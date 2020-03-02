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“人民幼教”爱心捐课公益行动等你来参与

2020年03月02日18:46  来源：人民网-教育频道
 

面对“加长版”假期，全国多地幼儿园探索创新线上教学方式，以实现教师培养与育儿需求。“人民幼教”APP即日起面向全国发起“爱心捐课公益行动”，呼吁园所捐赠精品示范课、家园共育小视频等课程，同时将邀请学前教育专家对汇集的课程进行公开测评和推荐。

各园所可登录“人民幼教”APP相关活动页面进行报名，课程内容发送至rmyj@chinaxueqian.com。为推进广大幼儿园借助人民网教育平台与社会共享优秀教育资源，活动结束后，主办方将公开发布课程捐赠排行榜及“优质公益课程”名单。

此外，3月3日至6日每晚19:00至20:00，儿童健康与幼儿体育专家谷长伟、葡萄教育讲师许双夏将在平台开设免费公开直播课，分别从幼儿园的体育内容建设、积木建构的技巧对幼儿成长的作用等方面进行分享。

为给园所提供更为便捷的教学平台，“人民幼教”APP直播授课功能还将对外开放，教师直播时段及时长不限。

据了解，“人民幼教”APP由人民网教育频道、人民幼禾教育科技有限公司联合推出，自2月13日上线运行以来，在行业内引发积极反响。

北京市东城区大方家回民幼儿园园长 蔡秀萍

“‘人民幼教’APP爱心捐赠公益活动将让更多的幼儿园携手前行，共同为学前教育的发展贡献力量。”北京市东城区大方家回民幼儿园园长蔡秀萍表示，自己将鼓励园内老师参与到爱心捐课公益行动中，传递出对教育、对孩子的爱。在这个特殊时期，该园一百余名教职工为爱坚守，变换方式将爱传播给每一个孩子和家长，努力让他们感受到幼儿园老师最长情的陪伴。

北京市丰台区方庄第二幼儿园园长 孔震英

北京市丰台区方庄第二幼儿园园长孔震英表示，疫情之下，“人民幼教”APP的推出，不仅对教师自主学习、提升专业能力有很大帮助，而且在互联网5G时代，面对教育信息化2.0提出的新要求，也是广大幼儿教师提升信息素养的好平台。

北京市西城区三教寺幼儿园园长 王岚

“‘人民幼教’APP推出‘线上指导、线下应用；网络互动、交流提升；自主选择、个性发展；多维沟通，缓解焦虑’这一在线学习新模式，尽可能给大家提供高效能、高质量的网课供给，让老师们‘宅家’不离岗，用网络带给孩子们爱与力量，使大家在延期开学期间更有获得感。北京市西城区三教寺幼儿园园长王岚说。

北京市第五幼儿园园长 邹平

北京市第五幼儿园园长邹平谈到，希望有更多像“人民幼教”APP这样具有教育使命感的新伙伴加入学前教育中来，一同推进校园智能化水平、探索新型教学形式、创新教育服务业态、推进教育治理方式变革。期待”互联网+教育”、“程序员+教师”的教育新生态，携手实现公平高质、共享共建的教育图景。

“人民幼教”爱心捐课公益行动具体征集细则见“人民幼教”APP活动公告。园所直播间开通请致电：陈老师 13811601152 杨老师15110029730

 

(责编：孙竞、熊旭)
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