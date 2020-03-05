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五部门联合发文加强“从0到1”基础研究

2020年03月05日09:40  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月4日电  （记者赵永新）科技部、发展改革委、教育部、中科院和自然科学基金委等五部门3日联合发文，采取多项举措加强“从0到1”的原创性基础研究。

　　五部门联合制定的《加强“从0到1”基础研究工作方案》，旨在贯彻落实《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》，充分发挥基础研究对科技创新的源头供给和引领作用，解决我国基础研究缺少“从0到1”原创性成果的问题。据悉，《方案》从优化原始创新环境、强化国家科技计划原创导向、加强基础研究人才培养、创新科学研究方法手段、强化国家重点实验室原始创新、提升企业自主创新能力、加强管理服务等7个方面提出多项具体措施。在优化原始创新环境方面，将建立有利于原始创新的评价制度。包括推行代表作评价制度，注重评价代表作的科学水平和学术贡献，让论文回归学术；建立国家重点实验室新的评价制度；建立促进原创的基础研究项目评价制度。

　　支持高校、科研院所自主布局基础研究，扩大高等学校与科研机构学科布局和科研选题自主权。鼓励科学家围绕重要方向开展长期研究。鼓励和支持科学家敢于啃硬骨头，敢于挑战最前沿科学问题，在独创独有上下功夫，努力开辟新领域、提出新理论、设计新方法、发现新现象。

　　支持一批30—40岁具有高级职称或博士学位、有志于长期从事科学研究的优秀青年科学家开展基础研究。

　　《 人民日报 》（ 2020年03月05日 12 版）

(责编：李依环、岳弘彬)
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