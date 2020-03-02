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扩招18.9万！考研族“上岸”会更容易吗？

2020年03月02日10:00  来源：中国新闻网
 
原标题：扩招18.9万！考研族“上岸”会更容易吗？

　　近日，教育部相关负责人明确，将扩大2020年硕士研究生招生规模，较去年同比或增加18.9万人。

　　面对招生规模扩围，“考研族”们既欣喜也担忧。他们欣喜：“上岸”的机会或许更大了；他们担忧：未来的就业市场上，学历是否会贬值？

　　对考研一族来说，扩招到底意味着什么？

扩招18.9万！考研族“上岸”会更容易吗？

　　资料图：贵州民族大学逸夫图书馆内，考研学生正在看书复习。 中新社记者 瞿宏伦 摄

　　考研族福利！硕士研究生扩招18.9万

　　2月25日，国务院常务会议提出，要扩大今年硕士研究生招生和专升本规模。三天之后，在国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部副部长翁铁慧透露，今年研究生招生规模同比去年增加18.9万。

　　按照教育部的介绍，全国现有44万左右的研究生导师、1.2万个硕士研究生学位授予点，尤其是近年来新增了2000多个硕士点的培养能力和承载能力。

　　按照翁铁慧的说法，今年全国普通高校毕业生874万人，就业工作原本压力就不小，加之突发疫情影响，毕业生就业压力增大。教育部将与有关部门一起尽最大努力拓宽就业渠道、增加升学机会、开展精准指导服务。

　　对于今年研招扩大规模，中国教育科学研究院研究员储朝晖分析，扩招原因基于两点考虑：一是以往报考人数连年递增，相比之下录取人数不足，报录竞争过于激烈；二是就业问题，尤其是今年受疫情影响，毕业生就业环境不容乐观。

　　按照国家统计局日前公布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年全年研究生教育招生91.7万人。就此推算，扩招之后，今年的研究生招生规模或将达110万人。

扩招18.9万！考研族“上岸”会更容易吗？

　　资料图。中新社记者 刘新 摄

　　扩招有侧重，国家急需这些专业的人才

　　当然，扩招也有所侧重。按照教育部的介绍，扩招必须保证研究生培养质量，同时重点向中西部地区和东北地区高校倾斜。

　　据介绍，研究生计划增量，将重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，而且以专业学位培养为主，以高层次的应用型人才专业学位为主。

　　翁铁慧此前解释，投放到什么专业为主，要看社会需求，主要投放在服务国家战略和社会民生急需的领域，现在这些领域非常缺人才。

　　对于这些扩招政策，储朝晖也认为，扩招没有采用大水漫灌，而是精准投放，招生在一些重点领域，特别是公共卫生领域增加了名额，这跟此次疫情有直接相关性。

　　“扩招的倾向反映了当前国家经济发展在医疗健康、基础科研、人工智能方面的人才需求偏向。”海天教育考试研究中心专家吴睿解释，经济稳步发展和结构转型，对高层次人才培养提出了迫切需求，同时也对考生提升自我竞争力提出高要求。

扩招18.9万！考研族“上岸”会更容易吗？

　　考生们参加考研培训班，备战考研。中新社记者 张勇 摄

　　扩招，让考研变得更容易吗？

　　近期，一些地区纷纷将今年的考研笔试成绩放榜，拿到初试成绩的考生，正等待国家线的出炉。对于“考研族”来说，突如其来的扩招政策，让今年的竞争更小了吗？

　　“扩招意味着总体报录比提高，在报考人数固定的情况下，今年会有更多考生因扩招‘上岸’成功。如压线第一志愿复试线的考生，可能会因此进入复试。”吴睿分析。

　　但这并不意味着考生竞争就更小了。吴睿解释，当更多人进入复试，且满足调剂资格的人越来越多，调剂就会异常激烈，此外，扩招具有地区及专业类别的倾向，并非所有考生都受益。

　　储朝晖也表示：“今年扩招，在一定程度上会缓解考研的录取竞争压力，但这并不意味着考研难度就大幅度降低。”他分析，尽管录取比例有所提高，但从340多万的报考人数来看，扩招不到20万，报录比仍然较低。

　　事实的确如此，近年来，考研报名人数持续走高，近两年更是增幅较大。根据教育部发布的数据，今年硕士研究生考试报名人数高达341万人，这一数字较上一年度的290万人增加了51万人，刷新了历史新高。

　　在专家看来，在近年来大幅提升的报名规模面前，此次扩招无法让考研竞争明显降低。

　　“对考生来说，扩招虽是好消息，但在最终结果还没有出来之前，眼下要做的就是全力准备复试。”吴睿说。

扩招18.9万！考研族“上岸”会更容易吗？

　　资料图：北京研究生专场招聘会 中新社记者 侯宇 摄

　　当考研热遇到扩招，学历会贬值吗？

　　扩招18.9万，还让不少学生担心：未来，研究生的培养质量和社会认可度是否会“缩水”？

　　“中国是世界排名第二的研究生教育大国，研究生人数看起来数量庞大，但从全国人口数量来看，其实占比很小。”在吴睿看来，在当前中国就业市场上，研究生依然有较高竞争力，研究生教育的含金量毋庸置疑。

　　此外，专家也认为，研究生扩招对就业会有一定影响，但这个影响不能过于夸大。

　　储朝晖举例，目前研究生招生规模每年接近90万，扩招后约为110万，这个数跟本科生招生水平相比，大约是1:7的比例，从结构来看比较适合。

　　“不过，要保证研究生培养质量，关键还靠落实。例如，所有新开专业或者扩招专业，招生选拔、教学管理、毕业评价等各个环节都要从严把关。”储朝晖说。

　　储朝晖还提醒，扩充研究生招录，能对学生就业起到一个延缓作用，但并不能从根本上解决这一问题，要谨防扩招后带来的过度教育问题，这不仅会增加学生的读书成本，也会增加企业的用工成本。

　　“无论是企业，还是学生，都需要理性看待人才的定义和选拔，不可唯学历论。”储朝晖说。(杨雨奇)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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