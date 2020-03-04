武汉大学研发纳米孔靶向测序检测方法

本报武汉3月3日电 （记者侯琳良）记者从武汉大学获悉：该校组建的联合团队创新性开发的纳米孔靶向测序检测方法，能够大幅提升病毒阳性检出率，并能实现当天同时检测新冠病毒和其他10类40种常见呼吸道病毒并监测病毒突变，有助于破解临床疑似病例难以确诊的问题。

据介绍，既往新冠病毒诊断依赖于qPCR核酸检测，但是该方法显示出较高的假阴性率和低敏感性，阳性检出率仅为30％至50％，从而导致临床高度疑似新冠病毒感染患者或低病毒潜伏的“假痊愈患者”检测“假阴性”现象频发。此外，qPCR核酸检测无法同时检测其他秋冬季高发、症状与新冠病毒相似的其他呼吸道病毒，给疫情防控和患者分流管理带来极大挑战。

武汉大学药学院教授刘天罡，武汉大学人民医院教授李艳、余锂镭，武汉臻熙医学检验实验室有限公司总负责人付爱思博士等组建的联合团队开发了纳米孔靶向测序检测方法。“核酸检测好比是用狙击枪瞄准样本中的病毒核酸，有可能击不中，而新方法则是撒十几张网，捕获病毒核酸的概率大大增加，而且在捕获的同时读出序列。”刘天罡说：“从收到样本到出具结果，全程控制在6—10小时”，首次实现测序后4小时内高敏感性、高准确性检测新型冠状病毒。

此外，新的检测方法还可以检测其他10类呼吸道病毒，包括博卡病毒、鼻病毒、人间质肺病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒、腺病毒、副流感病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒和丙型流感病毒等。这样便于分类管理，快速确定诊疗方案。据介绍，该检测方法还有一个优势就是能够监测病毒突变情况，为疫情监测提供可进行诠释和实时的流行病学信息。该技术所需的纳米孔测序平台对实验室要求不高，适合在医院和CDC等实验室开展。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 07 版）

(责编：孙竞、熊旭)