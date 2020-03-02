原标题：北京市发出首张托育机构营业执照 经营范围增加“托育服务”

近日，妙树托育中心获得营业证书。据了解，这是北京市首家在市场监督管理局核准登记的3岁以下婴幼儿照护服务机构（托育服务机构）。

记者了解到，北京市首家核准登记的托育服务机构营业证书，主要体现在名称中行业特点首次用“托育服务”四字，全称为“北京妙树托育服务有限公司”，以及经营范围首次增加了“托育服务（不含幼儿园、托儿所）”两方面。

“此证书有着重要的意义，标志着首都（北京市）托育服务市场正规化发展之路正式拉开帷幕”。妙树托育服务机构总顾问华夏前程教育科学研究院副院长、中国托育大会秘书长孙纲表示，根据北京市市场监督管理局意见，此牌照中托育服务（不含幼儿园、托儿所），属于经国务院决定由前置审批调整为后置审批的事项，托育实体机构还需要在卫生健康委备案完成后，即“妙树托育中心”才算是卫生健康部门官方承认的托育服务机构。如果不按照程序办理，擅自开展经营项目的，有关部门将依法查处，处罚结果会在‘北京市企业信用信息公示系统’等网站向社会公示。

据悉，首张托育服务营业证书的发放，也意味着北京市相关部门未来将出台一系列针对托育机构的管理办法，包括用地标准、队伍保障等一系列相关规定，来规范引导托育服务业市场化工作的开展。实施意见还指出，北京将通过政策支持、用地保障、资金保障、队伍保障四项措施保障北京托育机构健康持续发展。

孙纲表示，“安全、卫生保障也将成为未来托育服务机构的一大命题，妙树托育中心在现有条件的基础上将升级改造，按照市实施意见以及有关部门要求，妙树托育中心计划于2020年7月完成所有备案并对外正式亮相，妙树托育中心也自愿成为中国首家提出公开接受社会监督的托育机构，自愿起到示范性的作用”。

另据悉，1月21日北京市人民政府办公厅对外发布《北京市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（以下简称实施意见）。意见指出，坚持家庭为主、托育补充的原则，为本市家庭履行婴幼儿照护主体责任提供多方面支持，积极引导社会各方力量为确有需要的家庭提供安全规范的托育服务。到2020年底，本市要建成不少于34家具有示范效应的婴幼儿照护服务机构；到2025年底，本市每年接受6次以上科学育儿指导的适龄婴幼儿家庭占比达到80%。北京市的实施意见，是深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(国办发〔2019〕15号)精神而制定。北京市托育服务机构的核准登记，将按照国家卫健委《托育机构设置标准（试行）》、《托育机构管理规范（试行）》等政策文件而落实实施。

(责编：郝孟佳、熊旭)