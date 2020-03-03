全力以赴，打赢信息化战疫

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，中央民族大学坚决贯彻落实党中央的决策部署以及教育部、北京市和国家民委的各项要求，高度重视并充分利用信息化工作手段，全力以赴助力疫情防控，力争早日打赢这场信息化条件下的防“疫”战。

提高站位，快速响应

本次疫情既是对学校信息化工作的考验和挑战，也是对日常平台建设和数据治理的检验，作为学校疫情防控工作领导小组成员单位，信息化建设管理处迅速统筹调动整合学校信息化工作力量，迎难而上，利用技术优势严把疫情防控“入口关”。

疫情防控期间，学校加强网络安全值守与巡检，网络中心实行24小时不间断值班，确保疫情防控期间的网络和信息安全。

宣传引导，坚定信心

学校高度重视疫情防控网络宣传教育引导工作，要求加大宣传工作力度，为疫情防控工作营造良好氛围，引导广大师生发扬爱国主义精神，以更加积极的心态和更加强烈的责任感使命感面对疫情，打赢疫情防控的阻击战。

中央民族大学党委宣传部统筹校内校外、网上网下、大事小事，广泛深入地宣传党中央决策部署，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，广泛普及疫情防控知识，及时回应社会关切和师生员工诉求，营造了强信心、暖人心、聚民心的校园环境。

作为民大疫情防控期间最重要的宣传渠道，自1月23日以来，中央民族大学官方微信和官方微博聚焦党中央决策部署、学校防控重要通知和工作进展、疫情防控知识迅速推出“战‘疫’进行时”栏目和“民大战疫”“跟小民一起云学习”等话题。

中央民族大学新闻网也迅速行动起来，制作推出中央民族大学防控新型冠状病毒肺炎疫情专题网站，发布最新通知，宣传学校防控工作和疫情相关知识。

“中央民族大学微信企业号”作为学校的移动信息平台，在疫情防控期间充分发挥着联系学校和师生的桥梁作用，各部门积极依托移动平台进行通知发布、信息查询、事项办理、信息采集、防控宣传引导、防护知识普及等，凝聚民大师生，坚定抗击疫情信心。

科学防治，精准施策

学校高度重视信息化在疫情防控工作中的重要性，利用网络及时传达防控相关通知和文件，确保学校防控措施人人知晓。

为多维度提供疫情防控与服务引导信息，信息化建设管理处搭建了中央民族大学疫情防控信息平台，方便师生及时、准确、全面地了解疫情信息，掌握学校相关工作动态，保障远程工作与学习。

为更好地掌握师生在疫情防控期间的动态情况，学校搭建“疫情通”信息报送平台，通过师生每日打卡报平安的方式，实现每日数据采集上报。上线数日，系统共收集全校2千多教职工和1.6万多学生报送的超过9万条信息。各单位全面摸排人员情况，精准掌握每个教职工和每一名学生师生动态，确保无疏漏，认真落实疫情防控信息的日报告、零报告制度。

学校信息化建设管理处开发了教职工返京、返校居住、进出校审批流程，为主动做好疫情防御措施提供支撑。

多措并举，保驾护航

学校通过多种信息化举措，为疫情防控、远程教学工作保驾护航。

学校搭建视频会议环境，为多场疫情防控工作视频会议提供有力技术支撑。近期部署的Welink远程办公平台，实现了音视频会议、资料共享等功能，满足各部门各院系的远程会议和办公需求，为疫情期间学校日常工作的正常开展、组织协调提供保障。目前激活使用该平台人数达1800余人，通过平台召开会议1147次，发送消息数量70079条。

为适应特殊需求，学校信息化建设管理处调整了校内应用系统访问策略，在确保网络信息安全的前提下，开放了信息门户、服务门户、资源门户、网上办公、财务服务平台的校外直接访问权限，便于师生在校外及时了解学校动态，提高办公效率。

按照“离校不离教，停课不停学”的工作原则，学校通过教务处、信息化建设管理处、宣传部多部门联动，各学院积极配合和师生广泛参与，稳妥扎实推动远程教学工作。经过1个月的精心准备，1700余门课程如期开课。

用心服务，人文关怀

学校开发上线学生校园一卡通解冻流程，实现疫情期间学生办理一卡通相关事项的无接触操作，安心又安全。

对留守学校的学生实行疫情期间网络免费政策，上网无忧，解决网络教学网费的后顾之忧。

教务处、信息化建设管理处在资源门户建设“书香民大”经典阅读资源库，提供历史与文明、人类与民族、人类健康与微生物、浩瀚宇宙与微观世界等系列经典阅读书目的电子资源，为宅学在家的学子补充精神食粮。

为保障广大师生在防控疫情、停课不停学期间能够顺利使用图书馆电子资源，学校图书馆经过申请、部署和调试，于2月18日开通CARSI电子资源校外访问新模式，使用学校统一身份认证平台账号和密码即可在任何时间、任何地点通过任何终端以任何联网形式访问图书馆的电子资源。

此外，为利用信息化手段积极做好师生心理疏导工作和疫情防控教育，学校党委学生工作部心理健康教育与咨询中心即将开通网络心理咨询服务，为全校学生解答学习生活、情绪压力、人际关系、个人成长和自我发展方面的困惑。

在这场没有硝烟的战争中，在与病毒对抗 与时间赛跑的过程中，始终有这样一群信息化人，隐藏在无形的网络世界中，守护着民大人的安全，不获全胜，绝不轻言成功。

来源：中央民族大学

(责编：郝孟佳、熊旭)