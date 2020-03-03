首都高校开展网络教育 打赢战“疫”攻坚战

日前，北京市发布了延期开学通知。北京市委教育工委、市教委指导各高校启动了“众志成城、共克时艰——大学生在行动”网络主题教育活动。首都各高校通过网络课堂、在线班会、网络征文、线上科普等网络教育活动，以实际行动配合社会全力打赢疫情防控阻击战。而在战“疫”过程中，高校师生也展现出了对国家、社会和人民强烈的责任感和积极向上的良好精神面貌。

清华大学

武汉籍学子线上过主题党日

“今天是清华大学春季学期开课的第一天，很高兴能和大家在‘云端相见’。”2月17日下午4时，一场视频会议正在线举行，而会议参与者则是身处武汉的清华大学的学生党员们。

当天，清华大学武汉学生第一临时党支部成立大会暨“同心战疫，从我做起”主题党日活动以视频会议形式召开。据了解，临时党支部共有来自清华大学23个院系的44名学生。武汉学生第一临时党支部书记、自动化系学生李博文表示，在学校指导下，武汉的学生党员们积极召集并筹备成立临时党支部，带头遵守防控相关要求，发挥党组织的战斗堡垒作用，带动在鄂清华学生共克时艰。

在交流环节，学生们畅所欲言。精密仪器系学生王在渊战斗在社区防控的第一线，从设计小程序解决社区统计和数据处理难题，到帮助居民买菜买药，再到在微信中安抚大家情绪。他表示，“作为党员，我没有理由退缩。在全国人民齐心协力下，武汉定能渡过难关。”

材料学院学生陈雪阳的母亲是武昌医院医师，随着疫情的严峻，她只能通过视频与母亲联系。她说：“医护人员需要信任和支持，相信大家携手一定可以撑过这个寒冬！”

“成立武汉学生临时党支部，并举行主题党日活动特别有意义，也非常及时和必要。”清华大学党委书记陈旭表示，“身在湖北的师生是我们最牵挂的人。希望临时党支部的成立有助于发挥党组织的作用，希望党员们树立信心，做好防控，并力所能及地发挥作用。”

“武汉加油！湖北加油！中国加油！”响亮的口号从每一面屏幕前传来，汇聚成久久回响的强音。

北京师范大学

一场别开生面的“云端”班会

2月19日，北京师范大学2017级教育1班召开了一次别开生面的线上班会。北京师范大学校党委书记、2017级教育1班班主任程建平老师，与同学们相聚在屏幕前，以“线上开学第一课 共迎抗疫新学期”为主题，开启了这场特殊的班会课。

下午3点，身在天南地北的学生进入了视频会议，全班43名同学准时在线参与班会。“今天的班会选择了这样一个特殊方式。看到大家在视频框中的一个个小脑袋，感觉大家精神状态良好，我很欣慰。”程建平通过网络对学生说。

在班会课上，身处湖北的唐果琳同学分享了亲属参与火神山医院建设的情况，表达了对抗疫一线工作人员的敬佩之情。四川的胡馨同学分享了在家读书学习的心得体会。上海的屈佳颖同学介绍了专业领域的线上免费资源。北京的武群同学分享了自己开展线上教学实习的体验。程建平叮嘱学生要在特殊经历中收获人生宝贵经验，并提出了“求真求实，教化育人”“增长才干，担当责任”和“加强劳动挫折教育，做到厚积薄发”的三点希望。

据了解，北京师范大学自2月24日开始在线教学，各学部院系任课教师通过组建班级群，上传教学资料，结合课程特点确定在线教学方式。党委学生工作部通过开展网上党建、班建活动、网络作品征集、专项课题研究等形式，加强党支部和班级建设，引导学生正确看待疫情，合理利用时间投身学业。

