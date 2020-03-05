北科大：“三个强化”做好疫情防控期间科研工作

北京科技大学坚持“三个强化”，以解决疫情防控之需为首要，突出协同、形成合力、多措并举做好疫情防控期间科研工作。

强化担当抓攻关。发挥学科优势，强化“医工结合”，积极引导学校教师开展疫情防控科研攻关。

一是鼓励相关学科教师围绕疫情防控需求，瞄准主攻方向，以应用为标准，以实战为方向，在机理研究、检测与防控、危机应急组织管理等方面开展科研工作，贡献“北科力量”。肖若秀团队与定点医院合作，首次通过新冠肺炎患者CT影像对病变范围进行数字三维重建。许镇团队参与抗疫医院排风环境污染快速分析联合科技攻关，为火神山、雷神山两座医院排风设计提供技术支撑。

二是注重学科交叉，加快研发进度，把论文写在抗击疫情第一线，把研究成果应用到战胜疫情中。张德政团队依托国家重点专项课题研究成果，携手中国中医科学院开展新冠肺炎中医智能辅助诊断系统研发，融合大数据、知识图谱与人工智能技术，实现个性化与智能化中医临床辅助诊疗，提升临床疗效与工作效率。

三是面向全校教师开展“新型冠状病毒感染肺炎科技防治研究应急项目”征集，为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑。学校组织专家针对不同人群出版《新型冠状病毒肺炎暴露风险防范手册》《井工矿山从业人员新型冠状病毒肺炎疫情防控手册》，为社会大众及相关专业领域提供百科全书式指导。

强化管理抓防疫。第一时间落实学校疫情防控部署，明确“不聚集、不出差、少现场”要求，强化细化防控措施，组织制定科研活动应急工作预案并严格落实。

一是不组织人员聚集性现场学术会议与科研活动，鼓励以视频、在线等方式进行学术交流，杜绝人员聚集带来的安全隐患。

二是不安排师生科研出差，除与疫情防控直接相关的科研攻关外，暂停与科研相关的外出资料收集、科学实验、现场调研等工作。承担应急科研攻关任务的团队，务必采取有效防护措施，保障科研人员身体健康。

三是最大程度利用网络信息手段有序开展科研工作，避免实验室内人员聚集。合理安排所指导的本科生、研究生、博士后等各类科研人员的科研任务。

强化服务抓保障。制定专项方案，加强科研服务，确保疫情防控期间学校科研工作“不断线”。

一是科研管理人员做好防护坚持到岗，与广大科研人员同心战“疫”。线上采取在线审批、视频会议等方式，为学校师生办理项目咨询、项目申报、材料审核等事宜；线下采取提前预约形式，办理必需或紧急科研业务，最大程度保障全校科研工作运转。

二是第一时间汇集疫情防控紧迫需求、项目申报、办事指南等信息，通过办公系统、网站等多渠道及时发布，实现信息实时共享。

三是制定激励措施，鼓励并支持学校研究团队牵头或参与国家、省、市及社会各级力量启动的新型冠状病毒肺炎应急专项基金项目；对在新冠肺炎疫情防控研究中做出突出贡献的研究团队和研究人员给予科研奖励。

（来源：北京科技大学防控办）

(责编：李依环、熊旭)