北京市新高考首次适应性测试 5万余名考生“居家考试”

今日上午，北京市一零一中学考生“居家”参加语文考试。（来源：北京市教育融媒体中心）

人民网北京3月3日电（李依环）据北京市教育委员会消息，北京市新高考首次适应性测试今日正式开考。受疫情影响，北京市5万余名高三考生“居家考试”。

开考前，一份份试卷通过家长领、云端发等各种方式，出现在考生面前，家长、教师云端监考。上午9时，一间间“云端考场”启用，首门测试科目语文考试的“开考铃声”在考生家中响起。

疫情之下，这场“不见面”的考试，不仅帮助考生熟悉新高考流程，更是一份独特的人生体验。

教育系统创新备考

教育工作者共克时艰

北京市第十八中学学生自制“准考证”（来源：北京市教育融媒体中心）

根据安排，今年北京市实行新高考，科目调整为“3+3”模式，即3门统考科目+3门自选科目。统考科目为语文、数学、英语三科，选考科目可从物理、化学、生物、历史、地理、思想品德6科中任选3科。文理不分科。而本届的高三考生则是新高考的试水先锋。

“考题怎么出”“分数怎么看”“排名怎么排”“志愿怎么报”……这些问题格外牵动高三考生、老师和家长的心。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，此次居家进行高考测试，就是希望考生通过测试熟悉试题结构和考试流程，了解本人各科目的大致水平和复习状况。记者了解到，在今起连续四天的居家适应性测试中，今明两天进行统考科目的测试，后两天为选考科目的测试。这一安排与新高考考试安排完全一致。

疫情之下，为了保障这场“不见面”的考试得以顺利进行，首都的教育工作者们做了大量的工作，付出了积极的努力。

在北京市第十八中学，光发卷的方式就分为三种，“有3位同学选择电子试卷，还有4位同学选择试卷‘闪送’，剩下174位同学选择现场领取纸质试卷。”该校教学副校长张林靖介绍说。前期学校统计了领卷家长的身体健康情况，询问记录了家长往返交通工具，并且将发卷时间延长，方便各班错峰领卷，避免家长聚集。一位发卷的老师说：“家长来了先测体温，按学生的学号到不同桌子取卷子，可能接触的所有物品都会及时消毒，请家长和同学放心。”

在首都师范大学附属中学，学校在2月20日到22日就组织全体高三学生进行了一次网络测试预演，从发放试题的方式、时间节点、回收答卷的途径、网络阅卷、成绩查询等几方面给予学生和家长精细的指导和说明。学生、家长很快便熟悉了网络测试的基本环节，以助于考试按计划顺利进行。

为了避免学生扎堆儿上线下载试卷，不少学校也提前制定了预案。一所海淀区学校的高三教师介绍，试卷电子版会通过网盘方式发给学生，为了保证所有学生都能按时收到材料，学校已经准备好备用网盘。北京市广渠门中学则按照考试科目设置了不同邮箱，通过加密方式发放试卷。学生开考前30分钟可以自行下载。语文、数学和英语三门统考科目分别设置了双邮箱，防止因为学生同时进入邮箱发生“卡壳”等情况。

北京市教育系统周密、细致的部署工作，让高三的学生和家长心里都有了底。赵家毅是北京第十八中的一名高三学生，他的爸爸在赶到学校领试卷时，看到每个孩子的试卷都是单独用一个试卷袋装着的，特别感动。赵家毅的爸爸告诉记者：“这么多孩子的试卷，背后的工作量该有多大。学校细致贴心的工作，让我满满都是感动，我要把这些都告诉孩子，这么多人关心和全情付出，一定要努力学习，不能辜负这么多人的殷切希望。”

家长变身“监考官”

亲子共赴特殊战“疫”

北京市第一七一中学考生在线启封试卷，学校教师“云监考”（来源：北京市教育融媒体中心）

居家考试毕竟不同于往常，没有严肃的考场，也没有老师监考，这样的“模拟”如何才能考出气氛、考出真实水平？这背后，既需要有考生自己的“倾情投入”，更需要家长的支持配合。

“疫情扰乱了我们的正常生活，但人性的光辉也迸发出耀眼的光芒。而近在咫尺的那一缕光芒，就是我们可敬的老师。”张岳琪是对外经济贸易大学附属中学的一名高三学生，近段时间，学校老师无微不至的关心和温暖感动了她。在居家模拟测试的前一天，她在自己的笔记本上写下了这样一句话：“老师们的不懈努力，学校的不断支持，只为让我们离梦想更进一步，加油，我们一起奋勇向前！”

而对家长来说，这场居家考试，是支持水平的提升，也是陪伴水平的考察。北京市特级校长、北京市一零一中学校长陆云泉表示，家长作为本次家庭考场的主考官、监考员，要了解模拟考试的实施安排和要求，组织考生准时开考、交卷，严格监考、不打折扣。只有这次模拟考试考出真实水平，模拟考试的数据的信度才会更高。因此，这个过程也是家长在给孩子做出诚信的示范、社会责任的示范。

疫情之下的“居家考试”，让家长有了一场别样的体验，也将成为很多家庭的特殊记忆。“一场战‘疫’，更是一场战役。我们积极地准备着、努力地应对着、用心地筹划着。赶上了特殊的疫情，我们充分理解国家的抉择，学校的不易，老师们的付出。全新的体验，对每个考生家庭都是机遇挑战，我们一起成长，一起迎接高考！”首师大附中一位高三学生家长这样说。

