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讲好每一个汉字故事

李守奎

2020年03月03日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　图为“甲骨文学堂”进校园活动。
　　图片来源：影像中国
　　制图：蔡华伟

　　汉字就是一部文化史，汉字阐释成为图书界热点

　　关于汉字，我们好像知道得挺多，实际上并不尽然。

　　汉字很重要。生活中有什么我们一天都离不开？文字是其中之一。汉字是世界上使用人数最多的文字。汉字很神奇：迄今为止，自源的、古老的表意字只有汉字绵延数千年，岿然独存，成为表意字的典型代表。这成为世界文化之谜。汉字很美观：一撇一捺，一折一钩，有时如西岭雪、东吴船，有时似大漠沙、阴山月。横平竖直，方正而不刻板；有棱有角，生动又有内涵。汉字也很有文化：考古研究可以证实的汉字历史，最少有3300多年，难怪有学者说，汉字就是一部文化史。

　　汉字由人而生，是人的见识和智慧的外在表达。中国人的情感，大抵都逃不过汉字的表述。阐释汉字的目的，就是为了满足好学深思的人进一步深入认识汉字的文化需求。目前出版界汉字阐释很热闹，到书店去浏览一下，很多介绍文字的书都与此相关。理想状态下的汉字阐释，应该帮助读者对汉字有更加明确深入的认识，掌握一定汉字阐释方法，提高文化品位。但目前看来，这类书籍要么是门槛很高的学术著作，没有受过专业训练的话，很难读；要么失之肤浅，脱离文字学材料与理论，根据各自知识背景和表达需求加以解释，带有随意性，甚至有些是错误的汉字说解。既合乎学理又深入浅出，给人知识、给人乐趣、给人启迪的汉字阐释类书籍还是不多。对此，研究汉字的学者负有义不容辞的责任。

　　学术研究与文化普及两头并重，汉字阐释是一片知识的海洋

　　什么是汉字阐释？我们用具体例子做一个比较说明。英文中太阳与月亮分别是sun与moon，字母只记录语音，字母的音组合起来是词的语音，语音记录语义。汉字用“日”表示太阳，用“月”表示月亮，是用两个形体符号分别记录日、月两个词的音和义。形体本身就在表达意义。每个汉字的一笔一画都不是任意的，都有道理可说。汉字是表意文字体系的典型代表，有其独特性。把这种独特性揭示出来，把汉字中蕴含的文化挖掘出来，这就是汉字阐释。汉字阐释不以疑难字或不识字为对象，主要是解读常用字背后的深层结构与深层文化。

　　汉字研究萌芽于汉字阐释。《左传》记载春秋时期楚庄王解析“武”字表达其对武德的理解。古文字中，“武”字由“止”与“戈”两部分构成，戈是兵器，代表战争。“止戈为武”，意思就是阻止战争才是“武”，这是宝贵的军事思想，也是目前所知最早的汉字阐释。战国时期，韩非子等学者沿袭此类解字风气。汉代，第一部汉字研究的经典之作《说文解字》就是汉字阐释，用一套理论对9000多个小篆（包括一部分古文）进行全面解读，千百年来，这部著作始终是汉字研究最重要的典籍之一。

　　近代以来，汉字研究领域不断拓展，取得辉煌成绩。汉字研究各个面向大都有相应学科或实际应用领域，如古文字学把不认识的文字变成认识的文字，可以整理出土文献；汉字学成为汉语言文字学的一个学科分支；汉字应用直接关系到汉字的使用与教学等。相较而言，当今的汉字文化阐释似乎没有那么“专业”，不管什么知识背景的人都能“阐释”。为什么？因为汉字阐释是对已识字的进一步解释，即使阐释错了，也不影响该字的使用；再者，表意字的两个基本特点很早就被人们发现了，一是汉字字形与其所记录的语义有联系，二是大部分汉字是由构字部件组合而成。知道这两点，就可以用自己的知识结构表述对汉字的理解，“畅想”的门槛很低。

　　在此基础上，不同人基于各自不同出发点，纷纷解读汉字。有的是为了思想表达，前面已经说过，楚庄王以解析汉字作为手段，表达其军事思想；有的是为了追溯学术源头，因为汉字既古老又内涵丰富，希望通过最早的字形寻找一个词语最早的意义；还有的是教学需要，希望通过造字的理据辅助汉字教学；更多的是面向大众文化需求，普及汉字文化。当然，有部分学者还在坚守汉字阐释传统，探索新的方法和道路。汉字阐释不仅是汉字理论的试金石，也是古文字考释的终点。古文字考释的核心是考证出文字的读音和意义，读通文献，从文字学上还要解释清楚这个字形为什么能够记录这个音义，只有把这些问题都解决了，才算“完全释字”。汉字阐释可以学术研究与文化普及两头并重。一方面回归学术，继承《说文解字》的传统，构建成熟的汉字阐释理论，全面系统正确阐释汉字；另一方面，要重视汉字阐释成果普及，满足大众文化需求。这是一个浩大的工程，一片知识的海洋。

　　阐释汉字的深层结构与深层文化，讲述有趣的汉字故事

　　文字是文化发达的产物。就汉字阐释而言，我们要分清汉字文化、汉字所记录的文化与汉字中蕴含的文化。汉字本身就是文化，了解汉字文化不妨参看何九盈等主编的《汉字文化大观》。汉字所记录的文化指的是出土文献与传世典籍所反映的思想、历史、习俗，等等。汉字中蕴含的文化，既包括汉字创造时凝结在其中的文化、汉字演变过程中积累的文化，也包括不同时代汉字阐释累增的文化，这些是汉字阐释的主要对象。

　　进行汉字文化阐释，首先要认清汉字的二重属性：理据性与符号性。一方面，汉字是表意系统的文字，字形与其所记录的语言之间有意义上的联系，这种客观联系是表意字的特点；另一方面，汉字是记录汉语的符号，形式与意义之间可以有多种联系，选择哪一种联系有任意性，受符号的约定性和系统制约——“就这么规定，就这么区别的”。汉字阐释的前提是文字所记录的音义明确，文字较早的构形能够与最早记录的音义发生联系，字形的讹变与音义的演变也有迹可循。学者通过字谱描写、文献词例证实、构形分析等一系列研究方法可以得出接近事实的结论。

　　每一个汉字，我们都可以追溯造字时的社会状况、思维方式，可以讲出有趣的汉字故事。对汉字深层结构与深层文化的阐释会不会影响文字的使用？答案是不会。因为理据性与文字应用没有直接关系，不影响其作为记录语言符号的正常使用，文字从本质上讲，还是符号。

　　汉字阐释今后是否有更广阔前景？我的回答是肯定的。第一，汉字阐释是中华优秀传统文化的传承与再认识。第二，古文字材料的大量发现，让我们看到了《说文解字》作者许慎没有见到的更早、更丰富的材料。第三，文字理论日趋系统深入，汉字阐释的理论也在创立中。第四，立足新时代，全面、系统完成汉字阐释的条件日渐成熟。第五，随着大众文化水平的提高，文化需求日趋多样化，寻求汉字真知的人也越来越多。期待更多学者热心汉字阐释这项事业，讲好每一个汉字故事。

　　（作者为清华大学中文系教授） 

　　　　　

　　推荐阅读：

　　1.《汉字文化大观》：何九盈、胡双宝、张猛主编；人民教育出版社出版。

　　2.《汉字阐释与文化传统》：黄德宽、常森著；北京师范大学出版社出版。

　　3.《汉字为什么这么美》：李守奎著；陕西师范大学出版社出版。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月03日 20 版）

(责编：何淼、熊旭)
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