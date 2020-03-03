教育部华中师范大学心理援助平台实现全天候24小时服务

人民网北京3月3日电（孙竞）记者今天从教育部了解到，教育部华中师范大学心理援助平台自今天起，实现全天候24小时面向公众开放，以满足一线医护工作者、患者及家属、公安与安保人员以及普通民众的心理求助需求。

教育部华中师范大学心理援助平台是在教育部应对疫情工作领导小组办公室组织领导下，多部门协同组织，汇聚了全国以高校为主的心理专业力量，集中到华中师范大学抗疫心理援助平台上，为应对疫情升级扩建的免费服务平台。平台开通以来，咨询师帮助求助者平复情绪，舒解焦虑，提供自我减压建议，起到了很大的心理支持作用，援助效果得到了参与者的肯定，引起了社会各界的广泛关注。平台连续多日为来电接入者提供专业暖心的心理援助，筑起了一道齐心抗疫的心理防线。学习强国、长江云等重要平台也提供了路径接入，为有需要的求助者提供了获得心理援助的便利通道。

前期援助热线平台每天从8点至22点开通服务。为实现每天14小时延长到24小时的服务，教育部应对疫情工作领导小组办公室直接指导，华中师范大学倾力投入，学校“华师心战保障组”大力支持，平台工作专班一直加紧筹备，在增加专业人员、加强专业督导、上岗培训、技术支持等一系列工作环节周密准备，克服困难，确保提供高质量专业性的心理援助服务。

据了解，该平台咨询师从来自全国4000多位专业心理咨询师志愿者中遴选，确保优中选优，根据服务日程安排，目前已经有1000多名专业志愿者进入轮值状态，还有一大批后备咨询师随时准备提供志愿服务。为保证服务质量，平台按照专业要求，实行全面培训和督导制度，以专业规范和职业精神，保护来电者的隐私和相关权益。心理援助热线平台很多志愿者表示，我们在一起，我们在武汉，就是要传递正能量，激发大潜能，相携相助、疏导情绪、平和心态、齐心抗疫，以坚定的信心打赢抗疫“心战”。

(责编：孙竞、熊旭)