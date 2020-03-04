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东莞台商子弟学校线上开学

2020年03月04日08:54  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社广州3月3日电 （记者徐弘毅）抗疫不停学，东莞台商子弟学校2日以线上教学的形式开学。身处两岸的师生通过网络共聚一堂，以别样方式开启新学期。

　　东莞台商子弟学校创立于2000年9月，是大陆第一所台商子弟学校，目前有从幼儿园到高中各年龄段共2000多名台籍学生。当下疫情期间，全校在台湾和大陆的学生各有1000多人。

　　根据广东省教育厅关于全省中小学校开展线上教育的安排，东莞台商子弟学校从2日起组织开展线上教育。学校为线上课程排定正式课表，教师、学生依课表进行线上授课、线上听课、作业缴交等教学活动。

　　线上开学第一天，东莞台商子弟学校董事长叶宏灯坐在电脑摄像头前，通过网络直播勉励同仁共体时艰、共渡难关。“从今天开始，所有老师通过线上给同学们上课。疫情期间，我们一线教学人员对学生的关怀非常关键。”

　　“今天的开学典礼和以往都不一样，我们利用资讯科技，用网络线上开学。”东莞台商子弟学校校长王天才在网络视频中说，“今天就正式开学，准备上课。同学虽然在家学习，老师看不到你，同学也一定能专注于老师设计的课程努力学习。”

　　受新冠肺炎疫情影响，许多放假返回台湾的学生眼看着开学日期一再推迟。“每次放完寒暑假快开学的时候，大家都是依依不舍家乡的风情美景，想要留在家里多玩会，总是不想开学。”小学602班的陈映颐在作文里写道，“但这次情况极为特殊，寒假的天数一直在延长，比起待在家里，我反而更想回学校。真的希望能够快点回归正常，回到学校，见到老师，见到同学！”

　　小学602班的颜彤恩写道：“我相信，终会春暖花开否极泰来，春天来临之时我们可以在户外快乐地奔跑。”

(责编：孙竞、熊旭)
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