今天，在北京市新高考首次适应性测试开考的首日，还出现了很多温馨的镜头：在北京一零一中学高三1班学生叶芃威的家中，妈妈郝宏炜成为了孩子的“监考官”。离发卷子还有几分钟的时候，妈妈突然发现“考场”不规范——桌子上铺着中国地图，便赶紧要求考生协助，把铺了10多年的地图撤了下来，“监考官”妈妈坚持认为考场必须极其严肃。

回想上午首次监考的情景，这位妈妈说：“若干年后回忆起来，一定会觉得很特别很有趣，甚至有些小幸福。”

记者了解到，家长们都非常重视本次考试。为了积极配合孩子顺利完成考试，很多家长都特意向单位请假，在家做好监考和生活服务保障工作。北京市十五中学高三学生葛昀缇的妈妈认真记录下了自己的“监考笔记”：8:30，考前准备有序进行；8:50转述班主任老师在家长群关于正确填写考号及考试期间规定；8:55正式阅读试卷；11:15提醒距离考试结束时间；11:30结束考试；11:40完成拍照上传……

“今年赶上北京市新高考，考试科目和考试安排较往年都有很大变化。”北京市怀柔二中的一名家长认为，这次考试能够让孩子熟悉试题结构和考试流程，同时适应和了解新高考的考试时间、题量、赋分换算、志愿填报等，非常有必要。

据悉，在考试结束后，不少家长还主动联系学校老师，汇报沟通当天孩子考试的状态以及自己对于考试的一些感慨。北京市十二中钱学森学校的一位高三家长在给老师发的短信中写到：“体验了两个半小时的监考，我想说老师真的太不容易了，每时每刻都要想着学生的答题进度，不能走神，不能出声音，很感谢老师们的辛勤付出。”

社区邻里守望相助

“静音模式”温暖人心

一场不同于寻常的居家考试，不仅是对学校、老师、学生和家长的考验，也是对社会的一场考验。

陆云泉认为，居家线上模拟考试的安排，不意味着考试打折扣，也不意味着有关部门“甩包袱”。相反，教育主管部门和学校一定会牵头更加精心准备、精密组织、精准评估、精细指导；电力、信息、城管、安全等各相关部门一定会保驾护航，包括家长的所在单位也会为支持考试开绿灯。

在社区，邻里间的守望相助也成为此次居家考试的温暖护航。在北京市大兴区瑞海家园社区，因为疫情需要，小区进行封闭式管理。在居家模拟考试正式进行的前几天，小区业主群里就收到这样一条信息：“亲爱的邻居们，不知道咱们小区有几个今年的高考毕业生，因为疫情影响，本来的月底测试模拟高考不得不改为线上封闭考试，在这里希望咱们街坊四邻一起照顾一下咱们小区的孩子们，帮忙给他们营造一个考试的环境，这是下周的考试时间安排！麻烦好心有爱心的邻居们这个时间先不要练习钢琴、唱歌，谢谢大家。”

“收到！”“一定全力配合”……一条温暖的提示短信，得到了邻里间的理解和支持。在小区里的微信群里，有业主主动说自己家有打印机可以打印试卷，有物业工作人员回应说会提前安排小区的疫情宣传广播小声一点……特殊时期，邻里间之间显得更加亲密。

除了社区，一些学校也将此次居家考试作为一次特别的教育契机。北京市崇文小学的孩子们自发向全市小伙伴发出倡议：请开启静音模式，为哥哥姐姐营造安静的考试环境。

倡议书中这样写道：疫情来袭，延迟开学。被昵称为“小神兽”的小学生们宅家多日，好动、喜动，有时候难免会在家中跑跑跳跳。在特殊时期，让我们做到心中有他人，通过自己的行动，给哥哥姐姐们营造安静的考试环境，让他们发挥最佳水平，顺利完成这次“不见面的考试”。小学生们给自己列了一系列的规矩，比如要严格遵守作息时间。在4天测试期间，依据高三的哥哥姐姐的时间作息，全天不喧哗，晚上早就寝；关闭一切可能产生噪音的家庭音响，网络学习时尽量使用耳机；哥哥姐姐测试期间，不做居家跑跳、投掷等运动，避免邻里间的打扰。居家学习生活须做到轻、静，不破坏安静的环境，不干扰他人。

“高三学生居家测试，不仅对高三学生，对我们所有人都是一次独特的体验。学校一直倡导，‘以情移情’的教育理念，我们希望借此引导孩子们了解疫情带来的变化，懂得换位思考，学会心中有他人。”北京市崇文小学校长白淑兰表示。

疫情突如其来，每个人都卷入这场特殊战斗。越来越多的凡人善举让人体会到守望相助、共克时艰的温暖。孩子是家庭的希望，是国家民族的未来，从这一举措中，我们看到比试卷、试题本身更可贵的是教育所牵动的人们对美好未来的期待和希望。

“此次居家考试，正是意在从教育民生的视角，关注孩子实际获得、关注国家的防疫大事。防疫是一场大考。关注学生成长，发挥教育系统优势，带动全社会形成统一的防疫战线，正是教育系统在防疫大考中交出的答卷。”李奕表示，这样一次特殊的考试，是个人和家庭的特殊记忆、是教育创新的尝试，更是共克时艰的协作。

(责编：李依环、熊旭)