需要相互理解，多沟通、多交流。

高考临近，许多高校致信高三学生，鼓励高考学子稳住心态、奋力冲刺。北京大学在信中说，静心学习、远离浮躁，摆脱网络信息的影响，对高三学子的自控力发起了挑战，希望同学们坚定信念，保持平和的心态。西安交通大学则寄语，希望学子不受疫情干扰，在做好防护工作的基础上，把更多的精力投入到学习中去，在这样一个特殊的春天，感受到更多的勇气。

“你看，你将来的母校，你的老师学长，在与你同一片的天空之下奋斗着。”武汉大学在信中写道，“面临高考，熟悉的学习环境却产生了变动，志在何方、如何努力，你不时地迷茫。时期特殊，世态尽显，初窥世事而又热爱思考的你，既是少年意气，又心有千结，无论如何，请让心态总基调保持乐观，积极传播正能量。”

李航说，这次疫情让很多同学对武汉有了深深的感情。“听说武汉大学的早樱开了，真想去看看。”

(责编：熊旭、何淼)