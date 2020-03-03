不能保证安全就不能开学复课

近日，一段用电脑数据模拟的在疫情没有得到控制的情况下，一所学校开学疫情暴发场景的视频刷屏。看着一个个健康的绿色小球，短短几天就变成发病的红色小球，网友们纷纷感慨：“很形象，病毒真的很可怕”，“千万等疫情过了再开学，孩子健康安全第一”……

正是基于对孩子健康的高度负责，各地的开学时间一推再推。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议强调，要进一步落实分区分级防控，大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。随后，教育部党组印发通知指出，要根据疫情防控情况，谋划中小学开学工作，提出疫情没有得到基本控制前不开学、学校基本防控条件不具备不开学、师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学的“三项基本原则”。

随着全国疫情防控形势呈现总体平稳、稳中向好的态势，多个省份下调响应级别。但是，疫情防控形势依然严峻复杂，仍然面临着反弹的巨大压力，防控工作还是丝毫不能放松。在央视2月29日播出的《新闻周刊》节目中，白岩松谈到了“疫情结束”问题。相关专家明确表示，要在零增长之后再持续两个14天的潜伏期，也就是28天都保持零，才能宣告疫情结束。

万无一失才能开学。尽管新冠肺炎新增确诊病例连续下降，但就疫情防控的整体态势和要求看，还不能支持像学校开学这种大人群集中的情况，因此现在还不能急于开学。

道理谁都知道，但由于在线教育带来的诸多不便，很多已经开始上网课地区的师生家长一心盼望着早点到学校上课。尤其是家有“熊孩子”的家长，更是集体抓狂，纷纷吐槽要“心梗”了。面对这样的情况，如何做好解释，不只是心理安慰的需要，更关乎抗疫大局。看了这个用数据模型制作的生动形象的小视频，自然就会明白为什么要对开学这件事如此谨慎了，爸妈们还会希望赶紧开学吗？从这个意义上讲，这段小视频所起的效果，或许胜过千言万语。

不开学，或许是目前最重要的防控措施。但疫情终归会过去，新学期总要开始，教育部门还要未雨绸缪，为复学返校做好充分准备。教育部通知强调，要精心谋划中小学开学工作，扎实做好高校开学准备。比如，中小学开学工作要强化属地责任，错时错峰开学，做好教学衔接。为了给学校提供具体的参考，教育部组织编写并将尽快印发高等学校、中小学、幼儿园新冠肺炎疫情防控工作指南，进一步指导各地教育部门和学校做好疫情防控和应急处置工作。

开学继续推迟，并不意味着被动等待。随着疫情的变化，在继续阻止疫情向校园蔓延的基础上，须抓紧完善延期开学期间的教育教学活动，抓紧做好开学的各项准备工作，全力打好教育系统“两手抓、两手硬”的主动仗，彰显担当精神和实事求是的工作作风。

疫情防控不能当作儿戏。开学继续推迟，虽说给家长、孩子和老师带来了很多不便，但不能保证学校绝对安全，就不能贸然开学复课。就算急着开学，学生戴口罩上课，老师戴口罩教学，效率在哪儿？开学意义在哪儿？只有做到“三项基本原则”，才能确保师生安全，安心开学，爸妈们请少安毋躁。

(责编：何淼、熊旭)