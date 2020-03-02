中国政法大学与牛津大学圣艾德蒙学院签署合作协议

近日，中国政法大学校长马怀德代表学校在北京签署了中国政法大学与英国牛津大学圣艾德蒙学院之间的《中国政法大学和牛津大学圣艾德蒙学院学术合作框架协议2020》、《中国政法大学和牛津大学圣艾德蒙学院学术合作具体内容和技术细节协议2020》、《中国政法大学和牛津大学圣艾德蒙学院中国经济学术教育委员会学术合作具体内容和技术细节协议2020》等三份合作协议。牛津大学圣艾德蒙学院院长Katherine Willis、牛津中国经济学术教育委员会主席Frank Hwang已经于2020年2月10日签署了前述协议。协议约定双方第一个合作周期为五年，到期后自动延展五年。根据协议，中国政法大学将与牛津大学圣艾德蒙学院在以下四个方面开展合作：法大教师赴牛津大学开展研修项目、访问学者、客座教授项目，牛津大学与法大共同设立“牛津法大高端学术论坛”系列讲座项目、法大学生赴牛津大学进行研修项目。协议的签署标志着该校与世界一流大学的实质合作又跨上一个新台阶。牛津大学表示，“确实是值得载入牛津和法大史册的一件大事”。

据悉，早在今年1月22日牛津大学学术委员会全体会议审议同意签署合作协议。此后，在疫情当下，牛津大学仍致信学校，衷心欢迎马怀德率团如期访问牛津大学，并精心安排2月24日在有800多年历史的大学图书馆正式签署合作协议，与牛津大学校长Louise Richardson正式会见，马怀德在牛津大学法学院进行学术演讲等高质量的交流活动。鉴于疫情因素，学校提议推迟到访，并于2月5日复信牛津大学。对此，牛津大学表达充分理解、尊重并接受学校的建议，同时提议双方先行以通讯方式签署合作协议。

在全国上下全力抗击疫情特殊时期，在全世界都在关注中国疫情的国际背景下，上述合作协议的顺利签署更加凸显了两校合作之真诚。合作协议在未来的有效执行不仅可以巩固与牛津大学的合作，而且可以为学校的“双一流”建设注入新的活力。

期间，牛津大学通过该校表达了愿意分享牛津大学医学最新研究成果，支持中国抗击疫情的意愿。

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