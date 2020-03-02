华侨的孩子参与运送抗疫物资。

海外侨胞捐助抗疫

春节前夕，由我和英国苏格兰地区政府部门组成的联合代表团到北京石景山区访问，取得圆满成功。就在此时，武汉疫情暴发，当地急需口罩和防护服等医用物资。于是，我迅速通过各种渠道，联系英国医疗供货商订购，帮助中国地方政府采购相应物资抗击疫情。

我当时不在英国，这些购买任务都落到了我们英国苏格兰华人青年会的副会长、秘书长和会员身上。他们白天通过电话一单一单地购买付款，晚上还要加班加点统计购买数据。我们先后为北京、江西、江苏、福建等省市提供了货源信息，还帮助购买了不计其数的医用口罩、手套、鞋套、防护服、额温枪等医疗物资。大家克服两地时差和人手短缺等困难，日夜兼程打包托运，将一批批载着我们爱心的医疗物资寄往中国各地。当得知福建省急需口罩进行防疫时，我们社团发起了集体募捐，我带头捐出5000英镑，其他社团成员，还有“侨二代”“侨三代”们竞相出钱出力，共同为祖（籍）国早日战胜疫情贡献一己之力。

在购买医疗物资的过程中，我们得到了中国驻爱丁堡总领事馆和中国海南航空公司等单位的支持和帮助。

英国人为抗疫给予便利

在抗击疫情的过程中，英国政府和民众都非常赞赏和支持中国人为疫情防控所做的努力和付出。英国首相约翰逊表示，对中国在抗击疫情中表现出的速度和效率表示钦佩。我所居住的苏格兰地区政府官员给我发短信和邮件，表达支持和关心。他们还帮助联系和介绍正规医疗制品公司，让我们优先购买疫情防控所需医疗物资。同时，我们还得到英国皇家邮政的支持，在邮寄医疗物资上给予我们很多帮助和便利。

疫情发生后，英国内政部出台了一项签证措施，以帮助因签证到期而想要继续停留在英国的中国公民：在英国境内的中国公民，其签证在1月24日到3月30日之间到期，且没有违反有关签证规定的，自动免费延期到3月31日。

在厦门亲历复工复产

当前，中国各地的复工复产方兴未艾，我在厦门亲身体验到当地政府对这一工作的重视。厦门市专门成立应对新冠肺炎疫情的推进建设项目开复工领导小组、推进工业企业有序复产工作领导小组、推进服务业企业有序复工领导小组，加强组织领导，强化全盘统筹，确保防控疫情与复工复产两手抓、两不误，真正用心用情帮扶企业恢复生产，全力为企业复工复产提供支持和保障。

厦门市委办公厅专门出台“针对新冠肺炎疫情加快推动建设项目有序开复工若干措施”，这一措施针对各行各业提供帮助，包括帮助解决企业用工需求、外来务工人员包车返厦、各领域防疫措施费补助、 建材供应保障等十几项措施。这些措施帮助企业解决实际中急需问题，为企业正常、安全生产保驾护航。广大市民响应号召，科学防疫，积极参与志愿服务，共同保护着城市安全复工人员和人民群众的安全健康，充分体现了厦门的文明底色和大爱精神。

在我所经历的抗疫过程中，我深深体会到了中国的制度优势，中国政府是全心全意为人民服务的政府。同时，我也看到了中国精神和中国速度，一切都是以人民安危为中心。我们海外华侨华人从来都是与祖（籍）国的命运紧密相联，我深信，在海内外中华儿女的共同努力下，一定能打赢这场阻击战。让我们团结抗疫，再一次撸起袖子加油干吧！

（作者为英国苏格兰华人青年会会长）

(责编：郝孟佳、熊旭)