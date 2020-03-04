弦诵不辍，教育战线“不掉线”！

3月2日，家住安徽省安庆市迎江区程家墩社区的四年级朱启祯同学正在收看“空中云课堂”。

黄有安摄（人民视觉）

“许多年后，我仍会想起这个线上开学的春天。”

2月17日一早，北京大学信息科学技术学院2018级本科生许卓轩在家打开电脑，开始了线上学习。同一时间，在北京大学老地学楼103教室，数学科学学院赵玉凤老师对着摄像头开始讲解。

当天是北京大学的“线上开学日”。在北京大学网络教学指挥调度中心的大屏幕上可以看见，国际金融法、基础阿拉伯语、物理化学等课程都在有条不紊地进行着。

百年大计，教育为本。新冠肺炎疫情发生以来，从中小学到高等院校，师生们不等不靠、积极作为，守护校园净土，防止疫情向学校扩散；他们创造条件线上开学，确保教学工作正常展开；他们大力科研攻关，贡献抗疫智慧……

中国校园里一个个感人的身影，一幅幅温暖的画面，汇成了众志成城战疫情的师生群像。

阻疫情传播 保校园净土

今年春节，中国计量大学的校卫队班长张兴东放弃了回老家过年的计划，坚守岗位在学校值班。“您好，请出示证件”“请配合测一下体温”是这段时间他说得最多的话。

为阻止疫情向校园蔓延，位于浙江杭州的中国计量大学实行封闭式管理。这种情况下，校内人员的日常生活如何解决？

“为方便大家就餐，学校实行了就餐配送制。购物则鼓励大家通过网上平台购买，在固定的快递点取件，买药品还可以联系校后勤服务中心。”中国计量大学党委书记、校防控工作领导小组组长张土乔对记者说。

新冠肺炎疫情给校园安全带来了全新挑战。

2月7日，在全国教育系统应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作视频会议上，教育部党组书记、部长陈宝生强调，要以高度的责任心和强烈的使命感，守住校园这片净土。

早在1月27日，教育部就发出通知，要求全国大中小学延迟春季开学。各地教育部门出台规定，要求在疫情流行期间，各学校取消一切聚集性教育教学活动，不得提前返校，不得提前开学，不得组织补课，最大限度阻断疫情传播扩散渠道。

疫情防控之下，毕业生就业等问题怎么办？

《云学习，就业创业中心课程大礼包二度来袭》《在家就能学公务员面试？线上辅导课程开始报名啦》……每天收到就业群里每天发来的信息，北京师范大学研三学生李明璇对毕业求职有了信心。

“本来很担心疫情会影响春季招聘和毕业，结果学校组织了面试辅导群，每天更新招聘信息，虽然不能返校，但毕业生几乎没有受到影响。”通过在线求职，从2月12日起，李明璇已经参加了4家单位的笔试面试。“线上面试反而省了很多时间。”

假期里，高校校园里的云求职并没有停下脚步，精品在线课程、职业生涯规划、心理咨询热线等保障服务也都如火如荼进行，正如有高校在给同学的信里所说：“静待严冬过，携手笑春风。”

教室在云端 老师变主播

2月19日，山东省青岛市市南区基隆路小学语文教师房璐录制的网课开播了。当天，青岛市市南区数千名学生通过钉钉，跟随房璐一起学习。

面对突如其来的疫情，学校停课不停教不停学。直播、录播、慕课、在线研讨等多种形式，教室在云端，老师变主播。教育部统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，只为了一个目标：保证学生上课！

2月17日，国家中小学网络云平台正式开通，教育部面向全国高校免费推出精心遴选的22个线上课程平台的2.4万门好课程。中国教育电视台第四频道通过直播卫星平台向全国用户传授有关课程学习资源，偏远贫困地区的孩子也能收看。

在北京大学，本学期2613门本科生课程和1824门研究生课程，都将采用网络教学模式开展。校教务部部长傅绥燕告诉记者，短时间内，北京大学教学网迅速进行了硬件升级……

为保障急剧上升的在线学习、办公等需求，钉钉、腾讯会议等平台紧急扩容超过10万台云主机。工信部支持3家基础电信企业面向中小学校免费提速、资费打折，进一步推出云课堂、免费直播点播等服务，确保学生们直播不卡顿、网速不用愁。

“老师，‘稚子金盆脱晓冰’这一句该怎么翻译啊？”2月18日中午，河北省滦平县长山峪镇中心小学五年级学生曲明飞拨通了班主任老师史文斌的电话，询问网课中讲授的内容。

受疫情影响，学校要求老师通过钉钉在线直播上网课。但大家接受程度不一样，曲明飞有点跟不上。

史文斌鼓励曲明飞：“课后有啥不明白的地方，随时跟老师电话沟通。”有老师的单独辅导做后盾，曲明飞安心多了。

滦平县教体局信息宣传中心主任马秀梅告诉记者，2月初，滦平县教体局对县里因贫困、留守等情况没有智能手机可供上网课的近500名孩子进行了摸排，要求老师进行一对一帮扶，确保他们不掉队。

停课不停学，既有知识的“学”，更有生命健康的“学”，责任担当的“学”。民进中央副主席、北师大中国教育与社会发展研究院学术委员会副主任朱永新对记者说，在这样一场突如其来的疫情中，作为师长，除了教会学生如何做好个人防护、养成良好的个人卫生习惯，更应该在这样的时候凝心聚力，将抗击疫情中的感人故事化作课堂的养分，让学生受到教育。

集智来攻关 花式助抗疫

为战“疫”持续注入科技力量，多家高校发挥人才科技优势和多学科综合交叉优势，积极开展科研攻关。

“能不能让民众在家就可以做检测，根据自测结果再决定是否到医院就诊？”了解到疫情的发展和前期诊断困难造成的难题，上海交通大学医学院附属仁济医院分子医学研究院谭蔚泓院士和团队的专家产生了这样的想法。

谭院士和他的同事杨朝勇教授，与湖南大学蒋健晖教授等科研团队联合攻关，在一个月内突破了核酸快提、恒温逆转录扩增、便携式实时荧光检测和比色检测3个关键技术，开发出“新型冠状病毒家庭简易快速检测试剂盒和相关技术”。目前，团队研发的相关产品正在与多家定点医院合作进行临床试验，并已被推荐纳入应急审批通道。

在疫情防控的其他环节，师生们同样尽己所能，做出贡献。

山东德州学院学生邵凡，春节期间志愿到企业帮助生产口罩；云南艺术学院学生周巧灵作为社会志愿者，对就诊人员测量体温、进行引导；上海浦东复旦附中分校体育教师施杰，为居家的学生撰写室内体育锻炼指南。

连日来，各地各高校还积极响应教育部通知，依托高校心理学、公共卫生等学科以及高校心理健康教育与咨询中心等专业人员，开通热线电话、QQ语音、微信平台、网络视频等服务平台，为社会提供心理咨询援助……

截至目前，全国31个省区市教育系统都开通了心理支持热线或网络服务平台，1630余所高校开通了热线电话或网络平台，组织相关专业人员及志愿者近1.5万人，提供心理支持服务近10万人次。

“美丽的中国啊，一定要保持坚强！等待春天的来到，还有温暖的阳光！”北京化工大学学生谱的新曲，唱出了这样的心声。

(责编：孙竞、熊旭)