北京体育大学

万名师生同上思政第一课

“亲爱的同学们，大家好！今天是2020年春季学期延期开学期间在线教学开始的日子，新冠肺炎疫情让我们隔空相见，共同开启在线教学开学第一课。”这是北京体育大学马克思主义学院教授李红霞的思政课《抗击疫情：北体人在行动》开篇的第一句话。

2月17日上午，北京体育大学师生齐聚云端，同上新学期思政第一课。李红霞通过网络平台，用详实的数据、感人的事例向全校师生讲述了疫情考验下的国家响应与全民行动，彰显全国打赢疫情防控阻击战的坚定信心，并倡导师生提升自身的健康素养，树立科学的思维方式和健康生活方式，争当正能量的生产者、承载者、传递者。

14801名师生通过qq、微信、app和浏览器等多种渠道同时观看思政第一课在线直播，累计观看量达37528次。课程结束后，师生们纷纷表示，在特殊时期同上第一课，仿佛再次回到熟悉的校园，令人倍感亲切。隔空不隔情，病毒抑制不住求知的渴望，不能阻挡学习的脚步，这是一堂别开生面的思政课，是共抗疫情、凝聚人心的一堂课。

以师生同上“思政第一课”为标志，北京体育大学全面启动新学期在线教学和指导工作， 743门次在线课程正式开讲。

北京服装学院

创作艺术作品助力抗“疫”

在抗疫的过程中，北京服装学院学子发挥专业优势，通过网络平台积极参与防疫宣传，以绘画、诗歌、影视表达心声，用独特方式为湖北武汉加油，为中国加油！

此次疫情期间，北京服装学院组织策划“为战‘疫’发声 与‘天使’并肩”主题教育作品网络征集活动，先后共征集280余份海报插画、诗歌文字等作品，并通过微信公众平台连续刊载评选的优秀作品。其中，艺术设计学院学生刘雨沐、李文昕的作品被大兴区新冠肺炎防控工作领导小组村庄（社区）防控组选中，作为社区防疫宣传素材，制作3000张海报在大兴区20个镇街的社区、农村、楼宇张贴。

在征集活动中，有一幅特殊作品——《愿》。该作品由来自9个学院77位同学的99幅手稿拼贴而成。创作者表示，作品是他们送给战“疫”一线人员的礼物，希望待到春暖花开、疫情结束时，来自武汉实拍的樱花照片能成为第100张图画，将整幅作品完成。

据了解，北京服装学院学生组织同声共振，制作发布了《北服时尚传播学院团总支、学生会战“疫”主题视频》《我们与武汉“零距离”》等相关推送，营造众志成城抗击疫情的积极氛围，筑起抗击疫情的坚固长城。

北京工商大学

疫情防控专题网站启动运行

北京工商大学新学期线上开学第一天，全校师生也同样跨越地域界限，以云端授课学习方式，对抗疫情，共克时艰。

校长孙宝国院士为全体学生讲授开学第一课，他以“居家抗疫，线上学习，为战胜新冠肺炎贡献力量”为题，向学生提出五点要求：一是不返京、不返校，居家抗疫，线上学习；二是做好个人防护；三是增强个人免疫力；四是做抗击新冠病毒肺炎的模范；五是不信谣、不传谣。

校党委书记、教授黄先开和教师共同学习线上教学的手段和方法，带头在线讲授了线性代数基础课。

据悉，学校教学专班还启动教学督导网络化管理，做好质量监控、网上教研，实时监测学生的学习情况和教师的授课效果。

值得一提的是，在开学的第二天，北京工商大学新冠肺炎疫情防控专题网站也上线运行了。专题网站设有“北工商战疫进行时”“防疫知识”等栏目。全面报道学校防控疫情的工作动态和有效举措，科学高效地做好防控宣传和舆论导向工作，教育引导师生员工主动防控、科学防控、群防群控，为打赢疫情防控阻击战提供坚强思想保证、营造良好舆论氛围。

文/本报记者 雷灵 郑祖伟 韩莉 综合整理

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)