北京新高考首次适应性测试今天开考

今天，本市新高考首次适应性测试开考。受疫情影响，本市5万余名考生将“居家考试”。上午9点，首门测试科目语文考试的“开考铃声”将在考生家中响起。

根据安排，今年本市实行新高考，科目调整为“3+3”模式，即3门统考科目+3门自选科目。统考科目为语文、数学、英语三科，选考科目可从物理、化学、生物、历史、地理、思想品德6科中任选3科。文理不分科。此次测试，今明两天进行统考科目的测试；后两天为选考科目的测试。这一安排与新高考考试安排完全一致。

根据市教委要求，参加这次新高考适应性测试的考生按照所在中学的具体安排参加测试，获取试题后居家自我管理或在家长监督下完成测试。考试完成后，按照中学的要求通过邮寄或发送图片等方式上交答卷。

邮箱提取、网上答题

试卷多途径送入考生手中

邮箱提取、网上答题、现场领卷……记者从部分学校了解到，各校根据自身情况通过不同方式为学生发放试卷。昨天上午9点，十八中的校门口就支起7张发卷桌，并摆放上已经密封好的试卷，等候家长们前来领卷。“由于疫情原因，我们要求家长分时段前来，校门外设置测温台，所有前来的家长都需要接受测温。”十八中校长管杰告诉记者。

广渠门中学则是通过学校提前的摸底情况采取分批发放试卷。其中约三分之二的学生家里有打印机，提前30分钟发卷。其余三分之一的学生由于家里不方便打印，则可提前两个小时领卷，给打印试卷留出时间。据广渠门中学校长李志伟介绍，学校根据不同科目设置了9个不同的邮箱，学生开考前30分钟可根据自己考试科目利用密码到相关邮箱下载。

“按照全市的统一要求，学校细化了一些规则。比如，试卷下发的邮箱，我们是一个班建一个公邮，但由学校统一掌握，家长进邮箱进行下载。”一零一中学副校长熊永昌介绍，此举是从邮箱取卷的技术角度考虑，“几百人同时进一个邮箱容易出问题，所以我们在技术上进行细化，让各个班的公邮同时间就几十人下载，不容易崩溃，更有保障”。

反复测试系统

老师全程在线“陪考”

记者还了解到，为了做到万无一失，部分学校提前都反复测试考试系统。李志伟介绍：“前期我们还进行了测试，我们在建好专用发卷邮箱后，学校分别将一个压缩软件和一个PDF阅读器投放到这9个邮箱中，让老师、家长带着学生模拟一遍取卷流程，确保考生都能拿到试卷。”不仅如此，广渠门中学在开考前还反复对试卷上传系统等进行测试。“因为居家考试，为保障系统万无一失，学校还建了一个家长答疑群，解答家长的一些问题。”李志伟说。 管杰表示，在反复测试试卷发放、上传的基础上，该校的相关老师还将全程在线“陪考”，遇到问题可随时联系。“学生如果启封试卷发现科目错误或漏页的问题。学生联系学科教师，由学科教师把电子试卷及时传送给学生，便于学生正常完成测试。”

“这次适应性测试之前，学校还进行了网络上的模拟考。”怀柔一中相关负责人介绍，该校设置了两个时段的网上模拟考试流程，考生可以任选其一，也可以两个时段都参加，全程体验一把考试流程。

家长监考前先收“工作清单”

考务“云”培训按高考考务标准进行

由于此次测试需要考生居家进行，家长成为了“监考员”。为了保证测试的效果，各校也都在考前通过在线辅导、给家长发《给家长的一封信》等方式，让家长们接受了“监考前”的“云”培训。每科考试前15分钟，提醒学生清空桌面、准备好学习用品、将手机等电子产品静音。准备好该科试卷、答题纸及条形码。并下达“考试即将开始，请确认手机等电子产品静音”的指令……在此次新高考综合测试开考前，丰台二中高三考生的家长们都已经从班级的微信群收到了一份“家庭监考员监考工作清单”。在这份监考清单中，列明了每科考前15分钟、考前10分钟等不同时间段家长的任务和需要下达的指令。为防止家庭监考员错过时间点，还细心地提醒家长根据考试时间设置好各个时间节点的闹钟。广渠门中学高三学生家长徐掖庭告诉记者，考试需要用到的打印机、打印纸已经全部都提前准备好了，家里尽量不与孩子抢网络。还特意通知了孩子的爷爷奶奶，测试这几天尽量不要打电话，在饭菜上也尽量做得精致点。

学校细化判卷流水

学生作文“录入”电脑以保字迹清晰

“我们几乎天天开协调会，把一些细节问题再想细一点，比如最难的问题之一就是判卷，尤其是作文的评判。” 对于居家考试的各方面细节，一零一中学副校长熊永昌透露，其中技术的细节问题成为关键，尤其是考后的判卷面临的技术问题。

据他介绍，虽然此次测试的阅卷由学校进行流水判卷，学校判卷老师的评判过程必须公平、公正。由于考后试卷在学生手里、由学生拍照上传，但是老师们“盯着照片看作文，有些容易看不清楚”，针对这一问题，一零一中学进行细节完善，在全部科目考后由学生把试卷的作文再往电脑上录入，要求学生电脑录入的作文与当下拍的照片完全一致、不得再作修改。“作文重新录入，不会要求学生马上做，在不影响大家各科考试的情况下稍后进行。老师也会对照片和电脑录入文本进行比对，以确保更好地判卷。”

4月上旬将进行

全市统一的模拟志愿填报

市教委新闻发言人李奕表示，通过这场“不见面的考试”，更希望考生熟悉试题结构和考试流程，了解本人各科目的大致水平和复习状况。测试成绩不具备参考意义，测试成绩和排名与6月份高考成绩和排名没有关联性。

根据安排，测试结束后，北京教育考试院指导各区统一评分标准，细化评分细则，各区统一组织或由各学校进行试卷评阅。评卷后全市统一汇总各区考生成绩。4月上旬将进行全市统一的模拟志愿填报，促进考生熟悉志愿结构和志愿填报系统，了解相关投档规则，掌握志愿填报方法。

文/本报记者 武文娟 林艳

(责编：何淼、熊旭)